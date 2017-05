2017-05-21 16:00

Burnley - West Ham

1-2



Stabil insats

Säsongens sista match och West Ham genomför den perfekt.

Laget gör en bra match och en mycket stabil insats, många spelare visade upp sig från den bästa sidan när Burnley besegras med 2-1.



Första halvlek

Hemmalaget börjar med avspark. Avsparken går direkt ner som väntat till backlinjen som slår en lång boll men den vinner

Första avslutet på mål har gästerna efter ca 4 minuter spelade när Byram kommer upp på högerkanten och slår in ett inlägg som nickas ut till en hyfsat fristående Feghouli som avslutar dock rätt enkelt nerplockat av hemmalagets målvakt Heaton.

De första tio minuterna erbjuder mycket rolig fotboll att kolla på, båda lagen vill framåt och har ett snabbt passningsspel.

Båda lagen har några halvchanser.

Collins blir varnad efter ungefär 17 minuter spelade då han inte hinner med Gray i en snabb omställning på mittplan.

I den tjugoandra matchminuten så visar hemmalaget ett praktexempel på snabb omställning, det är först Lanzini som tappar bollen tio meter utanför

Hemmalagets leder inte länge, för fyra minuter senare så är det kvitterat då gästerna tar en snabb frispark genom Lanzini och där Ayew gör en fin skarvning fram till en fristående Feghouli som inte gör något misstag utan enkelt placerar bollen nere intill den vänstra stolpen.

I den trettionde matchminuten skulle domaren ha tagit upp det röda kortet till en redan varnad Westwood när han stämplar till Collins ordentligt på låret.

Dock valde domaren att endast ge frispark till West Ham

Med den tolerans nivån utav domarna är det inte konstigt att West Ham har nio spelare på skadelistan.

Första halvlek har varit riktigt bra av båda lagen som har visat prov på fin anfallsfotboll men också passion och hjärta i närkamperna.



Andra halvlek

Den andra halvleken bjöd inte riktigt på samma kvalité som den första. Det var mycket bollväxling mellan lagen och mestadels var bollen på mittplan eller intill den för det skapades inte så många farliga chanser i den andra halvleken..

Det var gästerna som hade kontroll på tillställningen dock och med ca 20 minuter kvar så nickar Ayew in segermålet efter att Fernandes skjutit hårt i ribban och bollen studsat fram till Ayew.

Fernandes gör återigen en jättebra match på mittfältet och visar verkligen upp sig. I särklass matchens bästa spelare.

Spelade enkelt och smart när han väl fick bollen, slog bort någon passning i första halvlek men sett över hela matchen så var han klanderfri.

En härlig seger att avsluta säsongen med, där West Ham spelade tryggt och bra matchen igenom.



Burnley:

Heaton,Lowton,Long,Tarkowski,Ward,Arfield,Westwood,Hendrick,Brady,Gray,Vokes



West Ham:

Adrian, Byram, Fonte, Ogbonna, Collins, Cresswell, Fernandes, Snodgrass, Lanzini, Feghouli, Ayew



2017-05-22 23:31:13

