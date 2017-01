I gårdagens match på Riverside Stadium i Middlesbrough var det vårt kära West Ham som drog det längsta strået och säkrade andra raka segern med resultatet 3-1. En tämligen välförtjänt vinst sett till hela matchen och tre poäng som flyttar upp oss på en tiondeplats i tabellen med 12 poäng ner till nedflyttningsplats så förhoppningsvis behöver vi inte titta oss om över axeln mer den här säsongen utan kan helt fokusera uppåt.

Hammers ställde upp med en förändring i startelvan från segermatchen mot Crystal Palace . Högerbacken Sam Byram gick in i laget istället för James Collins , vi återgick således till en renodlad fyrbackslinje, vilket jag personligen tycker fungerar bättre.Det var West Ham som tog kommandot från start i matchen. Direkt i inledningen hittade Cresswell in till Antonio med ett fint inspel, vår målmaskin lyckades dock inte få avslutet på mål den gången. Målskyttet inleddes istället efter åtta minuter då Lanzini slog in en hörna som Carroll kom högst på och förhållandevis enkelt kunde nicka in i mål.Matchen stod sedan och vägde utan att egentligen något av lagen skapade speciellt mycket. Men efter 26 minuter stod Middlesbrough för ett bra anfall som avslutades med att en helt fristående Stuani kunde stöta in kvitteringen. Han hade inte gjort mål sedan vi möttes i oktober, givertvis skulle han bryta måltorkan mot oss.Det spelar dock mindre roll just den här gången, för efter kvitteringen tog vi mer initiativ, även om mathen fortfarande stod och vägde, och några minuter före puasvilan lade Cresswell upp bollen till Antonio som drog till med ett hårt, lågt och välplacerat skott som Valdes tippade rakt ut till en framrusande Carroll som helt ensam kunde slå in sitt andra mål i matchen. Spontant kändes det som misstänkt offside eftersom han blev så fri, men efter att ha sett repriser kan jag konstatera att han ligger perfekt i linje med försvaret och tajmar löpningen klockrent, så gör en målskytt!Andra halvlek började vi återigen med mycket energi, det hade inte ens gått en minut när Antonio nickade överpå ett inlägg från Sam Byram. Minuten senare blev Lanzini frispelad av Carroll, men den lilla juvelen fick inte riktigt till avslutet och Valdes kunde hålla bollen. Tyvärr fick Mark Noble en ful smäll när han kämpade fram bollen till Carroll och vår hårt arbetande kapten tvingades avbryta matchen och ersattes av Edmilson Fernandes. Hoppas att det inte är allavrligt med NobleEfter det tog Middlesbrough över mer av spelet och de skapade även några chanser, vid ett tillfälle fick Randolph rädda en farlig nick. Men närmast kom återigen Stuani då Cresswell rensade ett inlägg rakt på honom så att bollen studsade upp ribban, det hade varit ett väldigt snöpligt mål att släppa in.Några minuter senare klev Carroll av planen med vad som verkade vara en ljumskskada, men efter matchen kunde han ge lugnande besked. Det visade sig att han inte tränat hela veckan och ville inte ta några risker, så det förefaller bara varit en försiktighetsåtgärd.Hans ersättare, Jonathan Calleri, som jag så sent som för en vecka sedan trodde hade lämnat klubben, avgjorde matchen defintitivt då han på tilläggstid framspelad av Lanzini satte 3-1 via en Middlesbrough-försvarare.Det var en jämn tillställning, men jag tycker ändå (något partiskt kanske) att vi var det bättre laget. De förde visserligen spelet i andra halvlek, men det blir ju en ganska naturlig utveckling när vi leder och vi höll dem mestdels borta från de riktigt farliga chanserna och vi hade möjligheten att stänga matchen tidigare. Hur som helst tog vi en viktig seger. Två spelare som verkligen förtjänar att hyllas är givetvis tvåmålskytten Andy Carroll och Manuel Lanzini som stod för två målgivande passningar. Jag vill även rikta en hyllning till Ogbonna som spelat skadad under säsongen, han har kämpat mot smärtan för att hjälpa klubben, men nu är det dags för operation så italienaren tvingas avstå resten av säsongen.Nästa vecka är vi spellediga eftersom det är spel i FA-cupen. Men vi kommer tillbaka för spel mot City onsdag den 1, då ska vi ta revansch för förnedringen senast.Come on you Irons!