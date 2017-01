Mauro Zarate återvänder till England

Zarate klar för Watford

Med en dryg vecka kvar av Januarifönstret så väljer Watford att agera för att få fart på målskyttet. Den förste att ansluta är Fiorentinas, 29-årige anfallare, Mauro Zarate. Argentinaren har en gedigen karriär som bla omfattar spel i såväl Serie A som i Premier League.



?Karriären började i Velez Sarsfield och, förutom spel i Argentinas U20 landslag, så har Zarate spelat för klubbar som Lazio, Inter,





?Mauro Zarate i West Hams tröja



Även om perioden i West Ham hade mer att önska så blev den 29 matcher (7 mål) för anfallaren. Fördelen



?Värvningen av Zarate innebär ytterligare press på Watfords befintliga anfallare. Det innebär också att klubben åter har för många utländska spelare vilket kan bli ett problem när man nu skall anmäla trupperna för den resterande del av säsongen. Zarate tilldelas tröja nummer 20 men kommer inte kunna debutera förren tidigast i matchen mot



? Han dök upp i Birmingham redan 2007 men mest avtryck, i engelsk fotboll, gjorde Mauro Zarate under sina två säsonger i West Ham . Även om 29-åringen inte imponerade så värst mycket under tiden på Upton Park så har han skrapat ihop ett rättt hyfsat cv under sina 12 år i den absoluta toppen.?Karriären började i Velez Sarsfield och, förutom spel i Argentinas U20 landslag, så har Zarate spelat för klubbar som Lazio, Inter, QPR och, nu senast, Fiorentina.?Mauro Zarate i West Hams tröjaÄven om perioden i West Ham hade mer att önska så blev den 29 matcher (7 mål) för anfallaren. Fördelen Watford har i värvningen av Zarate är att han inte kommer ha några problem att anpassa sig till livet i England. Man får en spelare som byggt på sig rutin, kan språket och känner till spelstilen vilket definitvivt kommer underlätta. Dessutom blev argentinaren väldigt populär bland supportrarna under sin tid i England. Tyvärr så såg varken Sam Allardyce eller Slaven Bilic anfallaren som en startspelare varvid han valde att återvända till Italien när kontraktet löpte ut.?Värvningen av Zarate innebär ytterligare press på Watfords befintliga anfallare. Det innebär också att klubben åter har för många utländska spelare vilket kan bli ett problem när man nu skall anmäla trupperna för den resterande del av säsongen. Zarate tilldelas tröja nummer 20 men kommer inte kunna debutera förren tidigast i matchen mot Burnley den 4 Februari. Han ådrog nämligen sig ett rött kort i Coppa Italia tidigare i denna månaden och har kvar två matcher på sin avstängning.

0 KOMMENTARER 57 VISNINGAR 0 KOMMENTARER57 VISNINGAR MARTIN KLINTEBERG

theswedishhornet@gmail.com

På Twitter: @MKlinteberg

2017-01-25 19:03:33 theswedishhornet@gmail.comPå Twitter: @MKlinteberg2017-01-25 19:03:33

ANNONS:

Fler artiklar om Watford

Watford

2017-01-25 19:03:33

Watford

2017-01-22 11:20:45

Watford

2017-01-20 22:11:24

Watford

2017-01-14 21:31:30

Watford

2017-01-14 11:12:24

Watford

2017-01-12 18:46:23

Watford

2017-01-12 16:51:00

Watford

2017-01-07 09:19:50

Watford

2017-01-04 00:11:57

Watford

2017-01-03 15:44:00

ANNONS:

Med en dryg vecka kvar av Januarifönstret så väljer Watford att agera för att få fart på målskyttet. Den förste att ansluta är Fiorentinas, 29-årige anfallare, Mauro Zarate. Argentinaren har en gedigen karriär som bla omfattar spel i såväl Serie A som i Premier League.När Watford besökte Bournemouth på Vitality Stadium tog gästerna ledning två gånger, för att släppa in lika många reduceringar. Benik Afobes sena kvittering innebar 2-2, vilket även blev slutresultatet.Trots ett massivt övertag, under andra halvlek, mot Boro så blev det bara en poäng för Watford förra helgen. Nu beger man sig till Bournemouth med förhoppningar att kunna rida vidare på den positiva känslan som börjat komma tillbaka i takt med att skadelistan minskar…Watford tog emot Middlesborough på hemmaplan i en chansfattig tillställning. Men matchen stod inte i fokus. Hyllningarna till den avliden stortränaren Graham Taylor gjorde denna eftermiddag till en för historieböckerna.Det blir ett emotionellt möte när Watford och Middlesbrough ställer upp för spel på Vicarage Road. Mycket av fokusen kommer att hamna på hyllningen av Watfordlegenden Graham Taylor som gick bort tidigare i veckan. Nu väntar en fantastisk inramning och en förhoppning om tre viktiga poäng. Den perfekta ”gåvan” till en fantastisk människa som står bakom mycket av de värderingar som präglar klubben ännu idag…Höstens skadebekymmer har fått Watfords ledning att agera. Första nyförvärvet, i Januarifönstret, är en bekant ansikte. Det handlar om Evertons mittfältare Tom CleverleyFotbolls-England är i sorg. Under eftermiddagen kom de tragiska beskedet att Graham Taylor har avlidit. Den forne Watford och Englandstränaren blev 72 år gammal när han somnade in i sitt hem.När Watford tar emot Burton Albion, i FA cupens tredje omgång, lär en del ”bortglömda” spelare åter få chansen att visa upp sig på Vicarage Road.Watford faller utan fallskärm. Med endast en vinst på åtta försök pekar mycket på att Walter Mazzarri kommer att behöva att leverera om han ska behålla jobbet. 0-2 förlusten borta mot Stoke hällde endast bensin på elden.I dag kablades nyheten ut att den förre Watfordförsvararen, Joel Ekstrand, tvingas lämna Bristol City. Skador och dåligt med speltid gör att klubben behöver frigöra pengar i jakten på nya spelare. Givetvis jagade vi tag i svensken för att kolla hur allt står till och hans tankar inför framtiden.