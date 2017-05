Spelare som lämnar West Ham

West Ham meddelar idag att ett antal spelare kommer att lämna West Ham nu när säsongen är avslutad.





Jonathan Calleri som spelade 19 matcher för



En annan lånespelare som lämnar är turken Göhkan Töre. Töre beskrevs som manager



West Ham signade välmeriterade spanske högerbacken Alvaro Arbelo på fri transfer men även här blev det inte något att hurra för. Arbeloa spelade endast fyra matcher för West Ham. Det pratades om en schism mellan Arbeloa och Bilic samt att även han blev skadad. Så kombon av dessa orsaker bidrog starkt till att det inte blev mer än så för spanjoren. Hans kontrakt går ut 30 juni.



Även några unga spelare lämnar West Ham eftersom de inte erbjuds någon förlängning av deras kontrkat. Följande unga spelare lämnar Sam Howes, Sam Ford, Kyle Knoyle och Sam Westley. Av dessa är det endast Knoyle som spelat för West Ham. Hans enda match var i



Stort tack och lycka till ni spelare som lämnar.



Slutligen så har



De spelare som lämnar är följande:Jonathan Calleri som spelade 19 matcher för West Ham . Det blev dock endast ett mål för Calleri och det är givetvis anledningen till att går tillbaka till sin uruguyanska klubb Deportivo Maldonado efter avslutat lån. Calleri har visat vilja och kämpat väl i de matcher han spelat. Det känns som att det finns en bra spelare i honom. Tyvärr har som sagt målgörandet varit väldigt blekt.En annan lånespelare som lämnar är turken Göhkan Töre. Töre beskrevs som manager Slaven bilic önskespelare och han kom med stora förhoppningar hos West Ham fansen men det blev inte så mycket att hurra för, när det gäller Töre. Det blev endast åta matcher i West Ham. Att det blev så få förklaras också av att han åkte på en skada under hösten som han fortfarande rehabiliterar sig från.West Ham signade välmeriterade spanske högerbacken Alvaro Arbelo på fri transfer men även här blev det inte något att hurra för. Arbeloa spelade endast fyra matcher för West Ham. Det pratades om en schism mellan Arbeloa och Bilic samt att även han blev skadad. Så kombon av dessa orsaker bidrog starkt till att det inte blev mer än så för spanjoren. Hans kontrakt går ut 30 juni.Även några unga spelare lämnar West Ham eftersom de inte erbjuds någon förlängning av deras kontrkat. Följande unga spelare lämnar Sam Howes, Sam Ford, Kyle Knoyle och Sam Westley. Av dessa är det endast Knoyle som spelat för West Ham. Hans enda match var i Europa League kvalet 2015.Stort tack och lycka till ni spelare som lämnar.Slutligen så har Moses Makasi och Noha Sylvestre skrivit på nya ett års-kontrakt. West Ham har även valt att förlänga Alex Pikes kontrakt genom att utnyttja den option man hade på ett år till.

0 KOMMENTARER 254 VISNINGAR 0 KOMMENTARER254 VISNINGAR ARNE SÖDERLUND

2017-05-25 15:27:13

ANNONS:

Fler artiklar om West Ham

West Ham

2017-05-25 15:27:13

West Ham

2017-05-22 23:31:13

West Ham

2017-05-21 22:00:00

West Ham

2017-05-21 11:13:34

West Ham

2017-05-19 20:44:33

West Ham

2017-05-18 17:37:00

West Ham

2017-05-15 21:10:14

West Ham

2017-05-15 18:27:00

West Ham

2017-05-15 14:25:34

West Ham

2017-05-13 08:42:34

ANNONS:

West Ham meddelar idag att ett antal spelare kommer att lämna West Ham nu när säsongen är avslutad.Säsongens sista match och West Ham genomför den perfekt. Laget gör en bra match och en mycket stabil insats, många spelare visade upp sig från den bästa sidan när Burnley besegras med 2-1.West Ham Fans Sverige har för kommande säsong återigen köpt in två säsongsbiljetter. En av matcherna kommer vi lotta ut biljetterna till.Det är dags för säsongens sista match och Burnley står för motståndet. Det är två lag som endast har äran och hedern att spela för, båda lagen är nämligen klara för ännu en säsong i högsta ligan och har inga direkta placeringar att spela för. Burnley har gjort det klart godkänt medans gästande West Ham har gjort en svag säsong.Ytterligare två år i West Ham blir det för Adrián.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Strax före matchen mot Liverpool igår så fick den spelare som röstats fram av West Ham Fans Sverige sitt pris, The Wooden Hammer.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.Säsongens sista hemmamatch slutade 0-4 och hoppet om en slutplacering på övre halvan gick om intet. Vi kan visserligen nå upp till samma poäng som West Bromwich, Southampton och Bournemouth, men målskillnaden räcker inte till. Det kanske inte är riktigt dags att summera säsongen redan nu, men vi har släppt in 63 mål och det är faktiskt bara tre lag som släppt in fler och det har givetvis kostat oss poäng.Säsongen går mot sitt slut och imorgon är det dags för sista hemmamatchen då ett Champions League-jagande Liverpool besöker vårt kära West Ham, som med tre raka nollor och utan förlust på de fem senaste matcherna endast är tre poäng från åttondeplats i tabellen.