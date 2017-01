2017-01-01 14:30

Watford - Tottenham

1-4



Watford tillät Tottenhams överkörning

”Nytt år, nytt jag”, den gamla skrönan. För Watfords del började 2017 lika bedrövligt som 2016 slutade. 1-4 hemma mot Spurs gav många hemmasupportrar anledning att kasta in handduken redan efter första halvlek.







Fyra förluster på sex matcher utan att övertyga. En ny förlust på nyårsdagen. När



Spurs totala dominans berodde på att Watford tillät det. En trio av Dele Alli, Christian Eriksen och Son Heung-Min kunde använda Harry Kanes spetskompetens för att bryta ner ett Watford-försvar som inte bjöd upp till dans.







Via gåvor i form av ytor och andrabollar kunde Spurs enkelt säkra en 0-3 ledning mot slutet av första halvlek genom Harry Kane x2 och Dele Alli. Game over.



Men för gästernas del var det inte färdiglekt. Dele Allis andra för dagen, och Tottenhams fjärde kom i andra halvleks andra minut.





Dele Alli sätter 0-4 för gästerna



Bragden i Berlin, minns ni den? Instinktivt tänkte jag att historien kanske kunde upprepa sig. Minns ni även hur Fredrik Reinfeldt firade hejvilt framför Angela Merkel? Jag kunde mig se Gino Pozzo fira likartat framför Daniel Levy.



Men icke. Younes Kaboul sena reducering till 1-4 gav varken tröst eller plåster på såren. Man kan inte lägga plåster ett brustet självförtroende.



Vad ska nu till för att Watford ska hämta sig ur denna djupa dvala? Ja, en vinst mot



Watford: Gomes; Prödl, Cathcart, Kaboul; Amrabat (Sinclair 75’), Guedioura, Doucoure, Holebas (Mason 68’), Capoue (Kabasele 79’); Ighalo, Deeney.



Gula kort: Holebas, Prödl, Cathcart.



Tottenham: Lloris; Rose (Davies 68’), Wimmer, Alderweireld, Trippier; Wanyama, Dier, Eriksen, Alli (Winks 61’), Son; Kane (Janssen 77’).



Det är frustration som råder i Walter Mazzarri s omklädningsrum. Eller nja, inte bara omklädningsrummet utan på träningsanläggningen, Vicarage Road, i bortabussen, på Watford s lokalpubar, hemma i alla Watford-sympatiska vardagsrum och inte minst i min egen TV-soffa.Fyra förluster på sex matcher utan att övertyga. En ny förlust på nyårsdagen. När Tottenham kom på besök visste man att de skulle bli tufft. Mauricio Pochettinos London-gäng gör sällan en dålig match, men kommer inte alltid upp i maxnivå. Det gjorde de inte idag heller.Spurs totala dominans berodde på att Watford tillät det. En trio av Dele Alli, Christian Eriksen och Son Heung-Min kunde använda Harry Kanes spetskompetens för att bryta ner ett Watford-försvar som inte bjöd upp till dans.Via gåvor i form av ytor och andrabollar kunde Spurs enkelt säkra en 0-3 ledning mot slutet av första halvlek genom Harry Kane x2 och Dele Alli. Game over.Men för gästernas del var det inte färdiglekt. Dele Allis andra för dagen, och Tottenhams fjärde kom i andra halvleks andra minut.Dele Alli sätter 0-4 för gästernaBragden i Berlin, minns ni den? Instinktivt tänkte jag att historien kanske kunde upprepa sig. Minns ni även hur Fredrik Reinfeldt firade hejvilt framför Angela Merkel? Jag kunde mig se Gino Pozzo fira likartat framför Daniel Levy.Men icke. Younes Kaboul sena reducering till 1-4 gav varken tröst eller plåster på såren. Man kan inte lägga plåster ett brustet självförtroende.Vad ska nu till för att Watford ska hämta sig ur denna djupa dvala? Ja, en vinst mot Stoke på tisdag skulle vara en bra start. Men skadeläget vittnar om ett annat utfall. Skadeproblemen i Watford gjorde sig än en gång påminda när Zuñiga klev av under dagens uppvärmning. Det innebar att unge Brandon Mason fick göra sig Watford-debut mot slutet.: Gomes; Prödl, Cathcart, Kaboul; Amrabat (Sinclair 75’), Guedioura, Doucoure, Holebas (Mason 68’), Capoue (Kabasele 79’); Ighalo, Deeney.: Holebas, Prödl, Cathcart.: Lloris; Rose (Davies 68’), Wimmer, Alderweireld, Trippier; Wanyama, Dier, Eriksen, Alli (Winks 61’), Son; Kane (Janssen 77’).

Watford-Tottenham Heurelho Gomes

Younes Kaboul

Sebastian Prodl

Craig Cathcart

Odion Ighalo

Adlene Guedioura

Etienne Capoue

Jose Holebas

Nordin Amrabat

Troy Deeney

Abdoulaye Doucoure



Avbytare

Michael Folivi

Christian Kabasele

Brandon Mason

Costel Pantilimon

Charlie Rowan

Jerome Sinclair

Carl Stewart

Hugo Lloris

Kieran Trippier

Toby Alderweireld

Kevin Wimmer

Danny Rose

Eric Dier

Victor Wanyama

Christian Eriksen

Dele Alli

Son Heung Min

Harry Kane



Avbytare

Cameron Carter-Vickers

Ben Davies

Mousa Dembele

Vincent Janssen

Moussa Sissoko

Michel Vorm

Harry Winks



0 KOMMENTARER 109 VISNINGAR 0 KOMMENTARER109 VISNINGAR PIERRE DAHLGREN

pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-01-01 17:03:00 pierre.dahlgren@hotmail.comPå Twitter: pbdahlgren2017-01-01 17:03:00

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-01-01 17:03:00

Watford

2016-12-31 12:38:49

Watford

2016-12-26 21:34:39

Watford

2016-12-25 20:00:45

Watford

2016-12-18 10:55:54

Watford

2016-12-17 13:22:14

Watford

2016-12-15 10:46:55

Watford

2016-12-13 20:14:12

Watford

2016-12-10 16:16:45

Watford

2016-12-10 06:44:04

ANNONS:

”Nytt år, nytt jag”, den gamla skrönan. För Watfords del började 2017 lika bedrövligt som 2016 slutade. 1-4 hemma mot Spurs gav många hemmasupportrar anledning att kasta in handduken redan efter första halvlek.Näst efter mötena med Manchester City så är matcherna mot Tottenham en riktig nagelbitare för Watford supportrar. Mauricio Pochettinos lag krossade Southampton i veckan och kommer fulla med självförtroende till Vicarage Road. Men då båda lagen drabbats av såväl skador som avstängningar så blir det två reservbetonade startelvor som visar upp sig imorgon.Troy Deeney går in i Watfords historieböcker som en av fem spelare som gjort 100 mål för klubben. Och kaptenens 100:e kunde inte kommit mer lämpligt. Straffmålet räddade Watford från ett hemmafiasko.Boxing Day är startskottet på en av säsongens mest intressanta perioder där lagen matchas intensivt under 9 dagar. Perioden brukar ses som avgörande om ett lag kommer tillhöra toppen, mitten eller botten under våren. För Watfords del är det första hindret Crystal Palace.Watford kunde erbjuda Sunderland en livlina när man inte lyckades spräcka nollan bakom Jordan Pickford. Sunderlands unga keeper såg till att hemmalaget tog viktiga poäng i bottenstriden.Trots en stark insats, mot Manchester City, så kammad Watford noll och föll ner några pinnhål i tabellen. Idag är det åter dags för en bortamatch men klarar man av att visa upp samma fina spel som i veckan så känns tre poäng, mot Sunderland, betydligt mer överkomligt.Efter Manchester Citys dåliga form och Watford övertygande vinst mot Everton var det en del som talade för The Hornets när de besökte Etihad. Men hemmalaget tog sin första hemmavinst sen 17:e september.Efter en av säsongens bättre insatser, mot Everton, så beger sig Watford till Etihad Stadium och mötet med ligafyran Manchester City. Sett till statistiken en oöverkomlig uppgift för Hornets men med tanke på Citys sviktande form så är inget omöjligt. Dock gäller det att vara på tårna redan från början så att Aguero och hans kompisar inte får övertaget från början för då kan det lätt rinna iväg…Efter tre förluster på de fyra senaste matcherna var Watford i brygga. Men sviten bröts efter 3-2 hemma mot Everton. Skillnaden? En italienare hämtad från Anderlecht i sommar. Stefano Okakas två mål var starkt bidragande till segern.Man brukar säga tredje gången gillt och i Watfords fall så får vi verklige hoppas att den devisen stämmer. Efter två raka nederlag så är en hemma seger ett måste om laget ska kunna ta sig tillbaka till den övre halvan. Sen har vi det här med disciplinen…