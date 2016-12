Inför: Wolves - Bristol City

Boxing Day-match på Molineux Ground.

Annandag Jul. Trevligt. Klassisk och traditionsrik dag. Även i England. Fotboll ska spelas, bankerna är stängda och familjerna samlas.Wolves har vind i seglen efter förra helgens vinst borta mot Nottingham Forest. Efter en rad matcher utan seger kändes det skönt att äntligen få vinna igen. Det behövde vi efter att ha varit inblandade i en direkt nedflyttningsstrid.En kamp om nedflyttning kan fortfarande bli aktuellt och det gäller att fortsätta producera bra resultat för att undvika en sådan.På måndagen tar Wolverhampton emot Bristol City. Vi har haft ganska enkelt för The Robins på senare tid. De fem senaste mötena lagen emellan har slutat i fyra Wolves-segrar och en förlust. Alltså är statistiken på vår sida.Lägg till att Bristol C har förlorat sex av de sju senaste matcherna och ni spelare bör överväga ettan på stryktipskupongen.Men vi som känner till Wolves bäst vet såklart att matchen har 1000 olika utgångar. Beroende på form, backfadäser och målsumparchanser.Våra anfallare har inte varit bra den här säsongen. Islänningen Jon Dadi Bödvarsson var kul att titta på i somras. Men nu har vår långe striker tappat självförtroendet och får nöta bänk rätt ofta.Nouha Dicko är tillbaka i truppen men verkar ha fått sämre syn. Ni som såg han missa öppet mål för några omgångar sedan förstår undertecknad.Wolves måste bygga på segern senast. Vi verkade göra det mesta rätt på City Ground. Två mål framåt och en hålld nolla bakåt. Svårare än så behöver fotboll inte vara.Portugiserna är vårt främsta vapen till segern. Helder Costa är säsongens spelare i mina ögon och nu verkar även den dyra lekkamraten Ivan Cavaleiro vaknat.Sedan tidigare vet vi att partnerskap fungerat i Wolves. Jag minns fortfarande ramsan "Its magic you know, Dicko, Afobe, Sako", eka på Molineux.Those were the days.Nu blickar vi framåt mot en förhoppningsvärd sevärd batalj på Molineux, "KO", 16:00.Andra raka segern. Kan inte minnas när det hände senast. 1955?Tammy Abraham. Engelsk lovande anfallare som öser in mål. Två gubbar på honom.Vi vinner. 2-0. Mål av Edwards och Costa.(4-2-3-1 fr.h.): Ikeme – Coady, Stearman, Batth, Doherty – Edwards, Price – Costa, Cavaleiro, Enobakhare – Dicko