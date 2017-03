2017-03-18 16:00

West Ham - Leicester



Inför West Ham - Leicester

Det är två lag med olika formkurvor. Medans gästerna kommer med en positiv form så har hemmalaget svårt att övertyga. Det är dags att vända den negativa trenden och att inte dras med i bottenstriden igen.

Leicester

West Ham

0 KOMMENTARER 162 VISNINGAR 0 KOMMENTARER162 VISNINGAR ANDRÉ

2017-03-17 22:15:23

ANNONS:

Fler artiklar om West Ham

West Ham

2017-03-17 22:15:23

West Ham

2017-03-17 09:17:00

West Ham

2017-03-12 10:09:31

West Ham

2017-03-10 16:06:31

West Ham

2017-03-08 21:24:19

West Ham

2017-03-07 20:38:27

West Ham

2017-03-06 22:53:00

West Ham

2017-03-05 22:04:11

West Ham

2017-03-04 11:19:00

West Ham

2017-03-04 09:12:29

ANNONS:

Fjolårets ligamästare kommer på besök med ett bättre självförtroende nu än för någon månad sen då laget var i fritt fall.Nu har laget åtminstone stoppat fallet och för dem gäller det att fortsätta ta poäng vilket gör att Leicester med stor sannolikhet kommer blotta sig vissa stunder av matchen för att försöka få med sig alla poäng från London Stadium.Dessa tillfällen måste hemmalaget utnyttja och ta vara på.Känslan är på förhand att gästerna kommer spela med lågt försvarsspel och försöka ta vara på sina snabba omställningar, genom Vardy, Mahrez och Okazaki.Leicester har med två raka 3-1 vinster hemma mot Liverpool och Hull samt en 2-0 vinst hemma mot Sevilla i veckan som gått gjort att det är ett lag som går in i denna match med en positiv självkänsla och tro på sig själva.Hemmalaget kommer från två raka förluster, först mot Chelsea med 2-1 och nu senast med 3-2 borta mot Bournemouth och innan dess en oavgjord 1-1 match borta mot Watford.Ett problem som Bilic måste lösa och som han inte har lyckats lösa hittills under säsongen är vem som skall ha högerbacks position.Själv tycker jag att det är väldigt enkelt, nämligen genom att ge den platsen till Antonio. Defensiven är inte Antonios starkaste sida, men jag har hellre Antonio är Byram som högerback.Med Antonio som ytterback kan han även följa med offensivt genom överlappningar och ge oss ännu ett offensivt vapen.På mittfältet hoppas jag att Kouyate och Obiang samt Lanzini får de centrala positionerna medan Snodgrass och Feghouli tar hand om kanterna. Längst fram Carroll självklart.West Ham har 10 omgångar kvar i Premier League och 9 poäng ner till nedflyttningsträcket där Hull för närvarande ligger. Gästande Leicester har i nuläget mer press på sig men det är dags för West Ham att börja resa sig och ta fler vinster än vad man gör för närvarande om man inte vill bli indragen i bottenstriden.Jag hoppas och tror att laget reser sig och vinner matchen med 2-1.Det är två lag med olika formkurvor. Medans gästerna kommer med en positiv form så har hemmalaget svårt att övertyga. Det är dags att vända den negativa trenden och att inte dras med i bottenstriden igen.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Gårdagens match på Vitality Stadium fick ett mycket snöpligt slut för Hammers då Joshua King på tilläggstid kunde smälla in en retur, vilket både fullbordade hans hattrick och säkrade segern för Bournemouth. Således blev det en tuff resa hem för vårt kära West Ham.Imorgon har vårt kära West Ham chans att revanschera sig för nederlaget mot Chelsea i måndags, då laget åker till Vitality Stadium i Bournemouth. Det kommer dock inte bli lätt mot ett hemmalag som med fem poäng ner till strecket lär sälja sig dyrt och kriga för varenda millimeter på planen, trots ganska dålig form mäktade de med att kämpa till sig en poäng på Old Trafford förra lördagen.West Hams vice ordförande Karren Brady är den kvinna som har mest inflytande inom fotbollen i Storbritannien.West Hams nya hemmaarena har blivit vald till årets arena.Efter poäng i tre raka matcher – West Ham förlorade med 1–2 mot ett effektivt Chelsea. – De är oerhört bra när de tar ledningen. Det är väldigt svårt att möta dem då, säger Robert Snodgraas till Sky Sports.West Ham tar emot Chelsea på London Stadium. Det blir en jakt på andra raka segern mot The Blues.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.Robert Snodgrass är efterlyst av en domstol i Glasgow.