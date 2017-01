Bli medlem i West Ham Fans Sverige

Gillar du West Ham då kanske du tycker att vår svenska West Ham förening, West Ham Fans Sverige är något för dig?

West Ham Fans Sverige

Supporterklubben bildades sommaren 2004. Huvudsyftet är att underlätta kontakten mellan supportrarna, t ex genom att vi samlas på puben när West Ham visas på TV eller att vi arrangerar medlemsresor till London och Upton Park. Vi ordnar medlemstävlingar med fina priser med West Ham-anknytning. Information om vad som är på gång i supporterklubben får man här på West Ham-sidan på SvenskaFans, genom artiklar samt i medlemsmejl. Till årsmötet 2014 hade vi samtidigt en 10-års fest eftersom supporerföreningen fyllde 10 år.



Årsmöte 2016

19 augusti höll supporterklubben årsmöte i Löddeköpinge. Som ordförande omvaldes Arne Söderlund, Umeå. Årsmötet har omvalt följande personer till styrelsen Lennart Svensson, Falkenberg, vice ordförande , Ulf Berg, Löddeköpinge, kassör, Felix Carlsten, Uppsala sekreterare, Karl Bäckmark Bromma, Tomas Ekavall, Solna, Melina Michea, Karlstad och Stefan Nilsson, Huskvarna till ordinarie ledamöter i styrelsen. Till suppleanter valdes Sanna Tupala Stockholm och Alexander Olausson Göteborg. Under Hösten 2016 har fyra personer i styrelsen valt att lämna sina uppdrag.



Extra Årsmöte 2017

28 januari i Umeå höll vi ett Extra Årsmöte där en styrelse valdes Arne Söderlund, Umeå fortsatt som ordförande. Till ordinarie ledamöter valdes fortsatt Ulf Berg, Löddeköpinge, Karl Bäckmark, Bromma och Lennart Svensson, Falkenberg. Sanna Tupala, Stockholm och Alexander Olausson, Göteborg valdes fortsatt till suppleanter.



Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr/säsong. Man kan som familj vara medlemmar allihopa för 150 kr. Familjemedlemsskap förutsätter att man bor på samma adress. Du som är medlem sen tidigare kan när du vill under säsongen 2016/17 förnya ditt medlemskap. Tänk dock på att medlemsresor, medlemstävlingar, omröstningen av årets spelare m.m endast är öppna för betalande medlemmar och medlemmar under 18 år. Ju längre du är medlem desto mer hinner du delta i av aktiviteterna. För att kunna köpa matchbiljetter till West Hams matcher i samband med medlemsresorna krävs även ett medlemsskap i West Ham United. Dock behöver du inte medlemsskap i West Ham för att kunna hyra våra säsongsbiljetter, se mer nedan. Observera också att om du betalar din medlemsavgift i slutet på säsongen så är det ändå den säsongen som du blir medlem i. Vårt verksamhetsår 2016-17 är mellan 1 september till 31 augusti.



Medlemskort

Nytt från säsongen 2015-16 är att man får ett nytt medlemskort i plast av typen kreditkort. Det här medlemskortet behåller man år från år så se till att ha koll på var du har det. Nästa år som du betlar in medlemsavgiften så kommer inget nytt medlemskort utan du behåller kortet från tidigare. Det kommer också att bli nya medlemsnummer från säsongen 2015-16. Är man däremot under 18 år och sedan väljer att förnya medlemskapet efter man fyllt 18 år får man ett nytt medlemskort som är avsett för vuxna. Nedan ser du hur de nya medlemskorten kommer att se ut. Utskick av medlemskort kommer att för det mesta ske i slutet av månaden. Det kan dock bli fördröjningar eftersom vi som sköter supporterklubben gör allt vårt arbete på fritiden.





Betalande medlem behöver man förstås inte vara om man ej fyllt 18 år, då är nämligen medlemskapet gratis. Du som vill bli medlem ser under nästa rubrik hur du ska gå tillväga, du som vill förnya ditt medlemskap gör så här: Betala 100 kr till bankgiro 651-6637 eller 150 kr som familj och glöm inte att ange ditt namn och gärna också medlemsnr när du betalar. Har du ändrat telefonnr eller adress, mejla dina nya uppgifter.



Bli medlem!

Du som ännu inte är medlem anmäler dig förstås också genom att betala 100 kr eller 150 kr som familj till bankgiro 651-6637 (Vi skickar inte ut något inbetalningskort, det fixar du själv) samt mejla följande information om dig själv till whfs@westham.se (du som inte fyllt 18 år behöver alltså bara skicka in mejlet): OBS! När det är familjemedlemsskap man betalar så måste förstås alla i familjen som blir medlemmar ha med nedanstående punkter.

1. Namn

2. Adress (gatuadress, postnummer och ort)

3. Landskap

4. Födelseår

5. Telefonnummer

6. E-postadress



Medlemsresor

Hittills har WHFS arrangerat 18 medlemsresor. I mars 2006 såg vi West Ham-Everton, hösten samma år var det dags för West Ham-Reading och under våren 2007 var det en av The Great Escape-matcherna som bevistades - den mot Middlesbrough. I december 2007 såg vi matchen mot Everton och i april 2008 matchen mot Derby. December 2008 var det matchen mot Tottenham som bevittnades. I maj 2009 styrde vi resan till matchen mot Liverpool. I november 2009 bevitnades matchen hemma mot Burnley och i maj 2010 hemmamatchen mot Man City. Hösten 2010 i oktober bevittnades hemma matchen mot Newcaste. I maj 2011 såg vi avslutningsmatchen mot Sunderland där vi även delade ut vårt pris till årets spelare. Säsongen 2011-12 blev det två matcher. Den första mot Millwall i februari 2012. Där vi bl a hade ex spelaren Keith Rowland som gäst. Andra matchen var sista ligamatchen mot Hull.



Vi siktar på att göra resorna så billiga som möjligt men försöker ändå erbjuda något extra vid sidan av själva matchen. Våren 2007 fick vi t ex besök på hotellet kvällen före match av en gammal hjälte ur Boys of ´86-gänget - George Parris. En annan gäst var Billy Lansdowne i matchen mot Newcastle oktober 2010 och som numera också är Hedersmedlem i West Ham Fans Sverige. Säsongen 2012-13 var vi och såg hemmamatchen mot Arsenal i oktober då vi även hade en ex spelare i Steve Potts som gäst. Andra resan var sista hemmamatchen mot Reading då vi även delade vårt pris till årets spelare.



Under säsongen 2013-14 blev det bara en match. Den var mot Everton i september. I maj 2016 hade vi medlemsresa mot Burnley. Under föregående säsong gjorde vi en medlemsresa mot Crystal Palace i april 2016. Vi siktar på att ha en medlemsresa under våren 2017.



Säsongsbiljetter

West Ham Fans Sverige har två säsongsbiljetter som medlemmar kan hyra till självkostnadspris. Se länk: http://www.svenskafans.com/england/westhamutd/har-du-tankt-se-west-ham-live-484235.aspx



Stadgar för West Ham Fans Sverige

http://www.svenskafans.com/england/westhamutd/stadgar-561962.aspx