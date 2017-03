2017-03-18 16:00

West Ham - Leicester

2-3



Varsågod Leicester

Det var en direkt pinsam inledning på matchen utav hemmalaget. Gästande Leicester behövde inte anstränga sig speciellt mycket. Två tunga skador, en i vardera halvlek skulle göra Lördag kvällen ännu tyngre för West Ham.

Sista tjugo minuterna däremot gav positiva vibbar.



Första halvlek

Andra halvlek

West Ham-Leicester Darren Randolph

Sam Byram

Jose Fonte

Winston Reid

Aaron William Cresswell

Cheikhou Kouyate

Pedro Obiang

Michail Antonio

Manuel Lanzini

Andre Ayew

Andy Carroll



Avbytare

Adrian

James Collins

Sofiane Feghouli

Edimilson Fernandes

Arthur Masuaku

Haavard Nordtveit

Robert Snodgrass

Kasper Schmeichel

Danny Simpson

Robert Huth

Yohan Benalouane

Christian Fuchs

Riyad Mahrez

Onyinye Ndidi

Danny Drinkwater

Marc Albrighton

Shinji Okazaki

Jamie Vardy



Avbytare

Daniel Amartey

Ben Chilwell

Demarai Gray

Andy King

Ahmed Musa

Islam Slimani

Ron-Robert Zieler



2017-03-19 20:30:28

: (4-5-1) Randolph, Byram, Fonte, Reid, Cresswell, Kouyate, Obiang, Antonio, Lanzini, Ayew, Carroll(4-4-2)Schmeichel, Simpson, Benaloune, Huth, Fuchs, Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton, VardyGästerna börjar med avsparken.Redan efter 45 sekunder har West Ham sin första målchans och det är igenom Antonio, han tar sig in från sin vänsterkant och avslutar ca 5 meter ifrån straffområdet men bollen går högt över.Efter 5 minuter så har Mahrez bollen till höger i Leicesters anfallsriktning, Cresswell hinner inte upp i press och Mahrez hinner måtta ett djupt inlägg mot Okazaki som dock inte når bollen men stör Randolph tillräckligt mycket i målet och bollen går hela vägen igenom, 1-0 till gästerna är ett faktum.Två minuter senare får gästerna en frispark då Reid tar på sig en onödig frispark genom att tackla ner Okazaki. Leicester kör en kort variant och medans några hemmaspelare lyfter upp för att ställa offside står några kvar och upphäver offsiden, Huth tackar och tar emot som får nicka tre meter ifrån Randolph, 2-0 till gästerna och en ordentlig kalldusch för hemma laget efter bara 10 minuter spelade.Mycket svagt försvarsspel utav West Ham och frustrationen både hos hemma supportrarna men också utav undertecknad.Efter tretton spelade minuter tar Kouyate ett avslut från ca 30 meter men bollen går minst 10meter över mål.Frustrationen växer ännu mer eftersom han hade Lanzini bara en bit ifrån sig på vänster sida som var helt omarkerad och hade ett bättre läge.När kvarten är spelad så sträcker sig Winston Reid i en löpning, vilket resulterar i att han inte medverkar mer i matchen. Reid som innan matchen hade klarat av ett så kallat ”Fitness test”.Med facit i hand så ställer undertecknad frågan vilken koll hade Bilic verkligen på det, var Reid verkligen helt fräsch eller gjode Bilic en chansning?Om det är fallet så är det ett grovt tjänstefel då bland annat Collins fanns tillgänglig och hade varit ett bättre alternativ.Snodgrass byts i alla fall in istället för Reid och Kouyate går ner som mittback.Efter 20 minuter spelade sparkas Antonio ner bakifrån av Drinkwater som skall vara tacksam för att han inte blir varnad. Lanzini tar hand om frisparken som är ungefär två meter utanför straffområdet.Frisparken är mästerlig placerad uppe i det vänstra krysset och hemmalaget har reducerat.Tre minuter senare får Ayew en jätte bra chans då han är inne i straffområdet och tar avslut men skottet går långt utanför och där måste Ayew gör betydligt bättre ifrån sig.Efter en halvtimme spelad så har Carroll bollen på vänstra sidan och slår två inlägg inom loppet av en minut mot Antonio och Ayew men de är för svaga inne i straffområdet.Istället för 2-2 så kommer en till käftsmäll för West Ham då gästerna har en hörna, Carroll missar bollen och Vardy kan enkelt stöta in 3-1 till Leicester.Återigen släpper West Ham in mål på fasta situationer vilket gör att undertecknad undrar vad laget tränar på sina träningar?Där har Bilic ett stort ansvar för att rätta till problemet med defensiva fasta situationer.Början av den andra halvleken är mycket energilös och dålig i West Ham ögon.Leicester ligger lågt med sitt försvar och West Ham spelar alldeles för långsamt och för mycket sidled vilket gör jobbet för Leicesters försvar mycket enkelt.Hemmalaget har svårt att hitta in med de hotande passningarna.Det dröjer till den 62 minuten till hemmalaget skapar en riktigt bra målchans, även denna gång är det Lanzini som tar hand om frisparken. Denna gång lyckas dansken i målet att tippa den till hörna.Efterföljande hörna slås mot den bakre ytan där Carroll revanscherar sig och nickar fram till Ayew som kan sätta in 2-3 och ger matchen liv igen.I den 66 minuten blir Obiang skadad och Fernandes byts in. I detta läge tyckte undertecknad att Bilic hade kunnat göra dubbelbyte och försökt få in Feghouli istället för t.ex Byram men istället spar Bilic sitt sista byte i sex minuter till och byter ut Cresswell och in med Masuaku.Sista 20 minuterna är West Ham riktigt bra och skapar 3 chanser som skall vara mål men varken Ayew eller Carroll får in bollen.Först är det Carroll som får ett jättefint inlägg i den 76:e minuten och nickar ner bollen men Schmeichel får på en hand och räddar ut bollen till hörna. Efterföljande hörna är ofarlig.Två minuter senare är det Ayew som blir frispelad utav Antonio men han bränner och skjuter över någon meter. Det är rent av katastrof att inte få bollen på mål för det första men det skall vara mål på den chansen.På tilläggstid får West Ham en sista chans genom en farlig frispark bara metern utanför straffområdet, vilken Snodgrass tar hand om. Det är rent av katastrof att inte få bollen på mål för det första men det skall vara mål på den chansen.På tilläggstid får West Ham en sista chans genom en farlig frispark bara metern utanför straffområdet, vilken Snodgrass tar hand om. Bollen stannar upp i muren men dimper ner perfekt hos Carroll som är helt ren med Schmeichel dock får Carroll tyvärr inte på en bra träff vilket resulterar i att han skjuter rakt på danskens hand.Matchen slutar 3-2 i gästernas favör.Mycket tung inledning på matchen och med skadorna, även frustrerande att se hur laget återigen viker ner sig i vissa lägen och ger bort poäng och i detta fall ger Leicester alla tre poäng, varsågod Leicester.Gästerna var inte bra men de tog vara på chanserna de fick samtidigt som West Ham många stunder var riktigt dåliga.En positiv sak att ta med sig är de sista 20 minuterna, fortsätter West Ham att spela som i de minuterna så finns det ingen bottenstrid att oroa sig för.Samt att Fernandes skall starta kommande matcher breved Kouyate. Sista tjugo minuterna däremot gav positiva vibbar.Det är två lag med olika formkurvor. Medans gästerna kommer med en positiv form så har hemmalaget svårt att övertyga. Det är dags att vända den negativa trenden och att inte dras med i bottenstriden igen.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Gårdagens match på Vitality Stadium fick ett mycket snöpligt slut för Hammers då Joshua King på tilläggstid kunde smälla in en retur, vilket både fullbordade hans hattrick och säkrade segern för Bournemouth. Således blev det en tuff resa hem för vårt kära West Ham.Imorgon har vårt kära West Ham chans att revanschera sig för nederlaget mot Chelsea i måndags, då laget åker till Vitality Stadium i Bournemouth. Det kommer dock inte bli lätt mot ett hemmalag som med fem poäng ner till strecket lär sälja sig dyrt och kriga för varenda millimeter på planen, trots ganska dålig form mäktade de med att kämpa till sig en poäng på Old Trafford förra lördagen.West Hams vice ordförande Karren Brady är den kvinna som har mest inflytande inom fotbollen i Storbritannien.West Hams nya hemmaarena har blivit vald till årets arena.Efter poäng i tre raka matcher – West Ham förlorade med 1–2 mot ett effektivt Chelsea. – De är oerhört bra när de tar ledningen. Det är väldigt svårt att möta dem då, säger Robert Snodgraas till Sky Sports.West Ham tar emot Chelsea på London Stadium. Det blir en jakt på andra raka segern mot The Blues.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.