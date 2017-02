2017-02-04 16:00

SPÖKET. West Ham har inte besegrat Southampton i någon av de sju senaste matcherna.

Viktigt mittenmöte för Hammers

West Ham möter Southampton som ligger en poäng bakom i ligan. Tränare Slaven Bilic hoppas kunna studsa tillbaka efter storförlusten i veckan.

– Det är en väldigt viktig match med tanke på våra tabellpositioner, säger han till BBC.









– De har spelat bra i Ligacupen och haft ett par bra bortamatcher, säger Bilic och fortsätter.



– De har några nya spelare och en del skador. Det kommer bli en tuff match för båda lagen. Det är en viktig match eftersom vi bara är en poäng ovanför dem och vi vill göra det gapet större.



Lagnyheter

West Ham Robert Snodgrass kan komma att göra sin första start i Hammers-tröjan efter att ha hoppat in i matchen mot Manchester City.

Cheikhou Kouyate är tillbaka från de Afrikanska Mästerskapen.

Andre Ayew spelade så sent som i torsdags semifinal mot Kamerun där han och hans Ghana åkte ur. Inte spelklar till helgen.

Sam Byram har problem med en baksida och är tveksam till spel. Southampton Virgil van Dijk är borta tre månader på grund av en fotledsskada.

Jay Rodriguez och James Ward-Prowse är tillbaka efter sina respektive skador.

Nyförvärvet från Napoli, Manolo Gabbiadini, är också tillgänglig för spel. Fakta West Ham har inte besegrat Southampton i de sju senaste mötena lagen emellan.

Saints har hållit nollan i fem av deras sju senaste hemmamöten med West Ham.

West Ham har bara hållit nollan en gång på bortaplan hittills i säsongens Premier League.

Southampton har bara vunnit en av sina sex senaste ligamatcher. Matchen visas inte i svensk tv förrän klockan slagit 20:30 då den går i repris i Viasat och på Viaplay.

Hammers gick på pumpen ordentligt i veckan när man förlorade med hela 0–4 mot Manchester C ity. Laget har dock haft en tendens att tända till lite extra i matchen efter dessa stora nederlag. Som när man kryssade mot Liverpool (2–2) efter att ha blivit krossade av Arsenal (1–5), eller när man motade tillbaka Crystal Palace (3–0) efter att man åkt ur FA-cupen med buller och bång mot Manchester City (0–5). West Ham har dessutom vunnit fem av sina åtta senaste ligamatcher, så att storförlusten i veckan skulle innebära en formsvacka är inte helt säkert. Southampton har också haft en tung vecka. Förra lördagens 0–5-förlust mot Arsenal följdes upp av en 1–2-torsk mot Swansea , som förvisso besegrade Liverpool i omgången innan, men som varit en stor besvikelse i årets Premier League . The Saints hade innan dessa två förluster spelat till sig en plats i finalen av Ligacupen där man ställs mot Manchester U nited. Något som imponerar West Hams tränare Slaven Bilic

Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.