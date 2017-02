Dags för SwedeWolves Academy Player Award 2016/17

Hjälp oss att hjälpa Wolves!

Tidigare vinnare av SwedeWolves Academy Player Award är:

I år är det dags för SwedeWolves 19:e medlemsresa, det har verkligen blivit en tradition att många fans reser till Wolverhampton på våren. Lika traditionsfyllt är det att resan börjar på Combermere Arms, och att man äter indisk mat på Jivans någon gång av dagarna. Andra självklarheter är attförklarar att det var bättre förr och att vår ordförandenågon gång under resan drar igång ”The SwedenWolves Go Everywhere”. Och lika klart är det att det blir en rundvandring på Molineux medoch en trerätterslunch i någon av salongerna på arenan.Det har också blivit en tradition att varje vår dela ut priset till en lovande spelare i Wolves Academys U18-lag. Detta har de senaste åren delats ut i samband med en medlemslunch på Molineux, och så blir det i år igen. Vi kommer dela ut priset under medlemsresan 13-18:e april . Det går inte att komma ifrån att SwedeWolves Academy Player Award har blivit en viktig tradition för både oss och för Wolves, och att vi ”äntligen” fått resultat av vår sponsring. På senare år har väldigt många spelare från de egna leden spelat viktiga roller i vår startelva. Från SwedeWolves är det supporterprofilensom har kontakten med Wolves Academy, och som kommer att ansvara att allt går rätt till.Som traditionen bjuder så har vi en insamling av pengar till Award-priset och för varje sponsrad 100-lapp så får man en lott som berättigar att vara med i utlottning av ett ännu ej fastställt fint pris skänkt av Wolves (brukar vara en signerad matchtröja).Spelaren som får priset ska komma från First Year-kullen och ska vara en spelare som bedöms som en ”Player To Watch”. Det är vår väni Wolves Academy som tillsammans med övriga ledare i Academy utser spelaren.Vi har tagit fram en pokal som delas ut till spelaren och sedan finns det ett vandringspris som står i prisskåpet på Molineux. Insamlade pengar fördelas mellan spelaren och Academy.Alla medlemmar som är med och sponsrar är med i en utlottning av ett fint pris (vilket som sagt oftast är en signerad matchtröja). Utlottningen sker på medlemsresans middag på Molineux. De medlemmar som sätter in 100 kr får en lottsedel och är med i utlottningen. Sätter man in 200 kr får man två lottsedlar (man behöver alltså inte vara med på resan för att vinna priset).Sätt in pengarna på SwedeWolves bankkonto,eller om du hellre vill. Märk det med "Award" och ditt namn, och skicka gärna samtidigt ett mail till info@swedewolves.com. Det kommer också pengar från överskott av vår shop till Award-priset. Alla bidrag är välkomna, även de på 20 kr.Vi kommer även att göra en intervju med spelaren senare in i nya säsongen.2015/2016 Niall Ennis2014/2015 Connor Ronan2013/2014 Aaron Hayden2012/2013 Ben O´Hanlon2011/2012 Jon Flatt2010/2011 Anthony Forde2009/2010 James Spray