2017-04-08 16:00

West Ham - Swansea

1-0



En viktig trepoängare

Det var en viktig match för båda lagen men där hemmalaget hade den största pressen på sig. West Ham hade inför matchen en usel form och svårt att både göra mål samt att hålla tätt bakom Randolph i målet.

Swansea kom till matchen med målet att försöka ta med sig poängen som laget hade inför avspark, vilket var väldigt tydligt i deras klena anfallsspel.

West Ham som redan har en skadedrabbad trupp fick efter en halvtimme även lägga Antonio till den listan.

West Ham

Randolph, Byram, Fonte, Collins, Masuaku, Noble, Kouyate, Antonio, Lanzini, Snodgrass, Ayew



Swansea

Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Cork, Routledge, Fer, Carroll, Sigurdsson, Ayew



Första halvlek

Gästerna börjar med avspark och de första 10 minuterna är väldigt trevande och avaktande från båda lagen, det är ingen riktigt som tar kommandot.

Första avslutet kommer efter 14 minuter då Lanzini tar hand om en frispark från ca 25 meter, dock går avslutet en bit utanför.

Under de första 20 minuterna så är anfallsspelet helt obefintiligt hos gästerna som knappt kommer till någon kontrollerande spel. Det är för dålig passningskvalite och bolltempot är alldels för lågt.

West Ham har också svårt att skapa riktigt farliga chanser, det dröjer till den 29 minuten då Ayew får en mycket bra chans i straffomårdet och avslutar nere till höger om Fabianski men polacken gör en mycket bra räddning och räddar gästerna.

I den 37:e matchminuten får gästerna en riktigt bra målchans då Noble inte hinner med och sparkar ner Fer ca fem meter utanför straffområdet och Noble blir varnad. Frisparken dröjer dock ca 3 minuter för på planen ligger Antonio i smärtor efter att ha sträckt baksida lår i en tidigare löpning.

Antonio blir utbytt mot Calleri.

Frisparken tar Sigurdsson hand om men den är väldigt svag slagen och Randolph kan enkelt ta ner bollen.

Efter en tråkig tillställning i 43 minuter så bryter Kouyate dödläget genom att gästerna är väldigt passiva i sitt försvarsspel och låter hemmalaget att passa runt bollen.

Sigurdsson försöker sätta press på Noble som har bollen men Noble passar förbi islänningen och hittar Snodgrass som touchar vidare bollen på en touch till Kouyate som avancerar ca fem meter och skjuter ett härligt distansskott som letar sig ner till vänster om Fabianski.

West Ham kan gå till pausvila med ett målsledning.



Andra halvlek

Gästerna gör ett dubbelbyte direkt till andra halvlek, Llorente och Narsingh kommer in medans Routledge och Carroll byts ut. Laget går mot ett rakt 4-4-2.

Efter 51 minuter spelade så får Swansea en ritkigt bra chans då Fer nickar ner till Narsingh men Collins hinner precis täcka avslutet, annars hade Randolph nog fått en hel del problem med att ta hand om Narsinghs avslut.

Fem minuter senare får Lanzini en varning för filmning i straffområdet.

I den 70:e minuten tar Noble ett avslut från ca 25 meter som ser ut att vara ett ritkigt bra skott men tyvärr får Noble inte ut den till hörnen utan Fabianski kan ta hand om bollen hyfsat enkelt.

Feghouli byts in mot Snodgrass som har gjort en vädligt blek insats förutom matchens enda assist hittills. Feghouli gör ett väldigt piggt och positivt inhopp.

Swansea har svårt att skapa några riktiga chanser och det känns inte riktigt farligt när gästerna har bollen.

Spelarna i West Ham gör sig av med bollen stundtals alldeles för enkelt och får försvara en del, det syns rätt tydligt hur fokuserade spelarna är att ta hand om alla poäng i denna match.

I den 83:e minuten får Ayew en jätte bra chans att stänga matchen då han står jämsides med straffpunkten men avslutet är alldels för dåligt och går rätt nära Fabianski som kan reflexrädda.

Det är nästan det sista Ayew gör för tre minuter senare byts han ut till förmån för Fernandes.

Swansea lyckas inte skapa några fler farliga chanser och West Ham lyckas äntligen hålla nollan och ta 3 sköna, viktiga poäng igen.

Spelet var inte det viktiga för där finns det mer att önska, det var däremot en extremt skön vinst och förhoppnings kan vi fortsätta på vinnarspåret.

West Ham-Swansea Darren Randolph

Sam Byram

Jose Fonte

James Collins

Arthur Masuaku

Mark Noble

Cheikhou Kouyate

Michail Antonio

Manuel Lanzini

Robert Snodgrass

Andre Ayew



Avbytare

Adrian

Jonathan Calleri

Andy Carroll

Sofiane Feghouli

Edimilson Fernandes

Haavard Nordtveit

Diafra Sakho

Lukasz Fabianski

Kyle Naughton

Federico Fernandez

Alfie Mawson

Martin Olsson

Jack Cork

Wayne Routledge

Leroy Fer

Tom Carroll

Gylfi Sigurdsson

Jordan Ayew



Avbytare

Jordi Amat

Stephen Kingsley

Fernando Llorente

Jefferson Montero

Luciano Narsingh

Kristoffer Nordfeldt

Ki Sung Yueng



ANDRÉ WIKSTRÖM

2017-04-10 16:04:09

