Matchrapport: Barnsley-Wolves 1-3

Wolves toppform fortsätter, nu blev det en storseger på bortaplan

31 januari 2017

Barnsley-Wolverhampton Wanderers 1-3 (0-2)

0-1 Kortney Hause (5)

0-2 Dave Edwards (36)

0-3 Dave Edwards (77)

1-3 Marc Roberts (80)

Publik: 11.808

Bollinnehav: Barnsley 49% Wolves 51%

Skott på mål: Barnsley 6 Wolves 4

Skott utanför mål: Barnsley 9 Wolves 7

Hörnor: Barnsley 4 Wolves 4

Varningar: MacDonald (Barnsley). Coady, Batth, Edwards, Weimann (Wolves).

Utvisad: Mowatt (Barnsley) 42 min.

Domare: Chris Kavanagh.



BARNSLEY (4-2-3-1): Davies, Jones, Evans, Roberts (c), MacDonald; Scowen, Mowatt (utvisad 42), Hammill, Williams (Armstrong 76), Kent (James 45), Watkins (Bradshaw 76). Ej använda avbytare: Townsend, Jackson, Moncur, Wardle.

WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Harry Burgoyne – Conor Coady (George Saville 85), Kortney Hause, Danny Batth (c), Matt Doherty – Jack Price, Dave Edwards – Connor Ronan (Andreas Weimann 71), Bright Enobakhare (Lee Evans 90), Joe Mason – Jon Dadi Bödvarsson. Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Conor Coady, Lee Evans, George Saville.

Wolves vann i lördags i FA cupen borta mot Liverpool och vi undrade om spelarna skulle hinna ladda om till en mindre glamorös ligamatch bara tre dagar senare. Wolves head coach Paul Lambert gjorde sex ändringar i laget som var hjältar mot Liverpool. Vilade gjorde Richard Stearman, Helder Costa, Andreas Weimann, George Saville, Lee Evans och Nouha Dicko. In istället med Kortney Hause, Connor Ronan, Joe Mason, Jack Price, Bright Enobakhare och Jan Dadi Bödvarsson.

Det var en kylig och regnig kväll i Barnsley, och regnet ökade ju längre matchen spelades.

FÖRSTA HALVLEK

Wolves hade avspark, men det var fd Wolvesspelaren Hammill som sköt första skottet från långt håll för Barnsley men bollen gick utanför. Redan efter fem minuter hade Wolves tagit ledningen. Ronan slog en hörna, Edwards gjorde sin patenterade skarvnick mot mål och när bollen var på väg in så petade HAUSE till den en sista gång och det var 1-0 för Wolves.

Lite senare var det farligt igen efter en ny hörna av Ronan. Edwards fick skottläge, men bollen touchades och gick över ribban. Barnsley försökte därefter genom Hammill, men Batth tacklade och bröt i sista stund. I 19:e minuten nickade Watkins, men bollen hamnade på Wolves nättak.

Nu tryckte Barnsley på och efter en hörna slog Watkins in bollen framför mål, men bollen gick tätt utanför. Watkins spelade sedan fram Mowatt, men Burgoyne gjorde sig stor och räddade friläget. Både Coady och Batth blev varnade under matchens första 20 minuter och vi hoppades att vi skulle kunna hålla tätt halvleken ut.

Wolves stack upp och Ronan sköt ett lågt skott som touchade stolpen. Lite senare fälldes Bödvarsson och det blev frispark till Wolves, och den ledde till vårt andra mål. Igen var det Ronan som slog en perfekt boll och EDWARDS nickade bollen i mål vid främre stolpen

I 42.e minuten blev dessutom Barnsley reducerade till tio man då Mowatt gjorde en galen tackling på mittplan. Han skippade bollen helt och satte båda fötterna i magen på Price. Det blev givetvis rött kort direkt för Mowatt som debuterade för Barnsley i denna match.

Precis innan paus uppstod en märklig situation. Enobakhare fälldes i straffområdet och domaren blåste för straff till Wolves. Edwards tog hand om bollen och gjorde sig redo, medan Barnsley protesterade. Domaren gick då ut till linjemannen och efter lite diskussioner där så ångrade domaren sig! Det blev ingen straff och istället frispark för Barnsley. Orsaken sägs vara att Enobakhare ryckte omkull en annan spelare precis innan han fälldes.

Halvtid och det var 2-0 till Wolves, och Barnsley med bara tio man på planen. Synd bara att straffen inte blev av...!

ANDRA HALVLEK



Bödvarsson sköt över med en cykelspark, men annars var det ganska lugnt i inledningen av den andra halvleken. Det mest dramatiska var när Barnsleybänken skrek över att Wolves avbytare var långsamma med att kasta tillbaka bollen vid ett inkast. Det slutade med att domaren skickade upp deras manager Heckingbottom på läktaren.

Wolves bytte in Weimann istället för Ronan i 71:a minuten, och Barnsley gjorde också ett dubbelbyte. Men det hjälpte inte eftersom Wolves gjorde 3-0 i 77:e minuten och på nytt var det legenden ”Dangerous”-Dave Edwards som gjorde målet. Vilken evighetsmaskin!

Det var Bödvarsson som bröt sig fram på sitt sedvanliga sätt som en stridsvagn (en fråga till gamla Wolvesfans: påminner inte Bödvarsson lite om Steve Kindon?), han sköt och på returen som kom rakt ut framför mål höll sig EDWARDS framme och slog bollen i nät.

Bara tre minuter senare reducerade Barnsley. Hammill sköt en frispark som Burgoyne inte orkade hålla och ROBERTS kunde då enkelt skjuta bollen i mål.

Båda lagen hade sedan chanser till ytterligare mål. Wolves genom Mason som sprang igenom och sköt ett lågt skott, och Burgoyne räddade lite senare när Hammill vände och sköt.

Wolves gjorde två byten på slutet för att få tiden att gå, och maskade. Weimann fick en varning för att han stoppade en frispark från att slås. Men vi vann 3-1 och nu kan vi nästan börja titta uppåt i tabellen igen, kanske ända mot playoff med nuvarande form?. Kontraktet lär vara säkrat i alla fall.

Sammanfattningsvis så var det verkligen starkt att laget kunde tända till efter urladdningen i lördags mot Liverpool. Men det var ju sex nya spelare i startlevan så de var väl sugna på att lira. Fenomenet Dave Edwards förtjänar ett eget kapitel. Som han sprang på mittfältet mot Liverpool i lördags och som han följde upp det med ett ”nästan hat-trick” i ösregnet idag! Vilken legend. Vårt att notera: alla spelare i truppen tycks ha lyft sig sedan Lambert tillträdde som head coach. Framtiden ser verkligen ljus ut. Vi har i dagarna värvat tidigare lånet Helder Costa för klubbrekordet £13m och dessutom Ben Marshall från Blackburn. Det är just nu glada miner i Wolverhampton, och vi har dessutom FA cupmatchen hemma mot Chelsea att se fram emot, 16 lag återstår i cupen.

Dagens kommentar från läktaren: ”Good win tonight, nice to win a bread and butter game right after a high profile one! A bit scrappy, especially second half but a win is a win. In terms of result, one of the best I've seen in a while, 2 goal margin away from home against a playoff chasing team, but I actually have come away feeling like we wasted a lot and should have had the game more comfortably wrapped up! All in, good win after the efforts of the Liverpool game though”.

Wolves head coach Paul Lambert säger: "I thought it was fantastic after coming off the highs of an emotional game on Saturday, possibly the highest emotionally that I can remember. The feelings of the players, supporters and staff and everyone was associated with Wolves has been draining after all that had happened at Liverpool, so I decided to change it around, but I thought the three young lads in the team were outstanding. This was always going to be a difficult place to come. It was never going to be pretty, it was always going to be direct and the Championship is like that, but I thought we were terrific."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Burgoyne, 7

Coady, 8

Batth, 8

Hause, 8

Doherty, 7

Price, 6

Edwards, 9

Ronan, 9

Enobakhare, 5

Mason, 8

Bödvarsson, 7

Weimann, 6