Match mellan två lag som verkligen är i behov av tre poäng.

Swansea fortsätter att släppa in mängder av mål och gästande West Ham är effektiva och vinner utan att egentligen förta sig.

Tredje raka vinsten för West Ham är ett faktum.

Payet CarrollAyewNoble KouyateCresswell Ogbonna Reid Nordtveit AntonioRandolphWest Ham sparkar igång matchen genom att ta hand om avsparken.Första tio minuterna är rätt avslagna, båda lagen försöker komma in i matchen och ingen direkt farlig målchans skapas.I den 12:e matchminuten är det ingen som pressar Noble som kan motta inlägg mot bortre delen av straffområdet, Carroll nickar bollen mot Kouyate som har tagit sig in i straffområdet.Kouyate får inte på någon bra träff men lyckas störa Fabianski i hemma målet som inte kan kontrollera bollen utan styr ut bollen till en fri Ayew som enkelt kan peta in ledningsmålet till gästande West Ham.Payet har mycket boll och skapar en halvchans någon minut senare men får inte på någon farlig träff.I match minut 18 är det samma Payet som har bollen och hittar Ayew med ett fint inlägg,Ayew skarvar vidare bollen mot Antonio som dyker upp vid bortre stolpen men passningen blir lite för lång och Antonio får inte på någon bra träff. Leder bara till inspark, men nära 0-2.Första tjugo minuterna är mycket positiva för West Ham.Spelarna anfaller med stor glädje och ser avslappnade ut samtidigt som hemmaspelarna ser frustrerande ut.Hemma fansen börjar visa missnöje och spridda burop hörs.Det är den isländska landslagsspelaren Gylfi Sigurdsson som skall stå för det kreativa spelet i Swansea men han visar mest frustration och missnöje med varje domslut.Flera spelavbrott gör att matchen blir ryckig och gästerna börjar bli passiva i sitt försvarsspel.Swansea får en frispark ca 25 meter ifrån mål, en frispark som Sigurdsson tar hand om.Islänningen får inte någon riktigt kraft i avslutet och Randolph kan styra ut bollen till hörna, en hörna som blir ofarlig.West Ham går till halvtidsvila med en 1-0 ledning. Första tjugo minuterna är gästernas men allt eftersom så tappar laget initiativet och Swansea har allt mer boll.Bob Bradley, Swansea tränaren försöker att ändra och gör ett dubbelbyte direkt i andra halvlek. Llorente och Montero byts in.Swansea börjar andra halvlek piggt också, och sticker fram två gånger offensivt inom en tre minuters period. Utan att skapa något riktigt farligt dock.I 49:e matchminuten får gästerna en hörna, Reid kommer först på bollen och nickar in 0-2.Han vinner en nickduell mot tre hemma spelare, det skal inte kunna gå men Reid visar enorm vilja samtidigt som hemma spelarna visar prov på passivitet och oviljan att offra sig tillräckligt mycket.Psykologiskt jobbigt för Swansea och hemma fansen visar sitt missnöje mot den amerikanska ägaren.En fem minuters period av häcklingar och burop från fansen pågår samtidigt som spelarna i Swansea ser allmänt loja ut.Spelarna i hemmalaget ser inte ut att vara tillräckligt starka mentalt att klara av det utsatta läget som klubben faktiskt befinner sig i.Defensivt viker de ner sig och offensivt skapar de inte tillräckligt vassa chanser, känns inte riktigt som spelarna tror på att de kan vända matchen.Gästerna blir återigen väldigt passiva i sitt försvarsspel och mot bättre lag så kommer det straffa sig.I den 74:e matchminuten gör Bilic sitt första byte, Ayew byts ut mot Fernandes.Tre minuter senare är Fernandes inblandad i 0-3 målet då han tar sig in i straffområdet och tvingar Fabianski att göra en räddning som styrs ut ur straffområdet. Nordtveit har fyllt på offensivt och avlossar en riktig kanon som träffar Antonios ben och 0-3 är ett faktum.Med ca 10 minuter kvar så byts Antonio ut och Feghouli in.Matchen har känts avgjord rätt länge, redan efter att Reid satte 0-2 målet så har West Ham mest spelat av matchen, Swansea har haft mycket boll i andra halvlek och gästerna har varit passiva i försvarsspelet men ändå haft kontroll på matchen.Med två minuter kvar av ordinarie tid så får Swansea ett tröstmål genom en fin aktion utav inbytte Dyer som tar sig förbi Cresswell och hittar in till Llorente som omarkerad kan sätta 1-3.Hemma fansen får dock inte fira i ens en minut för i anfallet precis efter sätter Carroll 1-4 utav en fin prestation av Feghouli innan och som hittar Carroll med ett inlägg på bortre stolpen.En ”knock out” för hemma fansen.Gästerna är väldigt effektiva idag och sätter i stort sätt alla de chanser man skapar.Tredje raka vinsten och en skön vinst mot ett botten lag som innebär att man nu kan rycka ifrån nedre halvan av tabellen.West Ham är fortfarande inne i ett läge där poängen absolut är det viktigaste men jag önskar att Bilic kan börja använda sig mer utav en ”4-5-1” uppställning.Den främsta anledningen till det är att undertecknad tycker att vi allt för ofta blir för passiva med vår "5-3-2" formation vi kör på nu.Både Cresswell och Antonio blir utlämnade i sitt försvarsspel. Mot bättre lag så blir vi straffade på kanterna.Med en 4-5-1 kan spelarna dessutom spela med lite större frihet och de kreativa spelarna kommer må bättre utav det.West Ham ”gör jobbet” idag och tar tre sköna poäng.Swansea däremot har en tuff vår framför sig och ingenting ser ut att tala för klubben just nu. Frågan är om Bob Bradley sitter kvar till nyår?Truppen ser ut att sakna ”ledare” på planen och backlinjen lider utav att inte ha någon i samma kaliber som Ashley Williams som såldes tidigare till Everton Missnöjet med den amerikanska ägaren är så pass dåligt att det är svårt att se hur klubben skall vända på detta.Verkar vara en klubb i spillror.Swansea möter Bournemouth i nästa omgång.West Ham ställs mot Leicester borta i nästa omgång.