Inför Fulham-Wolves

Målfest på nytt?

MAGNUS BENGTSSON

2017-03-17 21:49:43

Wolves skall till London igen och denna gången möta Fulham. Vid första anblicken kan det tyckas vara en svår bortamatch men just Fulham är ett lag Wolves scorat emot för fun senaste åren. Senaste resultaten mellan lagen med Wolves siffror först: 3-3, 3-0, 3-0, 3-2, 4-4. När lagen möttes i höstas vände Wolves 1-3 till 4-3 men Fulham fick tyvärr in en sen kvittering. Fulham är ett lag vi öser in mål på och förhoppningsvis gör vi det även nu.Som vanligt kommer troligen Paul Lambert köra ett lotteri om vilka som får plats i startelvan men då Wolves har en av seriens bredaste trupper skall det nog gå bra. Man kan nog i alla fall gissa att Ivan Cavaleiro gör comeback som startspelare efter sin skada och vi vet att Stearman inte får spela på grund av att han tillhör just Fulham. Ikeme i mål och övriga 9 platser är oklara.Fulham är i grunden en av de mindre klubbarna i London och har ingen traditionellt stor supporterskara. Ungefär som Millwall, Queens Park R och Leyton Orient står man ständigt i skuggan av större huvudstadsgrannar. Klubben saknar egentliga meriter och ordentliga titlar och hör historiskt hemma på andra- eller tredjenivån i seriesystemet. Men senaste årtioendena har man haft ägare som pumpat in pengar och man har lyckats överprestera under en ganska lång period nu. Formmässigt är man superbra och man har absolut kvalchans till PL. Går nästan aldrig mållösa och känns som ett bättre lag än flera av klubbarna man just nu har framför sig. Jag brukar säga att man kan se på ett lags målskillnad om de är "felplacerade" i en tabell och jag tror det kan stämma på båda lagen. Fulham har +21 och är trea i den "tabellen". Wolves har -4 och är inte alls något lag för botten.Scott Malone och Kevin McDonald är ex-wolvesarna i vårt motståndarlag denna gången. Övriga spelare struntar vi i på förhand, men räkna med att de skapar många målchanser och att de kommer göra kaos med vårt försvar.Personliga minnen? Senast jag såg Fulham var 2009 och båda lagen låg i PL. Wolves vann med 2-0 och ledde en kort stund PL. Första gången jag såg Fulham var på Craven Cottage 1991 och jag stod i bortaklacken och supportade Hayes FC. Laget från div 1000 vann och vi låg i en stor hög och firade.Wolves ser ut att ha vänt sin negativa formtrend och kan vara på väg uppåt i tabellen. Med tanke på hur enkelt vi haft för Fulham senaste säsongerna så är det fullt realistiskt att tippa seger för Wolves. Fulham kanske är något bättre än oss för tillfället, men vi vinner ändå. 3-2 efter mål av Dicko, Costa och Edwards.Målfest på nytt?Wolves vände och vann genom två snabba mål på slutetHängmatch med poängchansWolves vann något krampaktigt mot jumbolaget.Ödesmatch för Wolves - nu måste segern kommaOavgjort med mersmak i svår bortamatchSjätte raka förlusten och nedflyttningsstrecket närmar sigUsel match gav femte raka förlustenFredagsmatch på TVWolves kämpade bra men är nu ute ur FA cupen