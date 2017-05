2017-05-05 21:00

West Ham - Tottenham

1-0



Derbykung. Manuel Lanzini avgjorde med matchens enda mål.

Hammers säkrade kontraktet

West Ham besegrade Tottenham med 1–0 på London Stadium. Det betyder att man helt säkert spelar i Premier League även nästa säsong.

– Jag finner inga ord, säger Mark Noble till klubbens hemsida.





– Jag älskar Manu. Det är vårt jobb att jobba hårt och få fram bollen till honom så att han kan få vara vår speciella lilla spelare.



Hammers gjorde en i stort sett helgjuten insats under elljusen på fredagskvällen. Adrián var bra i målet och visade att det är han som ska vara förstekeeper framöver. Spanjoren fick också bra hjälp av sitt försvar som kämpade för varje millimeter där ute på planen samtidigt som Spurs inte alls var i samma slag som under stora delar av säsongen. Bortsett från ett par farliga målchanser i den första halvlek, där Harry Kane för en gång skull missade sådant som borde sutitt, hade bortalaget förfärligt svårt att komma igenom det kompakta West Ham-försvaret.



– Det har varit en tuff säsong men i dag gör vi en bra laginsats. Vi visste att vi var tvungna att ge 100 procent och det gjorde vi också. Skön seger för tränaren (



Nu väntar



– Jag gillar inte att säga att vi är klara. Vinner vi nästa veckan kan vi sluta en eller två placeringar under förra årets slutplacering. Efter West Ham s sista Londonderby stod det klart att man både hade raderat ut chanserna att åka ner till Championship . Men man raserade också, praktiskt sett, Tottenham s chanser att komma ikapp Chelsea i jakten på titeln. Segerorganisatör var Manuel Lanzini som burit ett stort lass offensivt sedan Dimitri Payet lämnade klubben. Så även denna gång när han med matchens enda mål i den 65:e minuten, fick springa ut bland såpbubblorna och fira med fansen. Lagkapten Mark Noble höll inte igen med hyllningarna efter matchen.– Jag älskar Manu. Det är vårt jobb att jobba hårt och få fram bollen till honom så att han kan få vara vår speciella lilla spelare.Hammers gjorde en i stort sett helgjuten insats under elljusen på fredagskvällen. Adrián var bra i målet och visade att det är han som ska vara förstekeeper framöver. Spanjoren fick också bra hjälp av sitt försvar som kämpade för varje millimeter där ute på planen samtidigt som Spurs inte alls var i samma slag som under stora delar av säsongen. Bortsett från ett par farliga målchanser i den första halvlek, där Harry Kane för en gång skull missade sådant som borde sutitt, hade bortalaget förfärligt svårt att komma igenom det kompakta West Ham-försvaret.– Det har varit en tuff säsong men i dag gör vi en bra laginsats. Vi visste att vi var tvungna att ge 100 procent och det gjorde vi också. Skön seger för tränaren ( Slaven Bilic ) och för fansen som jag verkligen kan se framför mig gå med ett brett leende på kontoret i morgon, säger Noble.Nu väntar Liverpool och Burnley innan Premier League är slut för den här gången. Lagkaptenen vill inte vara bekväm utan blickar i stället uppåt i tabellen.– Jag gillar inte att säga att vi är klara. Vinner vi nästa veckan kan vi sluta en eller två placeringar under förra årets slutplacering.

West Ham-Tottenham Adrian

Jose Fonte

Winston Reid

James Collins

Sam Byram

Cheikhou Kouyate

Mark Noble

Aaron William Cresswell

Manuel Lanzini

Andre Ayew

Jonathan Calleri



Avbytare

Sofiane Feghouli

Edimilson Fernandes

Ashley Michael Fletcher

Haavard Nordtveit

Darren Randolph

Declan Rice

Robert Snodgrass

Hugo Lloris

Kyle Walker

Toby Alderweireld

Jan Vertonghen

Ben Davies

Eric Dier

Victor Wanyama

Christian Eriksen

Dele Alli

Son Heung Min

Harry Kane



Avbytare

Mousa Dembele

Vincent Janssen

Georges-Kevin Nkoudou

Moussa Sissoko

Kieran Trippier

Michel Vorm

Kevin Wimmer



2017-05-06 23:41:24

