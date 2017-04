2017-04-05 20:45

Arsenal - West Ham



Förra säsongen gjorde Carroll hattrick mot Arsenal.

Två lag i poängbehov när West Ham besöker Arsenal

Det är dags för veckoomgång i Premier League och imorgon kväll reser West Ham till Londons norra delar för att spela mot Arsenal på Emirates Stadium. När lagen möttes i december föll Hammers med hela 1-5 efter ett hattrick av Alexis Sanchez, nu gäller det att undvika en liknande fadäs.





Det råder lite tveksamheter kring hur laget som ska försöka åstadkomma detta kommer formeras. Med Winston Reid fortsatt skadad har backlinjen fått sig ett rejält avbräck. I senaste matchen agerade Collins och Fonte mittbackar, dock utan att imponera nämnvärt, således är det kanske inte omöjligt att Kouyaté flyttas ned som mittback imorgon. Bilic har bekräftat att Masuaku kommer starta som vänsterback istället för Cresswell, som kommer missa ett par matcher och är tillbaka i träning nästa vecka.



Mark Noble startade inte mot Hull (han hade inte riktigt kommit tillbaka från skada) utan Obiang och Kouyaté fick chansen att husera. Det blir intressant att se om Bilic fortsätter som senast, eller om han tar in Noble i startelvan. Om Kouyaté spelar som mittback, skulle det ge plats åt Noble och Obiang på mittfältet.



På de offensiva mittfältspositionerna är förmodligen Lanzini det första namnet som skrivs in, den lille argentinaren har varit en av våra bättre spelare på slutet. Enligt Bilic är Antonio spelklar efter sin skada, hans kraft, fart och styrka är väldigt viktig för oss. Den sista platsen står mellan Ayew, Feghouli och Snodgrass, den sistnämnde har dock inte rosat marknaden efter sin övergång från Hull och startar sannolikt inte om jag får gissa.

Som anfallare kommer mycket handla om att Carroll kan fortsätta spela en väsentlig roll för oss, men det verkar som att Sakho är väldigt nära att vara tillgänglig för truppen igen efter en längre tids skadefrånvaro. Det är synnerligen välkommet eftersom vår forwardssida är tämligen tunn.



För att övergå till hemmalaget så är Arsenals form inte heller på topp, då laget kommer från 2-2 hemma mot City. Före det hade laget dock fyra förluster på fem matcher (i ligan) och segern kom hemma mot Hull, vilket innebär att Arsenal måste vinna här för att fortfarande ha chansen att nå

Vi är såklart bekanta med det vi det här laget, men vi måste se upp med Sanchez. Han ligger trea i



Det här kommer bli en väldigt tuff uppgift, fast den här gången kan vi spela helt utan krav på att vinna och det kanske passar oss i nuläget. Dessutom är Arsenal piskat att vinna och om vi kan ta en tidig ledning så har vi möjlighet att stressa dem. Hemmalaget är dock klara förhandsfavoriter, men vi ska spela om det först.



2017-04-04 15:24:02

