2017-05-05 21:00

West Ham - Tottenham



WEST HAMS FORTSATTA KONTRAKTSJAKT

Hammers säkrar helt och hållet kontraktet vid seger. Medan Tottenham jagar Chelsea i kampen om seriesegern.

– Det är en stor match hur som helst men det är klart att vi vill ha poängen som gör oss säkra, sa West Hams tränare Slaven Bilic under torsdagens presskonferens.





– Lite överraskad är jag men jag vet också att Premier League är världens svåraste liga. Vi ville inte vara i denna positionen men nu är vi det, sa Bilic.



Med nio raka vinster i ligan är Tottenham seriens formstarkaste lag och har endast fyra poäng upp till ledande Chelsea. Så att matchen gäller någonting för båda lagen är det inget snack om.



– Man behöver inte motivera spelarna något extra i en sådan här match. Det är en stormatch i vilket fall. Även om man hade behövt poäng eller inte. Om vi tittar på förra säsongens 1–0-seger på Upton Park så var det en utav de mest elektriska under hela förra året.



West Hams tränare är en pressad man. När han fick frågan om sin framtid på presskonferensen ville han inte prata om den utan bara fokusera på mötet med Spurs. Då passade han på att hylla sina motståndare.



– Chelsea förtjänar att ligga i toppen för de har inte haft någon riktig formsvacka under året. Men däremot så spelar kanske Tottenham den bästa fotbollen denna säsongen. De har haft problem när Harry Kane varit borta. Speciellt den första gången.



Lagnyheter

West Ham Arthur Masuaku (fot) och Andy Carroll (ljumske) tränade båda under torsdagen men är fortfarande frågetecken inför matchen.

Pedro Obiang (fot), Michail Antonio (baksida lår), Angelo Ogbonna (knä) och Diafra Sakho (rygg) missar alla derbyt på London Stadium. Tottenham Hotspur Danny Rose är ännu inte redo att spela efter sin knäskada. Förväntas vara tillbaka i full träning nästa vecka.

Erik Lamela (höft), Harry Winks (fot) och Cameron Carter-Vickers är samtliga indisponibla. Matchen spelas klockan 21:00 och visas på Viasat Sport Premium.



COYI!!! Det är med tre raka kryss som Hammers går in i säsongens sista Londonderby – denna gång mot titeljagande Tottenham Hotspur. Förra helgen blev det, precis som mot Everton omgången innan, 0–0 efter 90 minuter mot Stoke. Vid seger i fredagens match mot Spurs är Bilic mannar helt klara för Premier League -spel nästa säsong. Inför säsongen var det inte många som trodde att West Ham skulle vara i detta utgångsläget med tre omgångar kvar att spela. Laget skulle snarare jaga Europaplats än säkrat kontrakt.– Lite överraskad är jag men jag vet också att Premier League är världens svåraste liga. Vi ville inte vara i denna positionen men nu är vi det, sa Bilic.Med nio raka vinster i ligan är Tottenham seriens formstarkaste lag och har endast fyra poäng upp till ledande Chelsea. Så att matchen gäller någonting för båda lagen är det inget snack om.– Man behöver inte motivera spelarna något extra i en sådan här match. Det är en stormatch i vilket fall. Även om man hade behövt poäng eller inte. Om vi tittar på förra säsongens 1–0-seger på Upton Park så var det en utav de mest elektriska under hela förra året.West Hams tränare är en pressad man. När han fick frågan om sin framtid på presskonferensen ville han inte prata om den utan bara fokusera på mötet med Spurs. Då passade han på att hylla sina motståndare.– Chelsea förtjänar att ligga i toppen för de har inte haft någon riktig formsvacka under året. Men däremot så spelar kanske Tottenham den bästa fotbollen denna säsongen. De har haft problem när Harry Kane varit borta. Speciellt den första gången.West HamTottenham HotspurMatchen spelas klockan 21:00 och visas på Viasat Sport Premium.COYI!!!

ALEXANDER OLAUSSON

På Twitter: alexolau

2017-05-04 22:18:01

ANNONS:

Fler artiklar om West Ham

West Ham

2017-05-04 22:18:01

West Ham

2017-05-01 17:13:19

West Ham

2017-04-28 15:53:49

West Ham

2017-04-27 19:14:00

West Ham

2017-04-27 17:59:54

West Ham

2017-04-26 19:52:00

West Ham

2017-04-23 09:36:44

West Ham

2017-04-21 13:43:56

West Ham

2017-04-15 18:47:00

West Ham

2017-04-15 15:15:36

ANNONS:

Hammers säkrar helt och hållet kontraktet vid seger. Medan Tottenham jagar Chelsea i kampen om seriesegern. – Det är en stor match hur som helst men det är klart att vi vill ha poängen som gör oss säkra, sa West Hams tränare Slaven Bilic under torsdagens presskonferens.Det var två lag som inte ville förlora matchen och det var något som syntes väldigt tydligt. Matchen saknade fart och kvalité, gästerna hade två farliga målchanser medans Stoke hade en chans som borde resulterat i något farligare. Gästernas tränare Slaven Bilic fortsatte att ge Calleri förtroende vilket inte gav så mycket tillbaka. Det positiva ifrån matchen var Lanzini, Kouyate och att laget lyckades ta en poäng.Det är två lag som har haft en rätt så blek och tung säsong både spelmässigt och poängmässigt. Något som lagen har gemensamt är att de endast har lyckats vinna 10 matcher vardera. Förhoppningsvis så går The Hammers mot sin elfte vinst för säsongen mot ett tråkig Mark Hughes anpassat lag.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.Billy Bonds West Hams meste spelare genom tiderna har blivit invald i den engelska fotbollens Hall of Fame.Det har under dagen blivit känt att West Ham tillsammans med bl a Newcastle och Chelsea har fått "besök" av HRMC den engelska motsvarigheten till tull och skatteverket.Lördagens match slutade 0-0. För den objektive åskådaren som hade hoppats på en tempofylld, offensiv tillställning, var detta inte mycket att hänga i julgranen. Men för oss med starka sympatier för West Ham var det underbart att se laginsatsen och det briljanta försvarsspelet.Imorgon tar West Ham emot tabellsjuan Everton i den 34:e omgången av årets Premier League-upplaga. Ska West Ham ta poäng är nyckeln tydlig: Stoppa Romelu Lukaku! Belgaren leder Premier League skytteliga på 24 mål och har gjort mål i nio raka matcher mot oss, det kommer bli en utmaning för försvaret.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Det säkrade Premier League-kontraktet är nära. Med seger i dag mot Sunderland är klubben med största säkerhet klar för ännu en säsong i Englands finrum. – Vi ser framemot eftermiddagens match för att säkra, eller åtminstone kliva ett stort steg närmare säkrat kontrakt, säger Slaven Bilic till West Hams hemsida.