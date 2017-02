2017-02-04 16:00

Burton Albion - Wolves



Inför: Burton - Wolverhamtpon

Lurig bortamatch på kompakta Pirelli Stadium för Wolves.





Frågan är om "The Brewers" håller sig kvar? Just nu ligger man på en 21:a plats i tabellen med bara tre poäng ned till Wigan under strecket. The Latics har förresten två matcher mindre spelande än Burton så snart kan de vara ikapp nykomlingen från Midlands.



Nigel Clough tränar Burton och har gjort en fin gärning i föreningen. Han hade chansen att gå i sin fars fotspår, Brian Clough, när Nottingham Forest hörde av sig i veckan. Men Nigel valde att nobba budet från Forest och stannar kvar i Burton. Respekt och rätt val av Clough Jr.



Senast blev det förlust mot Fulham i ligan (0-2). Dessförinnan slog man tillbaka QPR på Loftus Road med 2-1. Burton har haft en katastrofal form på slutet med bara två segrar på de tio senaste matcherna. En trend som luktar nedflyttning. Den senaste vinsten på Pirelli Stadium kom den 3/12 mot jumbon Rotherham!



Nu ska vi inte ägna mer utrymme åt Burton. Det är roligare att läsa om Wolves, eller hur? Segertåget fortsatte för våra vargar i veckan när Barnsley snyggt besegrades med 3-1. Dave Edwards var kung och gjorde två mål. Det hade kunnat bli ett hattrick för walesaren men han fick aldrig slå den straff som vi blev tilldelade.



Alex Mowatt skämde ut sig i debuten och blev helt rätt utvisad när han kapade vår egna produkt, Jack Price, fult med båda dobbarna. Typiskt Leeds-beteende. Dirty-Leeds-auran sitter fortfarande i den unga mittfältaren.



Wolves har förresten värvat en ny mittfältare. Ben Marshall heter han och kommer senast från Blackburn där han arbetade tillsammans med Paul Lambert. Marshall är mittfältare men verkar kunan spela ytterback också. Engelsmannen har tilldelats tröjnummer #64. Kanske får han speltid redan imorrn?



I höstas såg jag Wolves - Burton på plats. Matchen slutade 1-1 efter att Prince Oniangue givit oss ledningen i 77:e minuten eller något sådant. Men på stopptid skickade Burton upp allt man hade och lyckades kvittera. Snyggt var det också. Ett oavgjort resultat var förmodligen rättvist. Wolves var ganska bleka i den matchen och några dagar senare kom ovan nämnda Barnsley till "Mollan" och smiskade oss. 0-4 slutade den matchen. Hemskt.



Nu tror jag Wolverhampton Wanderes vinner ganska lätt på Pirelli Stadium. Vi är i form och jag kan inte minnas den senaste förlusten. Burton känns svaga och visst trodde många experter att sejouren i Englands andraliga skulle bli kortvarig. En analys som förmodligen ser ut att bli rätt.



Avspark 16:00 på Pirelli Stadium under lördagen. Följ matchen via forumet.



ATT HOPPAS PÅ

En fortsättning på segertåget. Gör processen kort.



ATT SE UPP FÖR

Underskattning. Burton har spelat jämnt i sina förluster.



SWEDEWOLVES TIPPAR

Säker seger. Tror på 3-0. Två mål av Bödvarsson och ett av Ronan.



TROLIGT WOLVES-LAG

31. H Burgoyne

16. C Coady

5. R Stearman

30. K Hause

2. M Doherty

19. J Price

4. D Edwards

17. H Costa

43. C Ronan

64. B Marshall

22. J Bödvarsson

Avbytare:

2017-02-03 16:40:00

