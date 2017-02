2017-02-11 16:00

West Ham - WBA



Inför West Ham - W.B.A

Slaven Bilic mot Tony Pulis, en intressant match som väntar på London Stadium under lördagen mellan West Ham och West Brommwich Albion (W.B.A).

Fortsätter Carroll att göra mål och hjälper West Ham till tre nya poäng?





På de nio senaste matcherna i ligaspelet har hemma laget West Ham vunnit sex matcher och förlorat tre.

De senaste 10 inbördes mötena mellan lagen har renderat i 3 vinster vardera och 4 oavgjorda matcher.



West Ham

Bortsett från botten nappet näst senast mot

Extremt viktigt att ha en forward som levererar poäng, Carroll har hittills gjort sex mål, två färre än Antonio.

Vävningen av Snodgrass tycker jag personligen är en riktigt bra värvning av West Ham och kommer visa sig vara nyttig.

Hemmalaget kommer definitivt sakna Töre, Sakho och Ogbonna som är långtidsskadade sedan tidigare, det är frågetecken kring Byram och Nordtveit som båda har haft småskador under veckan.

Arbeloa och Masuaku är tillbaka från skador och har tränat under veckan, dock är frågan vilken matchform de två har och om någon av dem två kommer till spel.

Inga spelare är avgstängda.



Tre spelare att se upp med, Antonio, Carroll och Snodgrass.

West Ham snittar 1 mål/match (hemma) och släpper in 1,6 mål/match (hemma)



W.B.A

Tony Pulis gör sin tredje säsong som tränare för W.B.A, förra året slutade laget på en fjortonde plats och året dessförinnan på trettonde plats.

Nu ligger man alltså på en åttonde plats i ligan och där hade jag absolut inte tippat laget inför säsongen.

Personligen tycker jag att laget är sämre än West Ham och W.B.A behöver definitivt ta poäng i detta möte för att hålla West Ham på avstånd.

Pulis har gjort det bra och har satt sin identitet i klubben, laget lyckas ta med sig poäng även fast laget stundtals är utspelade i vissa matcher.

Dock tycker undertecknad att truppen ser tunn och svag ut och har svårt att se laget stå emot i längden.



Klubben har tappat Berahino till

W.B.A. är svagare på bortaplan och kommer få det tufft på London Stadium.



Två spelare att se upp med är

W.B.A gör 0,8 mål/match (borta) och släpper in 1.25 mål/match (borta).





Väntad matchbild?

Undertecknad tror det kommer bli en vanlig Pulis match, där W.B.A kommer spela avvaktande och låta hemmalaget ha mycket boll för att sedan ställa om snabbt.

Slutresultatet kommer bli 2-1 till West Ham efter en hyffsat jämn och chansrik match.





West Ham ligger på en nionde placering i tabellen inför helgens omgång med 31poäng hittills inspelade, gästande W.B.A ligger en placering framför med 36 poäng.På de nio senaste matcherna i ligaspelet har hemma laget West Ham vunnit sex matcher och förlorat tre.De senaste 10 inbördes mötena mellan lagen har renderat i 3 vinster vardera och 4 oavgjorda matcher.Bortsett från botten nappet näst senast mot Manchester C ity så har både spelet och poängskörden varit uppåt och positivt för alla ”Hammers”. Carroll har varit effektiv framför mål och fått igång målskörden. Förhoppningsvis får han hålla sig frisk resten av säsongen också, trots att han har varit ”småskadad” i veckan och tränat därefter.Extremt viktigt att ha en forward som levererar poäng, Carroll har hittills gjort sex mål, två färre än Antonio.Vävningen av Snodgrass tycker jag personligen är en riktigt bra värvning av West Ham och kommer visa sig vara nyttig.Hemmalaget kommer definitivt sakna Töre, Sakho och Ogbonna som är långtidsskadade sedan tidigare, det är frågetecken kring Byram och Nordtveit som båda har haft småskador under veckan.Arbeloa och Masuaku är tillbaka från skador och har tränat under veckan, dock är frågan vilken matchform de två har och om någon av dem två kommer till spel.Inga spelare är avgstängda.Tre spelare att se upp med, Antonio, Carroll och Snodgrass.West Ham snittar 1 mål/match (hemma) och släpper in 1,6 mål/match (hemma)Tony Pulis gör sin tredje säsong som tränare för W.B.A, förra året slutade laget på en fjortonde plats och året dessförinnan på trettonde plats.Nu ligger man alltså på en åttonde plats i ligan och där hade jag absolut inte tippat laget inför säsongen.Personligen tycker jag att laget är sämre än West Ham och W.B.A behöver definitivt ta poäng i detta möte för att hålla West Ham på avstånd.Pulis har gjort det bra och har satt sin identitet i klubben, laget lyckas ta med sig poäng även fast laget stundtals är utspelade i vissa matcher.Dock tycker undertecknad att truppen ser tunn och svag ut och har svårt att se laget stå emot i längden.Klubben har tappat Berahino till Stoke och har Jonny Evans på skadelistan, två spelare som definitivt kommer saknas och underlätta matchen för West Ham.W.B.A. är svagare på bortaplan och kommer få det tufft på London Stadium.Två spelare att se upp med är James Morrison och Nacer Chadli.W.B.A gör 0,8 mål/match (borta) och släpper in 1.25 mål/match (borta).Undertecknad tror det kommer bli en vanlig Pulis match, där W.B.A kommer spela avvaktande och låta hemmalaget ha mycket boll för att sedan ställa om snabbt.Slutresultatet kommer bli 2-1 till West Ham efter en hyffsat jämn och chansrik match.

0 KOMMENTARER 153 VISNINGAR 0 KOMMENTARER153 VISNINGAR ANDRÉ WIKSTRÖM

2017-02-10 16:51:17

ANNONS:

Fler artiklar om West Ham

West Ham

2017-02-10 16:51:17

West Ham

2017-02-08 21:11:00

West Ham

2017-02-05 18:57:44

West Ham

2017-02-03 18:26:16

West Ham

2017-02-02 20:22:00

West Ham

2017-02-02 10:56:00

West Ham

2017-02-01 19:26:00

West Ham

2017-01-31 20:14:13

West Ham

2017-01-31 19:13:52

West Ham

2017-01-29 15:42:00

ANNONS:

Slaven Bilic mot Tony Pulis, en intressant match som väntar på London Stadium under lördagen mellan West Ham och West Brommwich Albion (W.B.A). Fortsätter Carroll att göra mål och hjälper West Ham till tre nya poäng?Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Efter sju raka matcher utan vinst mot Southampton fick West Ham med sig alla poäng från St Mary's. Nu ligger Hammers på nionde plats i Premier League. – Vi hade en plan och grabbarna utförde den briljant, säger tränare Slaven Bilic.West Ham möter Southampton som ligger en poäng bakom i ligan. Tränare Slaven Bilic hoppas kunna studsa tillbaka efter storförlusten i veckan. – Det är en väldigt viktig match med tanke på våra tabellpositioner, säger han till BBC.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.Våra möten med Manchester City den här säsongen har kommit att likna den gamla sketchen om Grevinnan och betjänten: ”Same procedure as last match”. De tre matcherna har slutat med att City vunnit men målskillnad på 1-12. Det är som att vi ser tigerhuvudet på mattan, och vet att det finns där, ändå snubblar vi över det.Då var transferfönstret stängt igen. Det blev tre spelare in till West Ham. Det blev även tre spelare som lämnade West Ham, samt att sex spelare lånas ut.West Hams lovande spelare Reece Oxford lånas ut resten av säsongen.Det är dags för West Ham att ta emot Manchester City för andra gången på mindre än en månad, det blir lagens tredje möte för säsongen. Vi möttes redan under tredje omgången av Premier League, då City vann hemma på Etihad Stadium med 3-1. Andra mötet var en FA-cup match på hemmaplan som jag helst vill glömma, tyvärr minns jag den alltför väl, och slutsiffrorna skrevs till 0-5. Men vi är ett annat lag nu, så nu är det revansch och upprättelse som gäller.West Ham meddelar officiellt att man godtagit Marseilles bud på £25 miljoner.