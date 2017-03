Matchrapport: Brentford-Wolves 1-2

Wolves vände och vann genom två snabba mål på slutet

14 mars 2017

Brentford-Wolverhampton Wanderers 1-0 (1-2)

1-0 Maxime Colin (31)

1-1 Matt Doherty (86)

1-2 Helder Costa (89)

Publik: 8.732

Bollinnehav: Brentford 43% Wolves 57%

Skott på mål: Brentford 3 Wolves 5

Skott utanför mål: Brentford 5 Wolves 19

Hörnor: Brentford 3 Wolves 7

Varningar: Egan, Canos (Brentford). Batth (Wolves).

Domare: Kevin Stroud.



WOLVES (4-3-2-1, fr.h.): Carl Ikeme – Conor Coady, Danny Batth (c), Kortney Hause, Matt Doherty – Lee Evans, Dave Edwards, George Saville (Ivan Cavaleiro 61) – Helder Costa, Andreas Weimann (Morgan Gibbs-White (94) – Nouha Dicko (Ben Marshall 82). Ej använda avbytare: Andy Lonergan, Richard Stearman, Roman Saiss, Jon Dadi Bödvarsson.

BRENTFORD (4-3-3): Bentley, Colin, Dean, Egan, Henry, Woods, Yennaris, Canos, Jota (Clarke 68), Vibe (Jozefzoon 61), Kerschbaumer (Sawyers 80). Ej använda avbytare: Bonham, Hofmann, Barbet, Field.

Wolves hade två matcher i rad utan förlust inför denna match och hade redan lyckats ta sig bort från det mest akuta läget i tabellen, men minst en poäng här skulle ändå vara behövligt eftersom detta var en hängmatch som vi hade tillgodo på lagen runt om oss.

Fyra ändringar i laget som vann med 1-0 mot Rotherham i lördags. Det är ju ett tight spelschema i mars och april så vi roterar ganska mycket. Mike Williamson fick vila och han ersattes som mittback av Danny Batth. Övriga tre som ”petades” var Ben Marshall, Jack Price och Roman Saiss. Istället för dem spelade Matt Doherty, Lee Evans och Nouha Dicko.

Taktiken som vanligt: 4-3-2-1 i första halvlek för att eventuellt kunna övergå till 4-2-3-1 vid behov på slutet. Nouha Dicko var som vanligt allra längst fram och han skulle få stöd främst av Helder Costa och Andreas Weimann.

FÖRSTA HALVLEK

Wolves började bra och Costa slog en hörna som Edwards nickade i famnen på målvakten. Brentford kontrade genom Canos som ryckte loss på vänsterkanten men Batth bröt bollbanan.

Nytt inlägg mot Edwards, denna gång från Coady, men målvakten nådde bollen först. Wolves fortsatte pressa och Weimann slog in bollen framför mål, men den rensades undan. Anfallet anslutades med ett långskott av Evans - bra start av Wolves första tio minuterna.

Wolves fick lite senare en frispark som Evans slog, bollen nickades undan mot Costa som sköt utanför. Lite senare var det väldigt ära igen. Weimann, som startat väldigt bra, spelade fram Edwards som helt fri framför mål tvingade målvakten till en avancerad räddning.

20 minuter spelade och Wolves det klart bättre laget. Första försöket av Brentford kom tre minuter senare då Canos sköt utanför. Därefter fick Dicko en chans av en slump inne i straffområdet, han vände och sköt men skottet blockerades, returen till Doherty som sköt tätt utanför.

Fortfarande mycket Wolves och Costa skar inåt från sin kant, men skottet gick rakt på målvakten. Evans spelade därefter fram Costa, inlägget var menat mot Dicko, men försvararna rensade undan.

Press av Wolves och därför kom 0-1 som en chock, en blixt från klar himmel. Bollen spelades fram smart till COLIN som siktade och sköt in den bakom Ikeme, det var hemmalagets första skott på mål, man kan bli trött för mindre.

Wolves kom igen och skaffade sig en del frisparkar. Evans slog en sådan mot Edwards som nickade men bollen gick utanför. Ny frispark och Evans igen, denna gång sköt han själv men också nu utanför.

Sista minuterna var en enda lång Wolvespress, Weimann kom på sin kant och hans skott blockerades i röran framför mål. På övertid ville Wolves ha straff när Doherty knuffades omkull, men domaren viftade bort det. 0-1 i paus och det borde ha varit tvärtom.

ANDRA HALVLEK

Inga byten i paus. Första chansen fick Wolves och det var en jättechans, matchens bästa hittills. Dicko spelades fram i straffområdet efter kortpassningsspel och han sköt ett kanonskott i ribban. Returen till Saville som dundrade bollen över det vidöppna målet, nu förtjänade vi verkligen en kvittering.

Brentford kontade genom Lasse Vibe som efter en löpning sköt tätt över, ganska farligt. Canos var nästa att försöka för hemmalaget, men det var från ett för långt håll. Wolves hade ett bättre läge då Dicko spelade tillbaka bollen till Saville, men han skruvade bollen utanför.

Det var mycket folk framför Brentfords mål, och Wolves tryckte på för en kvittering. Evans hade ett skott som fastnade och vi fick farliga en del hörnor. Efter en dryg timme bytte vi in Cavalairo istället för Saville, och han gick upp som ”nr 10” bakom Dicko, i något som nästan blev 4-4-2.

Det gav omedelbart effekt för i 62:a minuten fick Wolves tre chanser i rad. Dicko, Edwards och Evans borde alla ha kvitterat. Dickos skott blockerades på linjen, och Evans kanon därefter var ju ”nästan” mål. Egan och Dean räddade bollen på mållinjen och keepern Bentley tog nästa försök. Det var nästan en parodi.

Nästa anfall avslutades av ett skott från Doherty i burgaveln. 65 minuter spelade. Mycket kvar att spela och en kvittering borde komma.

Cavaleiro fälldes och Costa slog frisparken mot Edwards, men bollen räddades på linjen igen. Därefter spelade Cavaleiro vägg med Dicko, men Brentford tjongade undan till hörna. Hörnan skarvnickade Edwards tätt över ribban.

Matchen lugnade ner sig lite, men i 77:e minuten slog Costa ett inlägg. Weimann tog ner bollen och sköt men det täcktes till hörna. Hörnan blev till ytterligare en hörna, men den plockade keepern.

Tio minuter kvar och Wolves flyttade fram ännu mer folk, och bytte dessutom in Marshall istället för Dicko. Det gav utdelning direkt. MÅÅÅÅL!

Marshall slog ett inlägg och nu var även ytterbacken DOHERTY uppe, vilket Brentford glömde bort. Vid bortre stolpen sköt han in 1-1. Äntligen, detta skedde så sent som i 86:e minuten. Stort jubel på bortaläktaren.

Men det skulle bli ännu bättre. Tre minuter senare slog Cavaleiro ett inlägg och COSTA mötte på volley. Bollen i nät igen och Wolves hade vänt matchen. Wolvesfansen blev som galna eftersom båda målen kom rakt framför dem.

Fem minuters övertid, men det var ingen fara, istället borde kanske Wolves fått straff då Weimann fälldes i straffområdet. Matchen var slut och vi hade vunnit med 2-1. Sju poäng på de tre senaste matcherna är givetvis godkänt och vi borde inte ramla ur serien, vi har fått fast mark under fötterna.

Sammanfattningsvis så var detta en ganska svår bortamatch på pappret, men vi var det klart bättre laget och en förlust hade varit väldigt orättvis. Att ligga under med 0-1 ända in i 85:e minuten och därefter lyckas vända till seger genom två snabba mål är förstås extra härligt, men det var bara en tidsfråga innan bollen skulle hamna i nät så ingen var egentligen överraskad. Cred till head coach Paul Lambert för sina offensiva byten i andra halvlek, de kom perfekt och det var mycket därför vi vann.

Dagens kommentar från läktaren: ”29 shots? Great stuff. We deserved this. Cavaleiro comes on, Costa comes to life - I've been saying it for weeks. It was noticeable that the forward players all interchanged with each other so much that it was difficult to keep an eye on who was playing where, particularly the last 30 minutes. Great scenes when both of those goals went in. The fans and the players didn't give up today and it was rewarded. This is football.”

Wolves head coach Paul Lambert säger: "Even at 0-1, I didn't think we should have been down, the lads were excellent. There was no problem for me. I never felt severe stress or pressure at all, even though we were a goal down, because we were creating. It was just a matter of time before we got one. In the second half, we looked great."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ikeme, 6

Doherty, 7

Batth, 6

Hause, 6

Coady, 5

Evans, 8

Edwards, 7

Saville, 6

Weimann, 8

Costa, 8

Dicko, 7

Cavaleiro, 8