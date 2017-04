Uppdrag: Stoppa Lukaku

Imorgon tar West Ham emot tabellsjuan Everton i den 34:e omgången av årets Premier League-upplaga. Ska West Ham ta poäng är nyckeln tydlig: Stoppa Romelu Lukaku! Belgaren leder Premier League skytteliga på 24 mål och har gjort mål i nio raka matcher mot oss, det kommer bli en utmaning för försvaret.

Läget i Hammers inför morgondagens match hade onekligen kunnat vara bättre. Formen är inget vidare efter att vi åter tappade en seger senast mot Sunderland , därav har vi vunnit en av våra nio senaste. Vi har förlorat 22 poäng efter att ha haft ledningen i matcher, vilket är mest i hela serien. Problemet ligger både i att offensiven misslyckats att avgöra matcherna, samtidigt som försvaret inte klarat av att stänga dem. Vad gäller skador och avstängningar är läget dystert även där: Noble är fortsatt avstängd och Byram blev utvisad efter två gula kort senast. Dessutom är Antonio, Obiang och Ogbonna borta sedan tidigare, medan Carroll verkar missa morgondagens match. Dock finns det hopp om att Reid och Sakho kan vara tillbaka och det vore synnerligen välkommet.Startelvan blir således långt ifrån ordinarie. Vem som vaktar målet imorgon känns inte helt självklart. Randolph får definitivt ta på sig Sunderlands kvittering (kanske rent av båda målen), samtidigt kommenterade Bilic målvaktsläget med att han inte gillar att rotera målvaktssidan och att Randolph väntade tåligt på sin chans och gjort det bra. Jag kan hålla med om det, men samtidigt anser jag att det måste ske förändringar när något inte riktigt fungerar. Får jag bestämma är Adrían tillbaka i målet imorgon, det återstår att se om Bilic delar den uppfattningen, jag tvivlar.Backlinjen är också svårspekulerad, eftersom dels Reid är tveksam och dels för att vi nu återigen står utan en naturlig högerback. Fernandes eller Kouyaté kan flyttas ner till högerback (de kommer dock behövas på mittfältet) eller så kommer vi, som tidigare under säsongen, spela en trebackslinje. Den här gången skulle den bestå av Fonte, Collins och Reid, medan Masuaku och någon annan får husera på kanterna, problemet är att Fehouli, Ayew och Snodgrass känns för offensiva för den positionen, så det mest sannolika är nog att Nordtveit går in på högerbackspositionen och att fyrbackslinjen består.Mittfältet är åtminstone skademässigt intakt från föregående match. Vilket innebär att det mycket väl kan vara identiskt med matchen mot Sunderland. Om Carroll saknas är frågan om Calleri eller Sakho startar på topp.Vad gästerna beträffar så har de tre vinster på de fem senaste matcherna. De förlorade hemma mot Liverpool (3-1) och spelade oavgjort borta mot Man. United (1-1), formen är det således inget fel på. Dessutom har de både Arsenal och United inom ett rimligt avstånd i tabellen, dock med två matcher mer spelade. Men framförallt har de Lukaku, förutom de 24 mål han gjort har han även spelat fram till sex, vilket innebär att han varit direkt inblandad i hälften av alla Everton s mål under Premier League -säsongen. Det är alltså av yppersta vikt att vi stoppar honom, det brukar vi dock ha problem med. Lukaku trivs, som sagt, väldigt bra mot oss.Det här hade varit en tuff uppgift under normala omständigheter, nu kommer vi sakna halva startelvan och det kommer inte göra det hela lättare. Jag vill vinna alla matcher, men imorgon tar jag på förhand en poäng utan att blinka.Come on you Irons!