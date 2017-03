2017-03-11 16:00

Bournemouth - West Ham



Inför Bournemouh-West Ham

Imorgon har vårt kära West Ham chans att revanschera sig för nederlaget mot Chelsea i måndags, då laget åker till Vitality Stadium i Bournemouth. Det kommer dock inte bli lätt mot ett hemmalag som med fem poäng ner till strecket lär sälja sig dyrt och kriga för varenda millimeter på planen, trots ganska dålig form mäktade de med att kämpa till sig en poäng på Old Trafford förra lördagen.





Startelvan lär således inte vara långt ifrån bästa tänkbara. Randolph lär därmed fortsätta i mål. I backlinjen kommer förmodligen Fonte och Reid positioneras i mitten som vanligt, med Cresswell som vänsterback. När det gäller högerbackspositionen är dock frågan om Bilic väljer att spela Byram, som är renodlad högerback och kom in i matchen senast, eller om han fortsätter att spela med Kouyaté trots att vi inte får ut det mesta av hans potential där. Men skulle Byram spela så blir det intressant att se hur mittfältet ska formeras. Noble, Obiang och Kouyaté är alla centrala mittfältare och frågan är vem som ska offras från start? Alternativet är att spela med alla tre och ha Lanzini och Antonio på kanterna framför dem, vilket skulle innebära att Feghouli, Ayew och Snodgrass bänkas från början. Intressant läge. Jag väljer att inte spekulera i hur Bilic tänker, men visst tyder detta på att vi har bra bredd på mittfältet.



I hemmalaget saknas Andrew Surman och Tyrone Mings, vilka båda är avstängda efter uppmärksammade incidenter mot Man. United. Trots poängen där är formen inget vidare för Bournemouth, de har faktiskt inte vunnit en match under 2017. Senaste segern kom borta mot Swansea på nyårsafton. Det betyder dock att de kommer vara i desperat längtan efter en seger, så det gäller att vi är väl förberedda. Lagets bästa målskytt, norrmannen Joshua King, har stått för åtta mål, medan Callum Wilson är näst bäst på sex. Den sistnämnde verkar dock avra borta på obestämd tid på grund av skada, vilket är ett rejält avbräck. Flest framspelningar har faktiskt West Ham-produkten Junior Stanislas på fem.



För att sammanfatta läget så kommer det bli en tuff match, Bornemouth slåss för sin överlevnad och de matcherna är aldrig lätta. Likväl har vi ett bättre och bredare lag, men det behöver inte betyda någonting i slutändan. Jag vill således inte ge mig på att gissa resultat, men vi har alla möjligheter att vinna och jag blir väldigt besviken om vi inte ens tar poäng.



JESPER

2017-03-10 16:06:31

West Hams vice ordförande Karren Brady är den kvinna som har mest inflytande inom fotbollen i Storbritannien.West Hams nya hemmaarena har blivit vald till årets arena.Efter poäng i tre raka matcher – West Ham förlorade med 1–2 mot ett effektivt Chelsea. – De är oerhört bra när de tar ledningen. Det är väldigt svårt att möta dem då, säger Robert Snodgraas till Sky Sports.West Ham tar emot Chelsea på London Stadium. Det blir en jakt på andra raka segern mot The Blues.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.Robert Snodgrass är efterlyst av en domstol i Glasgow.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Vilken spelare tycker du har varit bäst i West Ham den här säsongen? I fjol vann Dimitri Payet en överlägsen seger i vår omröstning, han vinner förstås inte den här säsongen eftersom han lämnat West Ham. I stället kan det kanske bli Michail Antonio, Pedro Obiang, Manuel Lanzini eller någon av de andra spelarna?Sky Sports och BT Sport har nu tagit ut sina tv matcher i april.