Bilic behöver vända skutan.

West Hams längsta förlustsvit på sex år är ett faktum

Under onsdagskvällen föll West Ham borta med 3-0 mot Arsenal, vilket medför att avståndet ner till nedflyttningsstrecket allt jämnt fortsätter krympa. Det är med andra ord dags att poängen börjar trilla in, annars kan läget snabbt bli mycket kritiskt. Men till att börja med får vi bearbeta gårdagens match.





Ledningsmålet kom följaktligen i 58:e minuten, ett skott från Özil som Randolph kanske borde klarat, men han såg ut att skymmas en aning av Arsenalspelare som rusade precis i vägen och hindrade honom från att se hela bollbanan. Kanske är det dags att ge Adrián chansen igen. Hur som helst kändes det som att luften gick ur oss där och vi var i ärlighetens namn aldrig nära att komma in i matchen igen. Till exempel mäktade vi bara med sju avslut, varav två på mål. Att jämföra med Arsenals 21 avslut och åtta på mål, samt 65,6% i bollinnehav. När Walcott gjorde 2-0 tio minuter efter hemmalagets ledningsmål var tillställningen således definitivt punkterad. Girouds 3-0 mål i 83:e var bara den slutliga spiken i kistan.



Bilic bytte in Sakho istället för Carroll i den 67:e minuten, gissningsvis för att spara Carroll inför lördagens match. Skönt i alla fall att Sakho är tillbaka, forwardssidan har sett tunn ut bakom Carroll så hans återkomst är välkommen även om han inte bidrog så mycket just igår. Det var ju ett otacksamt läge att komma in för honom.



Till bakgrund av gårdagens nederlag har vi nu fem raka förluster, det har inte hänt sedan vi slutade sist i



Arsenal borta är alltid tufft så vi ska kanske inte dra för stora växlar. Men formen är riktigt dålig för tillfället, trots att spelschemat inte varit supertufft. Vi har visserligen problem med skador, men det ringer vissa orosklockor kring att vi är seriens formsvagaste lag sett till de fem senaste matcherna. Lördagens match mot Swansea blir oerhört viktig, hoppas verkligen att vi kan ta revansch för gårdagen och bärga en välbehövlig seger.



2017-04-06 13:09:31

Det är dags för veckoomgång i Premier League och imorgon kväll reser West Ham till Londons norra delar för att spela mot Arsenal på Emirates Stadium. När lagen möttes i december föll Hammers med hela 1-5 efter ett hattrick av Alexis Sanchez, nu gäller det att undvika en liknande fadäs.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Andy Carrolls 50:de mål i Premier League hjälpte föga. Hull vann med 2–1 och West Hams försvarsspel på en fast situation blev avgörande. – Vi tränar på hur vi ska försvara, hur vi ska markera och ändå får Ranocchia stå omarkerad, säger Slaven Bilic efter matchen.West Ham åker till KC Stadium för att möta Hull som är obesegrat på hemmaplan under tränare Marco Silvas ledning. Motståndarcoachen Slaven Bilic har det desto jobbigare men det är inget som påverkar honom nämnvärt. – Vi är fortfarande i en position där vi kan avsluta bra, säger han till BBC.West Hams första match i maj flyttas.Det är dags för en tipstävling igen för alla medlemmar i West Ham Fans Sverige.Det var en direkt pinsam inledning på matchen utav hemmalaget. Gästande Leicester behövde inte anstränga sig speciellt mycket. Två tunga skador, en i vardera halvlek skulle göra Lördag kvällen ännu tyngre för West Ham. Sista tjugo minuterna däremot gav positiva vibbar.Det är två lag med olika formkurvor. Medans gästerna kommer med en positiv form så har hemmalaget svårt att övertyga. Det är dags att vända den negativa trenden och att inte dras med i bottenstriden igen.