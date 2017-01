2017-01-31 20:45

Inför: Barnsley - Wolverhampton

Knivig tisdagsmatch mot The Tykes för Paul Lamberts mannar.





Vi slog Liverpool, på Anfield, så himla nice. Vi är vidare i FA-cupen och marscherar mot Wem-ber-ley. Helder Costa var kung och Jon Dadi Bödvarsson fick jubla med över 8000 fans och gjorde sin isländska klapp. Livet är bra fint ibland. Även från en TV-skärm tillsammans med en Mariestad Export i det svenska folkhemmet.



Men nu är det tillbaka till fabriken igen. På med blåstället och kör. Regnigt, kallt och blåsigt. Okej, jag har inte sett väderprognserna till tisdagens match men jag ser inte framför mig guld och gröna skogar i Barnsley.



En ocharmig klubb som egentligen hör hemma i de lägre serierna. Vem har Barnsley fostrat? Vad har de bidragit med till engelsk fotboll? Åtminstone ingenting till min generation. Oakwell Stadium känns spontant som en arena man vill sjunga: "It is a sh**hole I wanna go home". Och det faktum att Lasse Kronér håller på laget gör inte bilden vackrare.



Men det finns mycket att spela om denna omgång i Championship. Framförallt hedern. I höstas blev vi nitade, förnedrade och spottade på under ledning av Walter Zenga. Det var 10 individer som inte ville vara där (Helder Costa får godkänt) men resten underkänt. Jag hade ingen som helst fingerspitzengefühl och råkade med andra ord vara på plats i Wolverhampton och bevittna eländet.



Wolves föll med 0-4 hemma på Molineux. Ja, ni hörde rätt, SwedeWolves var på plats men det blev ändå 0-4. Nu pratar vi inte mer om matchen. Visst ja, en f.d Wolves-lirare gjorde mål. Adam Hammill. Men det är ju standard och var enligt matchplanen.



Nu är det dock nya tag och nya möjligheter för våra vargar. Vi spelar bättre än på länge. Richard Stearman bör krönas till kung och Helder Costa bör få ta över Cristiano Ronaldos kant i det portugisiska landslaget. Hybrisen som Wolves-fan är total.



Paul Lambert har inte fått ordning på sina engelska uttal men taktik verkar han kunna. Wolves var bra i 90 minuter i helgen och formkurvan pekar uppåt. Backlinjen, mittfältet, anfallet. Alla jobbar för varandra. Det glidtacklas, det löps och det finns bra med spänst och styrka i luftduellerna. Mighty Wanderes are back!



Pojkarna som lirade i lördags bör få vila och dricka bira. Men de har vissa säkert redan gjort. Unge Harry Burgyone får gärna stå i mål igen. En egen produkt som lyser av självförtroende. Mittlåset Hause/Stearman var klockrent och Batth bör bänkas.



Varför inte kasta in Ivan Cavaleiro? Han var inte med i truppen i lördags men kanske finns med nu. Femårskontraktet måste han börja betala av.



Nu har jag nog skrivit tillräckligt om matchen. Eller kanske inget vettigt alls. Men en match ska spelas. Det borde ni fått information om.



Läget är ganska knivigt och Wolves behöver ett par segrar till för att säkra kontraktet. Det är bara sju poäng ned till relegation och det vill jag faktiskt inte vara med om igen. Även om en titel på Wembley kan ge en värmande kram i mörkret.



Men nej. Vi ska inte åka ur. Och Barnsley ska inte få spela playoff. Det unnar jag inte laget från Yorkshire. The Tykes ligger på sjundeplats och aspirerar såklart mot uppflyttning. De har tyvärr vind i seglen efter två raka vinster (Leeds hemma 3-2) och (Rotherham borta 2-1).



Vet inte när vi slog Barnsley senast. Men nu är det dags! Avspark 20:45 på tisdag.



//Zingo



ATT HOPPAS PÅ

Seger. Vi behöver vinna och jag gör det gärna borta mot Barnsley.



ATT SE UPP FÖR

Alex Mowatt. Yorkshire-lad med fin vänsterfot. Nyförvärv från Leeds.



SWEDEWOLVES TIPPAR

Befarar en förlust. Vi är fortfarande kvar i tankarna från helgen. Och det förstår jag!



TROLIGT WOLVES-LAG

(4-2-3-1 fr.h.): Burgoyne – Iorfa, Stearman, Hause, Doherty – Price, Edwards, Teixeira - Mason, Bödvarsson, Cavaleiro



31. H Burgoyne

18. D Iorfa

5. R Stearman

30. K Hause

2. M Doherty

19. J Price

4. D Edwards

24. J Teixeira

10. J Mason

22. J Bödvarsson

50. I Cavaleiro

Avbytare:

2017-01-30 00:20:00

