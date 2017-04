2017-04-01 16:00

Hull City - West Ham

2-1



50. Andy Carrolls 50:de mål i Premier League räckte inte till poäng.

Dåligt försvarsspel bakom West Hams förlust

Andy Carrolls 50:de mål i Premier League hjälpte föga. Hull vann med 2–1 och West Hams försvarsspel på en fast situation blev avgörande.



– Vi tränar på hur vi ska försvara, hur vi ska markera och ändå får Ranocchia stå omarkerad, säger Slaven Bilic efter matchen.

Kaptensbindeln var satt på Carrolls arm för första gången och han ledde laget genom att trycka in 0–1 i den 18:e minuten på ett inlägg från Aaron Cresswell. Ledningen stod sig till halvtid men hemmalaget skulle kvittera i den 53:e minuten efter att Andrew Robertson fått flyta igenom Hammers-försvaret väldigt enkelt och rulla in bollen i mål. Bara några minuter efter utjämnandet var både Alfred N’Diaye och kamil Grosicki ytterst nära att ge Hull ledningen när N’Diaye först sköt i stolpen och Grosicki placerade returen precis utanför.



– Vi var bra med bollen och neutraliserade dem. Allt var bra tills det att de kvitterade och sen hade de fem minuter när de var bra. Sen tog vi tillbaka spelet och det var mer spel framför deras mål än vårt, säger Slaven Bilic.



I den 85:e minuten kom dock målet som skulle ge segern till the Tigers. Organisatör var återigen Grosicki som hade spelat fram Robertson till sitt mål. Nu skulle polacken pricka Andrea Ranocchias panna på en hörna och italienarens nick gav tre välbehövliga poäng till Hull som nu ligger en poäng efter Swansea över strecket.



– Det är vårt femte eller sjätte mål vi släpper in på en fast situation under de senaste matcherna och det är svårt att ta. Vi tränar på fasta hela tiden. Hur vi ska markera, hur vi ska försvara och ändå får Ranocchia stå omarkerad.



West Ham inkasserade däremot sin fjärde raka förlust. Slaven Bilic vara eller icke vara har varit en stor fråga i media den senaste tiden. Men klubben har nu gått ut via sin hemsida och meddelat följande angående sitt förtroende för tränaren.



”För att avsluta alla spekulationer, känner styrelsen det nödvändigt att meddela att vi har 100 procent tro på Slaven Bilic och hans sätt att leda West Ham United. Trots spekulationerna i media är hans plats inte hotad. Styrelsen vet att Slaven Bilic och hans team har full uppbackning av spelartruppen och av en stor majoritet supportrar att leda laget ur denna svåra tid. Styrelsen uppmanar nu alla supportrar att enas bakom tränaren, hans team och lag när vi går mot ett par viktiga matcher. Vi är säkra på att deras kompetens kan leda till att vi avslutar bra.”



COYI!!!

Hull City-West Ham Eldin Jakupovic

Andrea Ranocchia

Curtis Davies

Harry Maguire

Ahmed Elmohamady

Lazar Markovic

Alfred N'Diaye

Sam Clucas

Andy Robertson

Abel Hernandez

Omar Niasse



Avbytare

Michael Dawson

Adama Diomande

Kamil Grosicki

Markus Henriksen

Shaun Maloney

David Marshall

David Meyler

Darren Randolph

Sam Byram

Jose Fonte

James Collins

Aaron William Cresswell

Cheikhou Kouyate

Manuel Lanzini

Sofiane Feghouli

Andre Ayew

Robert Snodgrass

Andy Carroll



Avbytare

Adrian

Jonathan Calleri

Edimilson Fernandes

Ashley Michael Fletcher

Arthur Masuaku

Mark Noble

Haavard Nordtveit



