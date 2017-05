Bobby Moore får en utmärkelse

West Ham kommer att ge Bobby Moore en fin utmärkelse postumt.





West Ham har delat ut samma utmärkelse fyra gånger tidigare till andra "Alltime Greats". De fyra andra spelarna som fått utmärkelsen är Sir Geoff Hurst, Martin Peters, Billy Bonds och Sir Trevor Brooking. Dessa fyra tillsammans med Bobby Moore är utan tvekan West Hams finest.



Utmärkelsen kommer att delas ut tisdag 9 maj. Det sker under den årliga West Ham United Player Awards 2017.



Bobby Moore är trots sin tidiga bortgång en alltjämnt ihågkommen person och spelare i West Ham kretsar och i världsfotbollen. Någon som i högsta grad än sammanknippas med West Ham från svunnen tid men även nutid. Som en liten parentes kan det nämnas att flygbolaget Norwigan numer har honom avbildad på ett av sin flygplan. Så Bobby Moore är inte glömd på något sätt.



Bobby Moore är en synnerligen välförtjänt person och spelare att få den här utmärkelsen.



Mer att läsa om det finns här:

http://www.whufc.com/news/articles/2017/may/07-may/hammers-greats-pay-tribute-bobby

2017-05-07 21:16:00

