Inför Wolves-Rotherham

Ödesmatch för Wolves - nu måste segern komma

Wolves skall möta Rotherham och det är Championships kanske just nu två sämsta lag som möts. Fast vi tror hela tiden att Wolves egentligen är bättre än sin form och tabelläge och nu är det verkligen dags att bevisa att så är fallet. Jumboplacerade Rotherham har tagit en ynka poäng på 18 bortamatcher denna säsong och har i snitt förlorat sina bortamatcher med strax över två mål. Wolves hade förra säsongen och i inledningen av denna säsong en lång förlustfri svit på Molineux på 13 matcher och 9 månader om man räknar in cupspel. Mot bakgrund av det storvärvade nya ägarna Fosun i slutet av augusti, men resultatet har gått totalt åt fel håll och hemmaspelet har gått helt i baklås. Det som skulle vara förstärkningar och förbättringar har istället visat sig leda till ett bedrövligt hemmaspelande. 10 av 15 matcher på Molineux har förlorats sedan förbättringarna av truppen. Ett mycket märkligt resultat och både supporters och Fosun kliar sig i huvudet och förstår ingenting. Var verkligen allt bättre förra säsongen? Nej, så är nog inte fallet och det kommer vända när allt satt sig. En del spelare behövde en läroperiod för att förstå spelet i Championship, vi har haft många skador, och vi har haft FA-cupframgångar. Finns många orsaker/bortförklaringar till varför vi hamnat i bottenstriden. Mot Rotherham skall vi visa att vi är så bra att en mittenplacering i sluttabellen är given.Struntar i att skriva om laguttagning och eventuell taktik. Lambert byter ofta ut spelare och Wolves spelar nästan alltid 4-5-1. Sedan vi bytte från 4-4-2 har framgångarna uteblivit. Inför varje match hoppas man att ledningen skall förstå att 4-5-1 inte fungerar, men oavsett vilket blindstyre som kallas head coach i klubben så är taktiken densamma. Tjong och ballong, upp och nicka sockerdricka. Men kanske kanske Lambert ändrar... kanske. Vi hoppas.6-4, 5-0 och 0-0. Där har ni senaste mötena mellan Wolves och Rotherham på Molineux. Finns kanske någon tendens där att ett normalresultat när lagen möts är en onormalt resultat..Senast Rotherham besegrade Wolves på Molineux var.. hmm.. det har aldrig hänt. Lagen har genom historien mötts 13 ggr på vår hemmaplan och Wolves har vunnit 9 av dessa matcher.Som i alla andra klubbar finns det ex-wolvesare i motståndarlaget. Hos Rotherham spelar vår ungdomstalang Anthony Forde, vilket känns märkligt. Han fick vår pokal säsongen 2010/11, dvs Swedewolves Acadamy Award, och nu skall han alltså försöka göra livet surt för sin gamla klubb och sina gamla supporters. Tja, Forde har aldrig gjort något fel mot Wolves och skall såklart ha lite applåder när han nu för första gången spelar på Molineux sedan han lämnade oss i augusti 2014.Personliga minnen av Rotherham? Tja, läser i min matchlista att det var just Wolves-Rotherham vi såg på medlemsresan i april 2003. Blev 0-0 och vi brände straff med några minuter kvar. Jag har även varit på besök i just Rotherham och sett lagen mötas där. Var i augusti 2014, men kan inte påstå att jag såg eller minns så mycket av staden. Vi satt på stationspuben i Sheffield fram till 45 minuter före matchstart och åkte lokaltåg ut till Rotherham för en kort promenad till arenan. Annars är ju inte Rotherham mest känd för sin fotboll utan för något mycket otrevligt som jag inte tänker skriva om här. Googla Rotherham så ser ni själva. Men ingen skuld över deras fotbollslag och det är ett gäng som känns helt ok och trevligt.. så länge de förlorar mot oss imorgon, alltså.Tips? Vi måste vinna, vi bör vinna, och vi SKALL vinna. 3-1 till Wolves. Mål av Bödvarsson, Dicko, Costa samt då ovan nämnde Forde.