2017-02-25 18:30

Watford - West Ham

1-1



Ingen match att minnas

Det var en match mellan två lag som inte hade något att spela för och det var något som märktes. En match där bolltempot och spelkvalitén var lågt och stundtals bedrövlig.

Det fattades glöd och vilja hos gästerna.



Watford (4-3-3)

Niang Deeney Zarate

Behrami Capoue Cleverley

Holebas Britos Kaboul Janmaat

Gomes





West Ham (4-2-3-1)

Antonio

Lanzini Snodgrass Feghouli

Noble Obiang

Cresswell Reid Fonte Kouyate

Randolph





Första halvlek

Gästande West Ham börjar med avsparken och under de första två minuterna byter lagen bollen mellan varandra innan Zarate får en djupledsboll in i straffområdet och Kouyate drar ner honom. Domaren gör rätt som dömer straff och Deeney tar säkert hand om straffen och sätter ledningsmålet.

Gästerna har svårt att hålla i bollen och slå ordentliga passningar, Obiang, Reid och Feghouli slår bort en del passningar.

Hemmalaget Watford däremot vinner närkamp efter närkamp och gästerna ser ut att vara väldigt obekväma.

Efter 17 spelade minuter skapar gästerna den första chansen och det är Feghouli som vinner boll nere en bit ifrån den högra hörnflaggan mot Holebas och hittar sen in med en passning snett inåt bakåt till Snodgrass som definitivt hade stått för ett kvitteringsmål om det inte varit för Kaboul som han in och täcka skottet.

Hörnan blir senare helt ofarlig

Det är den farligaste chansen som gästerna skapar under den fösta halvleken faktiskt.

West Ham spelar med 6 mittfältare och det märks att det saknas en riktigt ”renodlad forwards typ” som kan trycka ner motståndarnas backlinje och skapa lägen. Antonio vandrar mestadels ut på kanterna för att söka boll medans det är Snodgrass som har sökt sig in i straffområdet oftast.

West Hams mittfält har haft det väldigt svårt att komma in i matchen.

Första halvlek har varit riktigt svag och nästan bedrövligt sett med West Ham ögon, det har saknats glöd hos spelarna och kvalitén har varit allt annat än bra.

Den enda som faktiskt får godkänt i första halvlek är Fonte.





Andra halvlek

Frågan är vad Bilic har sagt i paus för spelet ser exakt likadant ut, långsamt passningsspel, dåliga passningar och ingen glöd hos spelarna.

Första kvarten spelas bara av utan att det skapas någon farlig chans åt någon av lagen. Dock börjar hemmalaget att falla lite djupare vilket gör att West Hams mittfält får lite mer tid med bollen och sakta börjar växa in i matchen för första gången.

Efter 65 minuter spelade så gör Bilic sitt första byte när han tar ut Snodgrass och sätter in Ayew istället.

Det är ett byte som skall ge utdelning sju minuter senare när West Ham ställer om snabbt när Watford blir av med bollen, Antonio blir frispelad och skjuter i stolpen. Bollen går rakt ut till Ayew som sätter kvitteringsmålet.

Efter det hade domaren Craig Pawson kunnat blåsa av matchen då inget av lagen skapade något av värde.



Målskyttar: Deeney 1-0, Ayew 1-1



Nästa match är

Watford-West Ham Heurelho Gomes

Daryl Janmaat

Younes Kaboul

Miguel Britos

Jose Holebas

Etienne Capoue

Valon Behrami

Tom Cleverley

Mbaye Niang

Troy Deeney

Mauro Zarate



Avbytare

Giedrius Arlauskis

Craig Cathcart

Abdoulaye Doucoure

Stefano Okaka

Sebastian Prodl

Isaac Success

Camilo Zuniga

Darren Randolph

Cheikhou Kouyate

Jose Fonte

Winston Reid

Aaron William Cresswell

Mark Noble

Pedro Obiang

Sofiane Feghouli

Manuel Lanzini

Robert Snodgrass

Michail Antonio



Avbytare

Adrian

Andre Ayew

Sam Byram

Jonathan Calleri

James Collins

Edimilson Fernandes

Arthur Masuaku



2017-02-27 00:01:18

