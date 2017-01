Collins och Noble pratar med domaren Andre Marriner under säsongens första möte mellan lagen.

Dags för upprättelse mot Manchester City

Det är dags för West Ham att ta emot Manchester City för andra gången på mindre än en månad, det blir lagens tredje möte för säsongen. Vi möttes redan under tredje omgången av Premier League, då City vann hemma på Etihad Stadium med 3-1. Andra mötet var en FA-cup match på hemmaplan som jag helst vill glömma, tyvärr minns jag den alltför väl, och slutsiffrorna skrevs till 0-5. Men vi är ett annat lag nu, så nu är det revansch och upprättelse som gäller.





Hur vi kommer ställa upp startelvan är som vanligt lite spekulativt. I vinstmatchen mot Middlesbrough senast stod Randolph i mål, det lär han få fortsätta med. I backlinjen lär vi däremot få se någon förändring. Ogbonna har som bekant tvingats till operation och kommer missa resten av säsongen, sannolikt kommer vi därför få se José Fonte göra debut för klubben. I övrigt tror jag att backlinjen kommer vara intakt. Liksom mittfältet, vilket innebär att jag misstänker att vårt senaste nyförvärv, Robert Snodgrass, kommer börja på bänken. Det ska heller inte vara någon fara med vare sig Noble eller Carroll, som båda klev av förra matchen, förhoppningsvis kan den sistnämnda vålla problem för City-försvaret och fortsätta sin fina form.



Apropå motståndarlaget så säkrade de ytterligare avancemang i FA-cupen i lördags då de vann med 3-0 borta mot Palace. I ligan är dock formen något mer osäker med 2-2 senast hemma mot Tottenham och före det en rejäl förlust borta mot Everton med 4-0. Man. City ligger för närvarande på en femte plats i ligan med tolv poäng upp till serieledande Chelsea, de behöver således börja vinna om de ska ha minsta chans att blanda sig i toppstriden. På bortaplan har City vunnit sju matcher och förlorat fyra. Jag tycker mig kunna se en tendens till att det ibland går lite för långsamt i passningsspel och rörelse när de inte riktigt har dagen, likväl ska vi komma ihåg att spelare som Sergio Agüero, Kevin de Bruyne och David Silva kan avgöra vilken match som helst och när allt stämmer går det undan. Det kommer definitivt bli en tuff match för oss, men inte omöjlig.



När vi möttes senast mådde inte West Ham bra, men nu har vi blivit av med problemet (ni vet alla vem jag syftar på). Det råder dock inget tvivel om att City har många individuellt skickliga spelare, men det finns också frågetecken. Inte minst för defensiven, då laget har släppt in 28 mål i



Come on you Irons! Våra kära hammare går in i matchen med mot City med två raka segrar i bagaget: 3-0 hemma mot Crystal Palace och 3-1 borta mot Middlesbrough. Formen är det således inget fel på och förhoppningsvis har den dryga veckan som gått sedan den senaste matchen gett spelarna tid att vila och träna sig i form. I nuläget ligger vi på tiondeplats i tabellen med sämre målskillnad än Stoke och fyra poäng upp till West Bromwich, således har vi möjligheter att fortsätta klättra i tabellen.Hur vi kommer ställa upp startelvan är som vanligt lite spekulativt. I vinstmatchen mot Middlesbrough senast stod Randolph i mål, det lär han få fortsätta med. I backlinjen lär vi däremot få se någon förändring. Ogbonna har som bekant tvingats till operation och kommer missa resten av säsongen, sannolikt kommer vi därför få se José Fonte göra debut för klubben. I övrigt tror jag att backlinjen kommer vara intakt. Liksom mittfältet, vilket innebär att jag misstänker att vårt senaste nyförvärv, Robert Snodgrass, kommer börja på bänken. Det ska heller inte vara någon fara med vare sig Noble eller Carroll, som båda klev av förra matchen, förhoppningsvis kan den sistnämnda vålla problem för City-försvaret och fortsätta sin fina form.Apropå motståndarlaget så säkrade de ytterligare avancemang i FA-cupen i lördags då de vann med 3-0 borta mot Palace. I ligan är dock formen något mer osäker med 2-2 senast hemma mot Tottenham och före det en rejäl förlust borta mot Everton med 4-0. Man. City ligger för närvarande på en femte plats i ligan med tolv poäng upp till serieledande Chelsea, de behöver således börja vinna om de ska ha minsta chans att blanda sig i toppstriden. På bortaplan har City vunnit sju matcher och förlorat fyra. Jag tycker mig kunna se en tendens till att det ibland går lite för långsamt i passningsspel och rörelse när de inte riktigt har dagen, likväl ska vi komma ihåg att spelare som Sergio Agüero, Kevin de Bruyne och David Silva kan avgöra vilken match som helst och när allt stämmer går det undan. Det kommer definitivt bli en tuff match för oss, men inte omöjlig.När vi möttes senast mådde inte West Ham bra, men nu har vi blivit av med problemet (ni vet alla vem jag syftar på). Det råder dock inget tvivel om att City har många individuellt skickliga spelare, men det finns också frågetecken. Inte minst för defensiven, då laget har släppt in 28 mål i Premier League under säsongen, vilket är flest av lagen som ligger topp sju. Jag vill inte spekulera i en eventuell utgång, men jag hoppas att vi ska kunna ge City en riktig match och tvinga dem att slita för poängen. Framförallt vill jag inte se oss förnedrade som sist vi möttes, och det tror jag inte heller kommer hända.Come on you Irons!

0 KOMMENTARER 246 VISNINGAR 0 KOMMENTARER246 VISNINGAR JESPER

2017-01-31 19:13:52

ANNONS:

Fler artiklar om West Ham

West Ham

2017-01-31 20:14:13

West Ham

2017-01-31 20:00:00

West Ham

2017-01-31 19:13:52

West Ham

2017-01-29 15:42:00

West Ham

2017-01-28 20:00:00

West Ham

2017-01-27 21:40:00

West Ham

2017-01-26 22:02:00

West Ham

2017-01-25 17:08:51

West Ham

2017-01-22 12:18:00

West Ham

2017-01-21 22:49:00

ANNONS:

West Hams lovande spelare Reece Oxford lånas ut resten av säsongen.Transferfönstret är öppet igen. Vi kommer att försöka rapportera så mycket som möjligt av de transferrykten som uppstår för West Ham. Vi kommer dock inte hinna med allt.Det är dags för West Ham att ta emot Manchester City för andra gången på mindre än en månad, det blir lagens tredje möte för säsongen. Vi möttes redan under tredje omgången av Premier League, då City vann hemma på Etihad Stadium med 3-1. Andra mötet var en FA-cup match på hemmaplan som jag helst vill glömma, tyvärr minns jag den alltför väl, och slutsiffrorna skrevs till 0-5. Men vi är ett annat lag nu, så nu är det revansch och upprättelse som gäller.West Ham meddelar officiellt att man godtagit Marseilles bud på £25 miljoner.Gillar du West Ham då kanske du tycker att vår svenska West Ham förening, West Ham Fans Sverige är något för dig?Snodgrass klar för West HamViasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.West Ham har fått en match flyttad i mars.I gårdagens match på Riverside Stadium i Middlesbrough var det vårt kära West Ham som drog det längsta strået och säkrade andra raka segern med resultatet 3-1. En tämligen välförtjänt vinst sett till hela matchen och tre poäng som flyttar upp oss på en tiondeplats i tabellen med 12 poäng ner till nedflyttningsplats så förhoppningsvis behöver vi inte titta oss om över axeln mer den här säsongen utan kan helt fokusera uppåt.Det har klagats en del på Angelo Ogbonna och hans insatser under säsongen. Att han varit ojämn och inte riktigt lika bra som förra säsongen.