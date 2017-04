Inför Bristol C-Wolves

Kan man vinna 8 raka matcher?

Ny match och denna gången skall Wolves ner till Wales och möta Bristol C. Ok, Bristol kanske inte ligger i Wales men Wolves fans brukar håna BC-fansen med sången "You are Welsh! - and you know you are" och eftersom Wolves fans aldrig har fel så får vi lita på dom och strunta i att Bristol på kartan ligger en bit ifrån gränsen till Wales.



Fast nu skall vi inte vara elaka mot de stackars Bristol C-supportrarna utan tvärtom vill jag passa på att ge deras svenska supportrar en rejäl dos beröm. Deras reserapporter vittnar om mycket trevliga resor runt om i hela England och att man alltid verkar hitta nya engelska historiska sevärdheter Man optimerar verkligen kombinationen kultur och pubrundor och att de till och med varit en sväng på vår stampub Combermere Arms i Wolverhampton ger såklart en extra guldstjärna. Kika gärna in på deras sida här på Svenskafans och läs om resorna. Trevligt, läsvärt och det går säkert även få ett och annat tips om möjliga utflyktsmål.



Vad skall man då säga om laget Bristol C? Jag kikar på deras resultrad senaste tiden, minns matchen mot Huddersfield som jag såg på TV för ett par veckor sedan, läser deras trupp och statistik och... jag förstår ingenting. Sedan början av februari har man lyckats ta ledningen borta mot Derby med 3-0 för att senare tappa till 3-3, man har lyckats ta ledningen borta mot Newcastle med 2-0 för att tappa till 2-2, man har pulveriserat Huddersfield med 4-0 och man har torskat uppe i Preston med 5-0. De verkar kunna spela hur bra som helst periodvis men samtidigt varva det med korpfotboll. Vi tycker ju Wolves är berg-och-dal-bana men frågan är om inte Bristol C är ännu värre som åker upp och ner med tätare intervall än Wolves gör. Man parkerar just nu precis ovanför nedflyttningsstrecket och är i stort poängbehov för att klara kontraktet.



Längst upp på topp spelar en gänglig tonåring som gjort 19 mål och är totalt livsfarlig. Tammy Abraham heter han och är utlånad från Chelsea. Se upp! När han har en bra dag är han alldeles för bra för Championship.



Som alla andra lag har de ex-wolvesare i truppen, men varken Golbourne eller Little har deltagit senaste tiden och vi får anta att de inte spelar emot oss heller.



Hos Wolves är det naturligtvis bara glada miner. 5 raka segrar och Paul Lambert valdes till "Manager of the month" för mars månad, men den typen av utmärkelser brukar ju tyvärr alltid leda till förlust i nästkommande match. Men det kanske inte är "tyvärr" just denna gången. Även om vi såklart alla vill ha vinst varje gång Wolves spelar så vore poängtapp eller till och med en förlust lite knasigt välkommet. Kan tyckas vara ett konstigt resonemang med då 21 svenskar skall på medlemsresa nästkommande två matcher och ingen på allvar tror att Wolves kan vinna 8 raka matcher, så vore en ickevinst mot Bristol C ett bra avstamp för resenärerna på medlemsresan att få se Wolves vinna.



Lite oklart om Wolves stjärna Helder Costa är skadefri och vi får vänta och se vilket lag Wolves ställer ut till spel. Vi har bred trupp och det kan nog gå bra även om Lambert gör en handfull ändringar.



Personliga minnen av Bristol C? Vet att en medlem i Swedewolves (som vi inte namnger här) vid ett tillfälle började sjunga Wolves-sånger på en hemmapub nere i Bristol för några år sedan och konstigt nog överlevde, men själv har jag aldrig varit i staden. Såg ett möte mellan lagen på Molineux 2008. Wolves vann med 2-0 och min anteckning från matcher är "Vi var bättre men det kunde lika gärna blivit 1-1...". Såg även Bristol C 2013 när de mötte MK Dons på bortaplan men har inga direkt starka minnen av någon av matcherna att berätta om.



Historiska data och andra detaljer om lagen skippar jag denna gången. Avråder starkt från att spela för pengar på matchen då man uppenbarligen aldrig kan veta var man har Bristol C. Jag har en känsla av att Wolves gör en plattmatch och Bristol C spelar fantomfotboll och vi blir överkörda med 3-0. Det får bli mitt tips, men det kan lika gärna bli de omvända siffrorna.





2017-04-07 15:52:08

