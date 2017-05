Zabaleta till West Ham

Varmt välkommen och stort lycka till i West Ham Pablo Zabaleta. Högerbacken Pablo Zabaleta har skrivit på för West Ham . Kontraktet gäller för två år med start 1 juli när hans kontrakt med Man City har avslutats. Zabaleta som de senaste nio åren spelat för Man City kommer på fri transfer. Han är 32 år men borde ha ytterligare ett par säsonger i sig. West Ham som haft det svårt på högerbacksplatsen får nu en både rutinerad och meriterad spelare till den platsen. Han är även en spelare med bra ledaregenskaper vilket så klart är tacksamt.Förhoppningsvis kan han också bli en bra mentor och förebild för Sam Byram som är den som spelat högerback den senaste tiden och som med rätt coachning förhoppningsvis också bli en duktig högerback.Zabaleta är argentinsk landslagsman och fanns bl a med i VM 2014. Det har sedan 2005 blivit 58 landskamper för honom. Han var också med i OS i Peking och tog guld med sitt Argentina. Tidigare klubbar är förutom Man City, Espanyol i spanska ligan och San Lorenzo i den argentinska ligan. Zabaleta övertar tröjnummer 5 efter Alvaro Arbeloa som lämnar West Ham den 30 juni när kontraktet går ut för spanjoren.Han säger att han är väldigt glad över att komma till West Ham och att han blir kvar i England och Premier League . Han säger vidare att han tackade nej till bd från toppklubbar i Italien och Spanien men även andra engelska klubbar för att komma till West Ham. Han hoppas att han ska vara med och bidra till att West Ham ska bli framgångsrika.De förhoppningarna kan man bara instämma i och hoppas att de infrias så klart.Varmt välkommen och stort lycka till i West Ham Pablo Zabaleta.

2017-05-26 15:18:00

West Ham meddelar idag att ett antal spelare kommer att lämna West Ham nu när säsongen är avslutad.Säsongens sista match och West Ham genomför den perfekt. Laget gör en bra match och en mycket stabil insats, många spelare visade upp sig från den bästa sidan när Burnley besegras med 2-1.West Ham Fans Sverige har för kommande säsong återigen köpt in två säsongsbiljetter. En av matcherna kommer vi lotta ut biljetterna till.Det är dags för säsongens sista match och Burnley står för motståndet. Det är två lag som endast har äran och hedern att spela för, båda lagen är nämligen klara för ännu en säsong i högsta ligan och har inga direkta placeringar att spela för. Burnley har gjort det klart godkänt medans gästande West Ham har gjort en svag säsong.Ytterligare två år i West Ham blir det för Adrián.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.Strax före matchen mot Liverpool igår så fick den spelare som röstats fram av West Ham Fans Sverige sitt pris, The Wooden Hammer.Viasat har rättigheterna till Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och The Championship. Om det går flera matcher samtidigt i Premier League så visas endast en match live på tv och på Viaplay. De andra matcherna visas i eftersändning på Viasats olika tv-kanaler och på Viaplay.Säsongens sista hemmamatch slutade 0-4 och hoppet om en slutplacering på övre halvan gick om intet. Vi kan visserligen nå upp till samma poäng som West Bromwich, Southampton och Bournemouth, men målskillnaden räcker inte till. Det kanske inte är riktigt dags att summera säsongen redan nu, men vi har släppt in 63 mål och det är faktiskt bara tre lag som släppt in fler och det har givetvis kostat oss poäng.