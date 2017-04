Dubbelinför: Medlemsresa!

SwedeWolves är på plats denna påskhelg för att ta sex pinnar.

Ja, ingressen kanske är ett mer önsketänkande än ett reellt scenario. Men svenskar på plats brukar alltid kunna lösa vissa bitar. Vid underläge kan vi skicka någon på pissepaus och hoppas på kvittering. Vi kan "jinxa" grejer på läktaren, både till för- och nackdelar. SwedeWolves berör och påverkar - since 1998.



Denna gång är vi 21 vargar som åker, de flesta tar sitt flyg på torsdag (officiell ankomstdag). Som vanligt laddar vi upp på Combermere Arms och hälsar på nordirländaren Gavin (landlord). Kanske har han fått in några nya sorter i kranarna? Annars funkar ju såklart stadens stoltheter, Banks's Milde och Banks's Bitter alltid bra. Bira som är skonsam för plånboken dessutom.



Men nog om öl- och pubsnack. Viktiga faktorer förstås där samtalen och diskussionerna alltid är trevliga, men vi är främst där för fotbollens skull. Brighton and Hove Albion, serieledare i Championship, kommer till vackra Molineux Ground på fredagskvällen. Aldrig sett Brighton live och känns fel att de leder ligan och inte vi. Men "fiskmåsarna" har alltid smugit med och lurat i vassen, nu är det deras tur att nå framgång. Fler sydkustlag behövs i Englands finrum och för bortafansen är det förstås ett trevligt resmål. Kan med lätthet ta med familjen, skicka dessa till stranden, medan man ser på fotboll. Alla glada, alla nöjda, kan jag tänka mig.



Wolves har inget mer att spela för än äran och kanske Paul Lambert måste spela för sin överlevnad? Vi har skakat under skotten, minst sagt. Nu kommer vi förstås från en bra trend men tappet mot Bristol City var inte roligt och tyvärr kan det bli två raka torsk till. Lambert och Wolves måste avsluta snyggt, för framtiden och för det ekonomiska. Årskorten till nästa säsong har börjat säljas och de säljs fortare om Wolves vinner. Fick själv hem ett erbjudande i brevlådan denna vecka från Laurie Dalrymple. Men nä, räcker med att se några matcher per år!



Resans höjdpunkt, åtminstone för undertecknad, blir självfallet Leeds Away. Elland Road, Elland Road. Finally I see you. Är det någon fotbollsarena som ska besökas i England så är det nog Leeds hemmaborg. Klassisk mark och skulle Wolves vinna där under måndagskvällen kommer jag åka supporterbussen hem i eufori. Jag kommer säkert sova med ett leende på läpparna om det blir tre pinnar och om jag somnar. Dirty Leeds tycker jag inte om, får säkert medhåll från många andra. De är dessutom på väg upp till Premier League. Vore riktigt roligt att sätta käppar i hjulen för Garry Monk, Pontus Jansson, och alla andra Leedsare.



Förutom två matcher blir det snack om Wolves, öl, och vi delar ut pris till bästa ungdomsspelare. Dessutom den sedvanliga rundvandringen på Molineux Ground.



Ska bli riktigt kul att åka iväg med alla andra och förmodligen bära fram Wolves till två segrar. Men tufft motstånd, så fyra poäng är okej. Eller tre... Det återstår att se. Vi på läktaren ska göra vårt bästa så får vi se till att Wolves-lirarna gör detsamma.



Känslor och intryck kommer förmedlas från forumet. Det lovar vi!



Wolves ay we!



Så spelar Wolves i påskhelgen:

Fredag 14/4 Wolves - Brighton, 18:00 svensk tid (TV-sänds)

* TV3 Sport HD eller Viaplay gäller

Måndag 17/4 Leeds - Wolves, 16:00 svensk tid (Elland Road)



/Zingo

2017-04-12 22:30:00

