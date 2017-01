Inför Wolves-Aston Villa

West Midlands-derby i TV

Lördag kl 18.30 svensk tid är det dags för säsongens andra stora West Midlands-derby. Det är de två största klubbarna Wolves från Wolverhampton och Villa från Birmingham-förorten Aston som möts på Molineux. Dessa båda klubbar är historiskt och supportermässigt de två största i området även om det för tillfället finns ett annat West Midlands-lag en serie högre upp. Men ingen kan mäta sig med Wolves och Aston Villa historiskt sett när det gäller titlar och andra framgångar.Matchen inleds med en tyst minut då Graham Taylor gick bort i dagarna. Taylor var förutom engelsk förbundskapten manager för båda klubbarna under sin ledarkarriär.Just nu är transferfönstret öppet och det är som vanligt hög aktivitet och inte helt lätt än hinna med i alla rykten och övergångar. Hos Wolves har det dock inte hänt speciellt mycket, förutom att Ola John lämnat för Deportivo La Coruna och U23-laget har värvat en anfallare som heter Duckens Nazon. Han är född i Frankrike men har valt att spela landslagsfotboll för Haiti där han gjort en del mål. Spännande värvning men kontraktet är bara på 6 månader och han spelar alltså i första hand med U23-laget. Kan för övrigt nämnas att Connor Hunte har lämnat Wolves och just nu saknar klubbtillhörighet.Idag är det 2 år sedan Sir Jack Hayward gick bort och det är även 140 år sedan Wolves spelade sin allra match, under gamla namnet St. Luke´s.Skadeläget inför matchen är oklart. Detta på grund av att Wolves sedan en tid tillbaka inte informerar om skadade spelare, men vad vi känner till är det inga nyheter på gång. De som spelade senast mot Stoke och de som spelade senaste ligamatchen mot Sheffield W är alla tillgängliga. Hur läget ligger hos bortalaget vet jag inte och tycker inte det spelar så stor roll. Villa är bra men inte så bra att vi inte kan slå dom, oavsett vilka spelare de lirar med.Historiskt är bortalaget något starkare och Wolves har faktiskt inte vunnit motsvarande möte på Molineux sedan 1978, trots 11 försök. Däremot har vi vunnit på Villa Park ett par gånger så vi vet att vi kan vinna.Har pratats om snö och frost och inställda matcher i England i helgen, men tydligen är det snöfritt i Wolverhampton idag och matchen bör kunna spelas utan problem.Personliga minnen från matcher mellan lagen? Har bara sett ett möte live och det var i augusti 2011. En härlig dag, för det var då vi ledde Premier League efter vårt oavgjorda resultat i den tidigt lagda lördagsmatchen. Går inte toppa det minnet med en TV-match men vi får hoppas det blir lika kul fotboll som det varit runt Wolves på senare tid. Full fart framåt och galen taktik. Senast bytte vi in en 16-åring när vi skulle försvara ledning och för att spetsa till försvaret ytterligare bytte vi ut en back och satte in en anfallare. Vi får se vad Paul Lambert hittar på för galenskaper denna gång för att chocka motståndet, som förresten även är en av hans tidigare klubbar.