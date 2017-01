Det finns äkta hjältar och de finns de som inte är så äkta hjälte

Det har klagats en del på Angelo Ogbonna och hans insatser under säsongen. Att han varit ojämn och inte riktigt lika bra som förra säsongen.

I kväll har vi fått förklaringen till det. Ogbonna har spelat med en knäskada hela säsongen. Han hade en operationstid inplanerat för några veckor sedan men West Ham bad honom skjuta på den ett par matcher för han behövdes på planen. Något Ogbonna villigt ställde upp på. Han till och med riskerade att försämras och i värsta fall hade kunnat ge allvarliga men för hans resterande karriär.Ogbonna bet dock ihop och krigade för laget och klubben. Det vill säga oss supportrar. Det kallar jag hjälte till viss skillnad mot Dimitri Payet som håller på att gnälla sig hem till Frankrike och Marseille genom att vägra spela något mer för West Ham.Det finns mycket jag skulle kunna skriva om vad jag anser om Payet men den här artikeln handlar om en hjälte som krigar för laget och klubben (och ingen skithög) trots att han är skadad.To be or not to be is the question? Angelo Ogbonna är absolut en hjälte.Stort lycka till med operationen och så hoppas vi på att Ogbonna kommer tillbaka skadefri och än mer taggad till nästa säsong.