Inför West Ham - Crystal Palace: Elefanten på planen är avslöjad?

Crystal Palace reser från södra London till Stratford och London Stadium i östra London på lördagseftermiddagen och det är en högintressant match på många sätt, men främst av ”fel” anledningar för båda lagen. Det är omöjligt att inte börja och avsluta med det som varit på gång en längre tid men som ändå slog ner som en bomb igår (läs torsdags) eftermiddag, att Dimitri Payet vägrar spela mer för West Ham.

Hade den här införrapporten skrivits i onsdags hade den stora snackisen varit att Big Sam Allardyce återvänder till östra London (ny arena och ny stadsdel sen han var här sist) för första gången sedan tränarsejouren som varade i fyra år som manager för West Ham United football club. Den vinkeln hade räckt för att fylla en artikel. Addera att det är två lag med höga ambitioner som sladdar i bottenskiktet av tabellen och det hade varit ytterligare en infallsvinkel att angripa matchen på. Men den stora snackisen kommer förstås att handla om ett West Ham som ställer upp utan lagets klart bästa individuella spelare, och det på grund av att spelaren i fråga vägrar spela.Dimi Payet skaffade sig nästintill legendstatus på bara några månader förra säsongen och symboliserade det mesta som gick på räls förra säsongen. Det var snyggt spel, frisparksmål i krysset, tunga skalper borta mot topplagen och drömmar och bubblor som steg mot skyn. Men som vi alla vet så är drömmar till för att krossas när det handlar om West Ham United och det är precis vad som hänt den här hösten. Allt som har kunnat gå fel har gått fel och lite till. Payet lessnade (vilket är förståeligt) men har agerat (ursäkta ordvalet) som ett svin och legendstatusen är för evigt krossad. Oavsett anledning går det inte att förlåta en spelare som pissar på klubben han tillhör och som överöst spelaren i fråga med pengar och kärlek. Det är precis som Slaven Bilic säger ett svek av gigantiska mått mot ledare, lagkamrater och framförallt fansen. Att ledningen inte har kunnat leverera vad de lovat är en sak men Payets inställning och agerande är oförlåtligt. Det har varit tydligt en längre tid att Payet inte bryr sig längre men att det ska gå så långt som att han vägrar träna och spela är svårt att ta in.Om man försöker se något positivt i hela den här soppan, så är förhoppningen att Payet varit elefanten i rummet (på planen) och med sin inställning påverkat laget negativt. Om laget kan vända det här negativa till något positivt och visa att hårt jobb lönar sig framför talang. Det är nu upp till Manuel Lanzini att visa att han kan prestera på regelbunden basis och göra mittfältet till hans och en väg tillbaka in i startelvan för kapten Noble. Det går att säga mycket om Mark Noble som fotbollsspelare, men han är West Ham ”through and through” och det är en egenskap som uppskattas extra mycket just idag.Som nämndes i början av uppsatsen så kommer Big Sam för första gången sen han tränade West Ham möta just West Ham. Om säsongen varit ett gigantiskt misslyckande för West Ham så har den inte varit särskilt mycket bättre för Crystal Palace . The Eagles ligger precis ovanför nedflyttningsstrecket och sparkade (ytterligare en f.d. West Ham tränare) Alan Pardew tidigare i höstas och anställde Big Sam Allardyce istället. Big Sam som totalt sätt gjorde ett bra jobb som tränare men aldrig lyckades få supportrarnas genuina förtroende och uppskattning. Det är ett Palace som inte fått det lyftet som ägarna hoppades på i samband med tränarbytet och de har inte vunnit på sex matcher och är i desperat behov av poäng. Det borgar för en högintressant match på London Stadium under lördagseftermiddagen, med två lag som är i desperat poängbehov och med många matcher i matchen. Det borgar för en högintressant match på London Stadium under lördagseftermiddagen, med två lag som är i desperat poängbehov och med många matcher i matchen, och framförallt är det intressant att se hur West Ham agerar på cirkusen kring Payet under veckan.