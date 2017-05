Hyrlåna våra säsongsbiljetter.

Har du tänkt se West Ham live?

West Ham Fans Sverige har för kommande säsong återigen köpt in två säsongsbiljetter. En av matcherna kommer vi lotta ut biljetterna till.





Vi kommer att ha tre perioder om sex matcher i vardera period med fastställda startdatum när man kan börja ansöka om säsongsbiljetterna. Styrelsen fastställer de olika datumen. Biljetterna till en av de 19 hemmamatcherna kommer fortsatt att lottas ut. Man kan bara hyra biljetterna till en match per säsong så att biljetterna kan hyras av så många som möjligt. Först till kvarn gäller för biljetterna i de olika perioderna.



För säsongen 2017-18 gäller följande regler för att hyrlåna våra säsongsbiljetter.



Så här kommer förfarandet av våra årskort gå till för säsongen 2017-18



14/6 PL matcher släpps.



15/6 Styrelsen beslutar om vilken match som skall lottas ut.



17/6 12.00 Biljetter släpps för de första 6 matcherna. Vi avvaktar inte att tv matcherna släpps.



5/8 12:00 Biljetter släpps för nästa omgång av matcher. Vissa av dessa matcher kommer att ligga under jul/nyår och folk behöver kunna planera om de skall åka till London under denna hektiska period i god tid.



16/12 12:00 Biljetter släpps för sista omgång av matcher. Släpps innan jul för att folk skall ha chans att säkerställa sina biljetter och eventuellt ge bort i julklapp.



Det kostar 800 kr styck per biljett, 1600 kr (kostnaden kan komma att justeras) för båda och då behöver du som inte vill vara medlem i West Ham och lägga ut den kostnaden på £45 för att låna våra biljetter. Det är sedan ett antal år tillbaka ett krav att vara medlem i West Ham om man vill köpa matchbiljetter före den allmäna försäljningen. Båda två som använder våra biljetter måste dock vara medlemmar i West Ham Fans Sverige.



Spelschema för West Hams matcher hittar du här: Spelschemat för West Ham kommer 14 juni.



Du kan alltså i god tid bestämma när du har lust att åka över till London och se West Ham spela. Vill du "hyrlåna" vår biljetter för 800 kr styck så hör du av dig till vår kassör Ulf Berg på



Vi kommer att lotta ut de två biljetterna till en match, vilken återkommer vi med. Lotteriet är för alla medlemmar i West Ham Fans Sverige som vill kan vara med i utlottningen. Mer info om när lottningen sker kommer senare. Så fråga inte än om det är ni snälla.



Observera att en del matcher kan flyttas dels på grund av att tv bologen flyttar matcher för tv sändningar. Det kan även bli så att en del matcher flyttas på grund av cupspel. Har du redan bokat våra biljetter så gäller naturligtvis din bokning även för det nya datumet. Skulle du bli sjuk eller få annat förhinder och inte kan åka så kan vi inte betala igen blijettpriset. Det gör för övrigt inte West Ham heller om du hade köpt biljett av dem.



OBS! Är du icke myndig (18 år) kan du inte hyrlåna våra biljetter utan att någon av dina föräldrar/målsman hyr den andra biljetten och är med på matchen.



Är du inte medlem men känner att du vill bli medlem i West Ham Fans Sverige (WHFS) kollar du in länken här:



2017-05-21 22:00:00

