Inför Wolves-Birmingham

Fredagsmatch på TV

Dags för Wolves att vakna upp ur FA-cupdrömmarna och rädda säsongens ligaspel. Wolves möter Birmingham i en TV-sänd match på fredagskvällen och det kommer bli ett nästan fullsatt Molineux. Senast mötte vi Chelsea och då var det fullsatt men denna gången är det inte på grund av en intressant motståndare det blir fullt och ej heller på grund av att det är ett West Midlands-derby. Det är framförallt de halverade biljettpriserna som lockat fram lite extra sällanåskådare som nu har råd att kika på sitt favoritlag.

Wolves har senaste tiden visat dålig form i ligaspelet, men de flesta tror att det berott på att fokus helt har legat på FA-cupspelandet. Efter segern på Anfield mot Liverpool väntade Chelsea och ligaspelet glömdes bort. Nu är det dags att visa att kvaliteterna och formen faktiskt finns där och se till att snabbt rädda kontraktet. Wolves riskerar att bli indragna i bottenstriden om vinsterna uteblir i de närmaste två matcherna och då vet man ju aldrig vad som kan hända. Men trots undermåliga insatser mot till exempel Burton och Wigan på senare tid skall det nog bli en vandring uppåt i tabellen inom kort. Såpass bra är Wolves.



Skadeläget ser inte alls bra ut just nu. Graham skulle egentligen varit tillbaka runt nyår, men har fått följdskador och även om han nu är tillbaka i full träning lär comebacken dröja. Cavaleiro, Mason och Dicko är också på skadelistan och troligen borta någon eller några veckor ytterligare. Willamson sägs vara ok men det där tror väl ingen riktigt på. 1 match senaste året för hans del och lär inte spela imorgon heller. Igår meddelades att Ronan skadat ryggen på träning och den unga jättetalangen kan vara borta resten av säsongen för att vila sig i form inför nästa säsong. Men även om det kan se lite tunnt ut framåt på grund av skadorna så skall startelvan ändå kunna hålla bra kvalitet.



Motståndarna Birmingham? Tja, vad skall man skriva om den klubben egentligen. Bildades som Small Heath 1875 och bytte namn ca 25 år senare till Birmingham och lade senare till City i namnet. Men trots namnbyten och att man senaste 120 åren bara tillbringat 3 säsonger under de två översta serierna så saknar man egentliga meriter och pokaler. Man är en konstant klubb, dvs en klubb som finns och som deltar men som aldrig är att räkna med på allvar. Man har vunnit ett par ligacupfinaler, men det är egentligen allt man åstadkommit under sin långa existens. Kan inte vara roligt att vara supporter till ett sånt lag som trots att man har namn efter en storstad alltid kämpar i skuggan av de större klubbarna i regionen. Aston Villa är störst i stan och både West Bromwich och Wolverhampton just utanför staden är större klubbar på alla sätt. Birmingham City är en liten klubb med fin arena. Jag har varit där en gång och stod då i bortaklacken som för dagen tillhörde Rochdale, då det var ligacupmatch. "You are only a bus stop in Walsall" var en av sångerna och även om det var skämtsamt så är det inte helt fel. Birmingham är en klubb vi skall vinna mot och som vi oftast alltid har vunnit emot även historiskt sett.



I laget finns några föredetta Wolves-spelare som inte fick plats hos oss. Gleeson, Davis och Kuszczak. Oklart om de spelar och jag erkänner direkt att jag har nollkoll på detaljerna i deras spelartrupp. Ingen bryr sig om Birmingham City och det gör inte jag heller. De har usel form och då pratar vi ännu sämre form än Wolves. Bara en seger senaste 10 matcherna och man vinner alltså nästan aldrig numera, men tack vare sin hyfsade säsongsstart skrapar man nog ändå ihop de poäng som krävs för att hänga kvar. De ligger en bit före oss i tabellen och kan säkert vinna några enstaka matcher till före maj. Men vinner på Molineux gör dom inte - glöm det. Wolves är större, bättre och vackrare. Seger med minst 2 mål är ett normaltips, trots att Wolves "ståtar" med det tvivelaktiga nöjet att ha flest hemmaförluster i hela Championship denna säsongen..