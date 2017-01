West Ham ställs mot formstarkt Manchester United

West Ham vill studsa tillbaka efter en tung förlust borta mot Leicester. Men det kommer inte bli lätt mot ett formtoppat Manchester United.

– De har fem raka segrar så det är klart det kommer bli en tuff match, säger Slaven Bilic till klubbens hemsida.





– Spelar vi som vi gjorde i lördags och som vi har gjort den senaste tiden har vi chans mot alla lag.







– Med fem raka segrar kan man inte förvänta sig något annat än en tuff match mot Manchester United.



Lagnyheter



Arthur Masuaku, Alvaro Arbeloa,



– Det är en väldigt speciell tid på året med mycket matcher. Vi måste lyssna på spelarna lite extra just nu, säger Bilic.



Manchester United har skickat Eric Bailly på afrikanskt mästerskap men Wayne Rooney och Michael Carrick kan vara tillbaka på planen efter att ha missat matchen mot Middlesbrough.



Matchen visas i flera av Viasats kanaler med matchstart 18:15.



COYI! Hammers avslutade året med en 0–1-förlust vilket också bröt en tre matcher lång segersvit. Trots ett spelövertag lyckades man inte få in bollen bakom Kasper Schmeichel och året avslutades lite bittert för Bilic och hans mannar. Som trots detta är hoppfull.– Spelar vi som vi gjorde i lördags och som vi har gjort den senaste tiden har vi chans mot alla lag. Manchester U nited går som tåget för tillfället och har tagit 16 av 18 möjliga poäng de senaste sex omgångarna. Zlatan Ibrahimovic är i storform men det var dock inte han som räddade laget senast när man besegrade Middlesbrough med 2–1. Det gjorde i stället Paul Pogba och Anthony Martial – den sistnämnde framspelad av Ibrahimovic.– Med fem raka segrar kan man inte förvänta sig något annat än en tuff match mot Manchester United. Mark Noble tvingades avbryta matchen mot Leicester på grund av skada och missar måndagens drabbning. Pedro Obiang och Manuel Lanzini var tillbaka på bänken senast och kan få kliva in i startelvan i kväll. För övrigt är James Collins Diafra Sakho och Gökhan Töre fortsatt utanför truppen.– Det är en väldigt speciell tid på året med mycket matcher. Vi måste lyssna på spelarna lite extra just nu, säger Bilic.Manchester United har skickat Eric Bailly på afrikanskt mästerskap men Wayne Rooney och Michael Carrick kan vara tillbaka på planen efter att ha missat matchen mot Middlesbrough.Matchen visas i flera av Viasats kanaler med matchstart 18:15.COYI!

0 KOMMENTARER 159 VISNINGAR 0 KOMMENTARER159 VISNINGAR ALEXANDER OLAUSSON

På Twitter: alexolau

2017-01-02 14:24:10

ANNONS:

Fler artiklar om West Ham

West Ham

2017-01-02 14:24:10

West Ham

2017-01-01 15:48:00

West Ham

2017-01-01 11:11:57

West Ham

2016-12-30 13:49:00

West Ham

2016-12-29 18:23:00

West Ham

2016-12-27 00:15:13

West Ham

2016-12-25 14:37:32

West Ham

2016-12-24 10:19:01

West Ham

2016-12-23 21:23:00

West Ham

2016-12-19 12:38:00

ANNONS:

West Ham vill studsa tillbaka efter en tung förlust borta mot Leicester. Men det kommer inte bli lätt mot ett formtoppat Manchester United. – De har fem raka segrar så det är klart det kommer bli en tuff match, säger Slaven Bilic till klubbens hemsida.Transferfönstret är öppet igen. Vi kommer att försöka rapportera så mycket som möjligt av de transferrykten som uppstår för West Ham. Vi kommer dock inte hinna med allt.West Ham ställde upp med en identisk startelva likt den som vann med 4-1 borta mot Swansea på annandagen. Det blev dock ingen repris och därmed inte heller något önskvärt slut på det gamla året med en ny seger, istället var det Leicester som bröt sin dåliga form och tog en nödvändig trepoängare. Det här innebär att vi missade chansen att klättra upp på den övre halvan av tabellen.I år får vi fira nyårsafton tillsammans med vårt kära West Ham som med tre raka vinster reser till King Power Stadium för att möta Premier Leagues-titelhållare Leicester. Det är två lag som går in i matchen med olika formkurvor, ligamästarna har nämligen bara vunnit en av sina sex senaste ligamatcher och är således i stort poängbehov. Frågan blir därmed om Leicester kan vända sin negativa trend eller om vi kan fortsätta att ta viktiga poäng.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Match mellan två lag som verkligen är i behov av tre poäng. Swansea fortsätter att släppa in mängder av mål och gästande West Ham är effektiva och vinner utan att egentligen förta sig. Tredje raka vinsten för West Ham är ett faktum.West Ham har två raka 1-0 vinster bakom sig och behöver fortsätta att ta trepoängare. Nu är det ett svagt Swansea på Liberty Stadium som står för motståndet.Ha en riktigt God Jul och Gott Nytt År alla Hammers.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.West Ham får fira jul på ”säker” mark efter att Mark Noble, precis som i matchen mot Burnley, gjort segermålet 1-0 på straffspark mot Hull. Det var ännu en krampaktig insats och spelet imponerar inte, men just nu är poängen viktigast och 6p och två raka hållna nollor var precis vad doktorn rekommenderade.