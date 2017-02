2017-02-04 16:00

Southampton - West Ham

1-3



MÅLSKYTT. Kapten Mark Noble punkterade matchen med sitt 1–3-mål.

West Ham klev till övre halvan

Efter sju raka matcher utan vinst mot Southampton fick West Ham med sig alla poäng från St Mary's. Nu ligger Hammers på nionde plats i Premier League.

– Vi hade en plan och grabbarna utförde den briljant, säger tränare Slaven Bilic.





Det började dock inte jättebra för bortalaget på St Mary´s. Redan i den tolfte minuten tog Saints ledningen efter att Manolo Gabbiadini dunkade upp bollen i första krysset ur snäv vinkel utan chans för Darren Randolph.



Repliken kom snabbt från West Ham. Återigen var det Andy Carroll som nätade när han kom fri mot Fraser Forster och kunde enkelt rulla in bollen till 1–1. Carroll har sedan säsongen 2014/2015 gjort hela 20 mål på endast 33 starter.



Det blev också 1–2 innan paus. Denna gång var det Pedro Obiang – framspelare vid första målet – som gjorde mål genom ett distansskott på en bortrensad hörna.



– Vi stängde ner dem när vi behövde och pressade när vi inte behövde falla. Vi gjorde allt som man kan önska, säger Bilic.



Den andra halvleken tog vid där den första slutade. West Ham fortsatte att ligga rätt i positionerna och var farliga när man väl kom framåt. I den 52:a minuten kom också 1–3-målet när Mark Noble slog en väl avvägd frispark, som förvisso var menad som ett inlägg, men när bollen skarvades av Steven Davis gick bollen in i mål bakom en chanslös Forster. Detta blev matchens sista mål.



Segern var den första på bortaplan mot Southampton sedan november 2000 och gör att Hammers klättrar till en niondeplats i tabellen samt ökar avståndet till lördagens motståndare som inför mötet bara låg en poäng bakom.



– Det var en extremt viktig seger i denna delen av säsongen i och med alla galna resultat som varit. Vi måste gå in till varje match som om det vore vår sista. Med lite tur kan vi fortsätta spela så här eller till och med bli bättre, säger en nöjd Slaven Bilic.



På lördag väntar ännu en viktig match när West Bromwich kommer till London Stadium. Baggies ligger på åttondeplats med fem fler inspelade pinnar än Hammers.



COYI!!!

Southampton-West Ham Fraser Forster

Cedric

Jack Stephens

Maya Yoshida

Ryan Bertrand

James Ward-Prowse

Oriol Romeu

Steven Davis

Sofiane Boufal

Manolo Gabbiadini

Jay Rodriguez



Avbytare

Jordy Clasie

Florin Gardos

Pierre Hojbjerg

Shane Long

Sam McQueen

Nathan Redmond

Stuart Taylor

Darren Randolph

Cheikhou Kouyate

Winston Reid

Jose Fonte

Michail Antonio

Pedro Obiang

Mark Noble

Aaron William Cresswell

Sofiane Feghouli

Andy Carroll

Robert Snodgrass



Avbytare

Adrian

Jonathan Calleri

James Collins

Edimilson Fernandes

Ashley Michael Fletcher

Manuel Lanzini

Domingos Quina



2017-02-05 18:57:44

