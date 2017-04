Bonzo invald i Hall of Fame

Billy Bonds West Hams meste spelare genom tiderna har blivit invald i den engelska fotbollens Hall of Fame.

Ordet legend används ibland ganska lättvindigt. Det finns dock ingen West Ham spelare som förtjänar ordet legend mer än Billy Bonds. 793 matcher och 59 mål blev det för Bonzo i West Ham. Han spelade för West Ham mellan 1967-1988 då han som 42 åringen ställde de berömda dojjorna på hyllan. Han var även assisterande manager och manager i West Ham under sin tid.Det finns en tävling som heter Ironman. Jag tror inte att Bonds deltagit i den någon gång men han är ända just en Ironman. Ni som sett honom live och på tv vet och förstår vad jag menar. Ni yngre får kolla in youtube klipp eller liknande för att se att jag har rätt när jag utnämner honom som en Ironman. Under Bonds tid som ledare i klubben så vann han fortfarande fystävlingarna som spelarna hade trots att Bonds lagt av som spelare.Nu är det dock en annan utnämnelse som det här handlar om. Billy Bonds blir den nionde spelaren i West Ham som kommer med i Hall of Fame. Han blir tillsammans med ytterligare ett gäng spelare invalda i Hall of Fame nu. Andra spelare som blir invalda den här veckan är Frank Lampard Junior (som då blir den tionde West Ham spelaren att bli invald), Steven Gerrard, Gary Speed (RIP) och den gamle Arsenal målvakten Bob Wilson.Övriga Hammers som tidigare blivit invalda till Hall of Fame är: Bobby Moore, Martin Peters, Sir Geoff Hurst, Jimmy Greaves, Liam Brady, Stuart Pearce, Rio Ferdinand och Teddy Sheringham. De som jag spontat saknar och som givetvis också borde vara med är Sir Trevor Brooking och Frank Lampard Snr.Billy Bonds själv säger att han är mycket hedrad över att bli invald i Hall of Fame och att finnas med bland storheter som George Best, Sir Stanley Matthews och Danny Blanchflower. Han hade också önskat att hans far fanns kvar i livet så att han fått varit med och uppleva det också.Stort grattis till Billy Bonds och de övriga spelarna som blir invalda i Hall of Fame.