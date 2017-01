FA-Cupen: Wolves går upp mot Chelsea

Premier Leagues just nu bästa lag kommer till Molineux Ground.





Vi var nog många som hade hög puls när lottningen genomfördes i London. När hälften av lagen hade dragits plockades så boll nummer fem upp: "Wolverhampton Wanderes".



Det drogs nog sedan en liten suck när Chelsea valdes som vår motståndare. Antonio Contes lag har superform och går som tåget i ligan.



Mötet kommer spelas på Molineux Ground, antingen den 17, 18, 19 eller 20:e februari. Det vet vi först längre fram. Redaktionen återkommer med exakt datum.



2017-01-30

