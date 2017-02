Mycket frustrerande resultat

Tony Pulis och W.B.A kom till London Stadium för att ta en poäng, laget spelade väldigt passivt och West Ham hade svårt att skapa riktigt farliga chanser.

Den stora frågan efter att ha sett matchen är hur laget skall klara av att spela utan Andy Carroll i fortsättningen?



West Ham

Antonio

Snodgrass Lanzini Feghouli

Noble Obiang

Cresswell Reid Fonte Kouyate

Randolph







W.B.A

Rondon

Chadli Morrison Phillips

Fletcher Livermore

Brunt Mcauley Dawson Nyom

Foster







Första halvlek

West Ham började med avspark och matchen börjar lite trevande.

Första riktiga anfallet för gästerna kommer efter fem minuter där gästerna vinner bollen centralt. Noble försöker hitta Feghouli med en passning centralt på egen planhalva. Feghouli blir hårt markerad utav Brunt och tappar boll. Gästerna ställer om snabbt från försvar till anfall och Morrison hittar in med en passning till Chadli i straffområdet som tunnlar Kouyate och placerar bollen mellan Randolph som kommer ut. 0-1 till gästerna är ett faktum. Ett mycket svagt ingripande utav Feghouli som måste skydda bollen betydligt bättre. Samtidigt som undertecknad ställer sig frågan till varför Slaven Bilic valt att ha Kouyate som ytterback då han är svag en mot en bland annat.

Förstår inte riktigt valet utav Kouyate som ytterback.

Gästerna spelar med ett lågt försvarsspel och knappt någon press första kvarten vilket gör att West Ham får mycket tid med bollen. Utan att det dock leder till något farligt.



11:e minuten får West Ham frispark efter att Snodgrass blivit nersparkad en bit utanför straffområdet till höger. Snodgrass tar själv hand om frisparken som blir farlig och tvingar Foster till en fin räddning. Hörnan resulterar dock inte i något.

I den sextonde matchminuten uppstår det en situation där domaren väljer att felaktig blåsa av Feghouli för offside. Vilket upprör då hans mål borde ha godkänts.

Gästerna gör det bra under första halvlek, de släpper inte till några direkta farligheter. Utan det enda sättet som hemmalaget hotar är genom fasta situationer och Snodgrass.

Så fort den forne Hull spelaren Snodgrass får bollen uppstår det en farlighet. Han har en extremt farlig vänsterfot.

West Ham försöker att anfalla mycket genom mitten utan framgång, alldeles för få gånger som Feghouli och Snodgrass försöker anfalla via kanterna.

Bilic valde att satsa på Antonio längst fram i den här matchen, dock får Antonio inga djupledsbollar att jobba på och söker sig därför ut till kanterna för att på så sätt ”sättas i spel”.

Det leder dock ingenvart.

W.B.A går till halvleksvila med en 0-1 ledning.







Andra halvlek

Calleri byts in direkt vid avsparken av andra halvlek, Cresswell går ut och West Ham går över till en klar 3-5-2 med Calleri och Antonio på topp.

Hemmalaget har ett massivt bollinnehav första tio minuterna, gästerna slår bara undan bollen.

Tony Pulis gör sitt första drag genom att byta ut målskytten Chadli och sätter istället in Jonny Evans.

Det har gått en kvart av andra halvlek och Calleri har varit extremt svag, nästan osynlig. När han väl har bollen blir han direkt av med den. Vilket får undertecknad att återigen kritisera Bilic för hans val att inte försöka med Ashley Fletcher på topp.

Efter 62 minuter spelade får Lanzini på ett riktigt vackert distansskott som styrs upp i ribban utav Foster, på returen dyker Feghouli upp och sätter kvitteringen till 1-1.

Lanzini gör en mycket bra andra halvlek och är enligt undertecknad den bästa spelaren på planen i matchen. Han söker hela tiden boll och det händer något så fort han har bollen i andra halvlek. Det är dock enkelt då gästerna bara faller i sitt försvarsspel och har absolut ingen press alls på varken Lanzini eller någon annan i West Ham för den delen.

Gästerna är knappt över egen planhalva under andra halvlek. Det syns väldigt tydligt att Tony Pulis vill ha med sig ett kryss från den här matchen, det existerar inget som helst anfallsspel från gästerna.

Avsaknaden av Andy Carroll märks väldigt tydligt, det finns ingen i straffområdet som kan hålla i bollen eller hota gästernas backlinje.

I den 86:e matchminuten avlossar Lanzini sitt andra distansskott för matchen som sitter nere i Fosters högra stolproten och 2-1 till West Ham är ett faktum.

Fernandes byts in istället för Snodgrass och Collins in istället för Feghouli.

Fjärdedomaren visar upp på 5 stopptids minuter.

Det är också första gången på andra halvlek som gästerna verkligen börjar sätta press och börjar anfalla.

Med två minuter kvar av matchen får gästerna hörna, där Evans kommer först på bollen och sätter in kvitteringen vilket leder till att Bilic visas upp på läktaren och matchen bara spelas av sista minuten.



Väldigt frustrerande resultat.

Men jag ställer mig frågan till varför fick inte Fletcher chansen? Bilic vet såklart mer än vad undertecknad gör, Fletcher kanske inte är i matchform etc.

Men personligen hade undertecknad hellre sett Fletcher in i halvtid än Calleri.

Vi behöver ha en spelare längre fram som kan suga in bollarna i straffområdet och vara ett hot för motståndarna. Med det bollinnehavet West Ham hade denna match så bör det skapas farligare chanser.

2017-02-12 21:39:54

Slaven Bilic mot Tony Pulis, en intressant match som väntar på London Stadium under lördagen mellan West Ham och West Brommwich Albion (W.B.A). Fortsätter Carroll att göra mål och hjälper West Ham till tre nya poäng?Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Efter sju raka matcher utan vinst mot Southampton fick West Ham med sig alla poäng från St Mary's. Nu ligger Hammers på nionde plats i Premier League. – Vi hade en plan och grabbarna utförde den briljant, säger tränare Slaven Bilic.West Ham möter Southampton som ligger en poäng bakom i ligan. Tränare Slaven Bilic hoppas kunna studsa tillbaka efter storförlusten i veckan. – Det är en väldigt viktig match med tanke på våra tabellpositioner, säger han till BBC.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.Våra möten med Manchester City den här säsongen har kommit att likna den gamla sketchen om Grevinnan och betjänten: "Same procedure as last match". De tre matcherna har slutat med att City vunnit men målskillnad på 1-12. Det är som att vi ser tigerhuvudet på mattan, och vet att det finns där, ändå snubblar vi över det.Då var transferfönstret stängt igen. Det blev tre spelare in till West Ham. Det blev även tre spelare som lämnade West Ham, samt att sex spelare lånas ut.West Hams lovande spelare Reece Oxford lånas ut resten av säsongen.Det är dags för West Ham att ta emot Manchester City för andra gången på mindre än en månad, det blir lagens tredje möte för säsongen. Vi möttes redan under tredje omgången av Premier League, då City vann hemma på Etihad Stadium med 3-1. Andra mötet var en FA-cup match på hemmaplan som jag helst vill glömma, tyvärr minns jag den alltför väl, och slutsiffrorna skrevs till 0-5. Men vi är ett annat lag nu, så nu är det revansch och upprättelse som gäller.