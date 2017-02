Inför: Wolverhampton - Chelsea (FA-cupen)

En viktig cupmatch mot kanske Englands just nu starkaste lag.

Så var det dags igen. FA-cupen väntar runt hörnet - en anrik turnering där drömmar kan bli verklighet för många lag.För Wolves del har vissa redan slagit in. Det blev seger på Britannia Stadium mot Stoke, i rundan efteråt slog vi tillbaka Liverpool med 2-1.Vi var nog många som var spända när lottningen till omgång fem skulle genomföras - men så föll lotten på Chelsea. Oslagbara Chelsea som gått som tåget i ligan under ledning av Antonio Conte. Bittert men också en rolig utmaning.Wolves har hemmaplan och Molineux Ground är sedan länge slutsåld. Det kommer vara en stor dag i Midlands med 30 000 åskådare på läktarna. Englands bästa lag kommer på besök och våra vargar har chansen att avancera vidare till kvartsfinal.En så kallad "cup-run" är något vi verkligen behöver just nu. Ligaspelet har havererat och vi kan om allting går riktigt illa åka ur. Senast blev det förlust hemma mot Wigan med 0-1. Några dagar tidigare föll vi mot Newcastle med samma siffror.Tränare Paul Lambert börjar bli lite ifrågasatt. Visst kan man förstå att fokus i tisdags kväll låg på helgens match. Men när nästan varje fotbollsspelare brukar säga att: "Det är alltid kul att spela match" så blir man som supporter förvånad över den raden slätstrukna insatser vi sett på senare tid. Var är glädjen, var är inställningen och var är moralen?Följande tre ord lär det inte vara svårt att finna hos både publik och spelare på lördag eftermiddag. Vi går upp mot Chelsea. En kvartsfinalbiljett står på spel. Det är kanske säsongens match. Finns inte energin där kan vi riva spelarkontrakten på löpande band.Vilka ska då spela för Wolves? Vågar Paul Lambert satsa på ett mittfält byggt av George Saville, Lee Evans och Connor Ronan? Egentligen spelar det inte så stor roll vad spelarna heter. Viktigast blir taktik och inställning - och att tränare Paul Lambert når ut med sin kommunikation.Ställer Chelsea upp med starkast möjliga lag ska vi såklart vara utan chans. Viktigt blir att defensiven fungerar och att vi hjälper varandra ute på gräsmattan. Då kan vi stå emot det sjärnstarka laget på ett bra sätt. Men visst räknar jag in en förlust på lördag kväll. Något annat vore en stor överraskning. Då får vi vargar fira under kvällen.Trevligt nog kommer matchen visas på TV. Eftersom vi spelar i Championship händer det inte alltför ofta nuförtiden. Klockan 18:25 startar sändningen på Viasat Sport Premium. Den går även att se på Viaplay. Henrik Strömblad kommenterar för Viasats räkning.En intressant match i matchen blir vår succéportugis Helder Costa mot den fula fisken i Chelsea, Gr*sen, Diego Costa. Vår yttermittfältaren har varit riktigt bra i de två senaste FA-cupmatcherna. Helder Costa verkar gilla cupen och kommer få en staty utanför Molineux om han skjuter os hela vägen mot final.Bring them on. Kan vi slå Liverpool borta kan vi såklart slå Chelsea hemma. Allt är möjligt. Bollen är rund och domaren dömer.En vinst. Går inte det så gärna omspel. Håll cupen vid liv!Oj. Finns så väldigt många bra spelare i Chelsea. Willian kanske?Nej, här tar det tyvärr stopp. Förlust med 1-3. Mål av Richard Stearman.(4-2-3-1 fr.h.): Ikeme – Coady, Stearman, Hause, Doherty – Price, Edwards – Costa, Enobakhare, Weimann - Bödvarsson