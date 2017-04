Inför Derby-Wolves

Mittenlag möter "topplag"

När spelschemat kom i somras var det nog många som trodde mötet Derby-Wolves i den 45:e omgången skulle bli en enormt viktig match i kampen runt någon av uppflyttningsstrecken. Men båda lagen har misslyckats och matchen saknar egentlig betydelse även om Wolves faktiskt ligger just på "kvalplats" när det gäller spel på bortaplan. Vi är 6:a i bortatabellen där vi har fjärde bästa försvar, sjätte bästa anfall och tredjen bäst målskillnad. Wolves är helt enkelt ett gediget "topplag" när det gäller spel på bortaplan så någonstans finns det uppenbarligen bra kvaliteter i laget. Att vi inte kan vinna på hemmaplan mot lag som backar hem är en annan historia och ett annat problem, som vi inte behöver bry oss om just idag.



Derby är mer same same både hemma och borta. Man är på plats 11 i både hemma- och bortatabellen och är ett mer stabilt mittenlag än Wolves. Finns en del likheter mellan Derby och Wolves. Derby spelar också med bara en ensam spelare på topp med en "nr 10" bakom och har stora problem med målskyttet. Vill man se många mål skall man inte se på Derby. Dom är tillsammans med Aston Villa och Wigan de enda lag i serien där det blivit under 100 mål totalt under säsongens matcher. Derbymatcher har givit 98 mål, men Wolves är inte mycket roligare med 107 mål.



Vi hoppar över detaljsnack om laguttagningar idag. Kan bli vad som helst. Båda lagen verkar mentalt redan ha avslutat säsongen så det lag som lyckas motivera sina spelare bäst lär vinna matchen.



Historiskt har inte Derby vunnit båda mötena samma säsong de senaste 11 gångerna vi legat i samma serie, dvs sedan 1993. Även om vi förlorat 0-5 och 2-4 senaste två gångerna i Derby måste man ändå säga att Derby borta brukar vara en relativt enkel match för vår del. Före dessa båda förluster hade vi 9 raka möten i Derby utan förlust och det är dags att återgå till den traditionen nu.



Personliga minnen? Vi var på medlemsresa i Derby 2009 och minns förstås den härliga vändningen 1-2 till seger 3-2. En väldigt fin arena och de nästan 3000 Wolvesfansen som skall dit idag får en trevlig utflykt.



Tippar att Wolves behåller sin "kvalplats" i sluttabellen och alltså vinner matchen. Seger 2-1.

0 KOMMENTARER 126 VISNINGAR 0 KOMMENTARER126 VISNINGAR MAGNUS BENGTSSON

2017-04-29 11:20:13

ANNONS:

Fler artiklar om Wolves

Wolves

2017-04-29 11:20:13

Wolves

2017-04-26 09:00:00

Wolves

2017-04-25 12:41:26

Wolves

2017-04-23 18:45:54

Wolves

2017-04-21 17:47:00

Wolves

2017-04-21 11:19:00

Wolves

2017-04-20 13:40:23

Wolves

2017-04-12 22:30:00

Wolves

2017-04-10 14:47:24

Wolves

2017-04-07 15:52:08

ANNONS:

Mittenlag möter "topplag"Förlust hemma med sju reserver i startelvan. Säsongen spelas nu bara av.Intressant hängmatch utan större spänningSäsongen är över sedan länge och matchen mot Blackburn blev en lång gäspning.Äran möter överlevnadWolves svenska supporterklubb på plats när Wolves vann på Elland RoadTvå matcher spelades på kort tid under påsken, här kommer rapport från den första.SwedeWolves är på plats denna påskhelg för att ta sex pinnar.Segersviten brutenKan man vinna 8 raka matcher?