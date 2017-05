Oavgjort i en tråkig tillställning.

Det var två lag som inte ville förlora matchen och det var något som syntes väldigt tydligt.

Matchen saknade fart och kvalité, gästerna hade två farliga målchanser medans Stoke hade en chans som borde resulterat i något farligare.

Gästernas tränare Slaven Bilic fortsatte att ge Calleri förtroende vilket inte gav så mycket tillbaka.

Det positiva ifrån matchen var Lanzini, Kouyate och att laget lyckades ta en poäng.



Första halvlek

Gästerna började med avsparken och det tog bara en halvminut innan första avslutet mot mål kom och det var Lanzini som försökte från distans och ca 25 meter ifrån men avslutet var inte tillräckligt farligt för att hota Butland i

Det dröjer 7 minuter innan Stoke skapar sin bästa målchans och det är genom Arnautovic som kommer loss på vänsterkanten och hittar Berahino med en passning snett inåt bakåt. Reid kommer dock emellan och blockerar avslutet.

De första 25 minuterna är direkt tråkiga och bolltempot är alldeles för långsamt och dålig kvalité från båda lagen.

Calleri får en jätte bra chans att göra ledningsmålet när Fernandes tar sig förbi på högerkanten och spelar fram till Calleri i straffområdet som skjuter långt utanför. Återigen ställs det fler frågetecken varför Bilic väljer att satsa på Calleri framför t.ex Fletcher.

I den 31: a matchminuten kommer matchen bästa och finaste målchans då Masuaku tar sig förbi på vänsterkant och måttar in ett jätte fint inlägg mot Ayew men bollen kommer bakom honom och tvingar Ayew till en underbar cykelspark, dock kommer bollen för nära Butland som lyckas göra en reflexräddning.

Båda lagen går till halvtidsvila mållösa.





Andra halvlek

Bilic gör ett byte direkt och det är Masuaku som gjort en väldigt bra första halvlek som får lämna planen och in kommer istället Cresswell.

Två minuter in på andra halvlek så är det Kouyate som tar sig förbi inne till höger i straffområdet och försöker placera bollen intill stolpen men dock går avslutet en bit utanför.

Båda lagen tar sig fram till halvchanser men utan att direkt hota.

I den 63 minuten vinner Kouyate bollen högt upp och spelar direkt bollen fram till Ayew som avslutar men återigen står Butland för en riktigt fin räddning.

Med tjugo minuter kvar ungefär står Stoke för sitt bästa anfall då Shaqiri hittar in med en jätte fin crossboll till Arnautovic som inte får på någon bra träff utan Adrian lyckas rädda bollen och hemmalaget börjar sakta ta över matchen mer och mer.

Dock händer det inte så mycket mer under matchen utan båda lagen är nöjda med en poäng var och matchen slutar 0-0.

En väldigt tråkig tillställning men det positiva är en poäng vunnen, Kouyate och Lanzini som gör en mycket bra match.





2017-05-01

