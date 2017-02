2017-02-25 18:30

Watford - West Ham



Inför Watford borta

Efter tretton dagars vila så är det återigen dags för Premier League och nu är det Watford borta som väntar.

Watford som ligger två poäng efter West Ham och som har gjort en helt okej säsong hittills.



West Ham

Gästande West Ham har fått vila i nästan två veckor ifrån spel. Vissa spelare har kommit tillbaka från skada, dock är det fortfarande frågetecken kring Carroll och Cresswell som har kört rehab och lättare träningar under veckan.

Den sistnämnde gick ut i halvtid senast mot W.B.A och det är oklart om han orkar 90 minuter mot

Carroll saknades helt mot W.B.A och om han inte är tillgänglig mot Watford heller hoppas undertecknad att Bilic väljer att starta med Fletcher på topp i stället.

Mot W.B.A var det Calleri som fick chansen istället för Fletcher och Calleri var en stor besvikelse.

Det lär vara ett spelsuget Hammers som kommer till spel och undertecknad hoppas att West Ham tar tag i ”taktpinnen” direkt och anfaller med ett fartfyllt passningsspel.

Watford borta är en match som skall vinnas och vilket jag även tror att Bilic och hans spelare lyckas med. Dessutom bör det finnas en viss revanschlust sen förra mötet som slutade 4-2 till Watford.

Tror att Antonio och Fletcher får göra varsitt mål och hemmalaget gör ett tröstmål.





Undertecknades elva



Fletcher

Snodgrass Lanzini Antonio

Obiang Noble

Masuaku Reid Fonte Kouyate

Randolph







Watford

Hemmalaget Watford hade också spelledigt förra helgen då man tidigare åkt ut FA-cupen mot

I

I den senaste ligaomgången mot

Hemmavinsten mot Burnley var första segern på hemmaplan under 2017, vilket talar för att West Ham har stor chans att ta med sig alla poängen.

Hemmalaget saknar Pereyra och Pantilimon annars bör laget ha tillgång till alla spelare bland annat de två tidigare Hammers spelarna, Zarate och Behrami.

Den spelare som undertecknad dock fruktar mest hos Watford är den tunga och jobbiga Okaka som om han har en bra dag kan skapa stor oreda för gästerna.

Supportrarna till hemmalaget har inget att frukta då laget kommer hålla sig kvar i Premier League även nästa säsong.

Finns risk att det blir en väldigt avslagen tillställning då båda lagen ligger i ingemansland för närvarande och det kommer troligast avgöras på en individuell prestation, vilket undertecknad hoppas och tror Snodgrass kommer stå för.





Matchen visas på Viasat Prenium klockan 18:30

2017-02-24

