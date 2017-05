Kvällen då West Ham hittade hem

5:e maj 2017 är en kväll att minnas. Inte endast för segern i sig eller det faktum att vi fick iklä oss rollen som titeldödare. Det är sekundärt. Det viktigaste var att det var en kväll som enade West Ham-familjen efter en lång säsong fylld av svaga prestationer, rotlöshet och skador.





Den enda kvällen som så här långt kan liknas vid gårdagskvällens är kvällen den 26:e oktober. Då var



Matchen i sig då? West Ham var ovanligt beräknande och disciplinerade i sin taktik, något man inte vant sig att se under Bilic ledning. Backlinjen med Reid i spetsen var utomordentlig och stängde ner firma Keane/Alli under hela kvällen. Sam Byram och



Allt som allt en fantastisk kväll där ett b-betonat West Ham gav allt och fick ur precis allt man kunde förvänta sig av det laget. I sin tur bjöd publiken upp stort där stämningen verkligen gick igenom hem till Sverige. Skönt att en hårt prövad West Ham-publik äntligen fick andas lite optimism. Förhoppningsvis ger segern lugn i West Ham-leden. Vi har fått en första kväll att verkligen minnas och sluta upp kring på OS-arenan. För nästan ett år sedan, 10:e maj 2016, stängde vi Boleyn Ground efter en fantastisk kväll. Därför var gårdagen högst efterlängtad. Det tog nästan ett år. Men den 5:e maj 2017 var den första av förhoppningsvis många magiska kvällar framöver på London Stadium (hur länge till kommer den att heta så?). Eller en speciell kväll ”under the floodlights” som engelsmännen gillar att kalla det för. För i ärlighetens namn har man saknat dessa magiska kvällar som Boleyn Ground bjöd på så många gånger under förra säsongen. Den här säsongen har det inte funnits en enda sådan så här långt. Det är som att debaclet i Europa League -kvalet satte an tonen för hela vistelsen på OS-arenan.Den enda kvällen som så här långt kan liknas vid gårdagskvällens är kvällen den 26:e oktober. Då var Chelsea på ligacupbesök och besegrades med 2-1. Dagen efter var det dock inte segern som skapade rubriker utan publiken. Kvällen kantades av stora oroligheter på läktaren mellan West Ham -fans och bortafans. Händelserna gav upphov till ett ifrågasättande av West Hams förmåga att kunna hantera högriskmatcher. Därför kan inte den kvällen jämföras med gårdagens.Matchen i sig då? West Ham var ovanligt beräknande och disciplinerade i sin taktik, något man inte vant sig att se under Bilic ledning. Backlinjen med Reid i spetsen var utomordentlig och stängde ner firma Keane/Alli under hela kvällen. Sam Byram och Andre Ayew gjorde förmodligen sina bästa insatser i West Ham-tröjan. Det samma kan sägas om Calleri även om han naturligtvis borde gjort mål i andra halvlek. Varför Bilic fortfarande envisas med att välja honom före Fletcher är ett mysterium. Matchens lirare var ändå Manuel Lanzini som var outstanding. Han har steppat upp stort efter flyktade Payet.Allt som allt en fantastisk kväll där ett b-betonat West Ham gav allt och fick ur precis allt man kunde förvänta sig av det laget. I sin tur bjöd publiken upp stort där stämningen verkligen gick igenom hem till Sverige. Skönt att en hårt prövad West Ham-publik äntligen fick andas lite optimism. Förhoppningsvis ger segern lugn i West Ham-leden. Vi har fått en första kväll att verkligen minnas och sluta upp kring på OS-arenan.

2017-05-06 20:30:00

