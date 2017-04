Matchrapport Bristol C-Wolves 3-1

Segersviten bruten

8 april 2017

Bristol C-Wolverhampton Wanderers 3-1 (2-0)

1-0 Jamie Patterson (33)

2-0 Tammy Abraham (39, straff)

3-0 Tammy Abraham (49)

3-1 Jon Dadi Bödvarsson (79)



Publik: 20,323 (2,560 Wolves fans)

Bollinnehav: Bristol C 45%, Wolves 55%

Skott på mål: Bristol C 4, Wolves 4

Skott utanför mål: Bristol C 1, Wolves 4

Hörnor: Bristol C 3, Wolves 5

Varningar: Flint (Bristol C), Edwards (Wolves)

Domare: James Adcock



Bristol City (4-4-2): Fielding; Little, Flint, Wright, Bryan; Brownhill, K Smith, Pack, Paterson (O'Dowda, 85); Abraham (Hegeler, 90), Taylor (Wilbraham, 74). Ej använda avbytare: Giefer, Magnusson, Cotterill, Tomlin.



WOLVES (4-3-2-1, fr.h.): Andy Lonergan – Conor Coady, Danny Batth (c), Kortney Hause, Matt Doherty – Lee Evans (Romain Saiss 80), Dave Edwards – Andreas Weimann, Morgan Gibbs-White (Ivan Cavaleiro 54), Ben Marshall – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 63). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Mike Williamson, Jack Price, George Saville.



Wolves hade fem raka segrar inför denna match så även om risken fanns att några spelare var lite slitna tog Paul Lambert ut exakt samma trupp som senast. Bara en ändring i startelvan där Cavaleiro vilade till förmån för 17-årige Gibbs-White som fick göra debut som startspelare för Wolves.



Taktiken som vanligt 4-2-3-1 med Dicko ensam i anfallet, understödd av trion Weimann, Gibbs-White, Marshall.



FÖRSTA HALVLEK



Wolves började optimistiskt och redan efter ett par minuter testade Dicko ett skott från 30 meter som gick utanför. Efter knappt tio minuters spel var det nära att Wolves tog ledningen. Gibbs-White hittade Dicko med en bra passning, Dicko avancerade mot mål men hans skott räddades av målvakten Fielding. Efter den inledande Wolvesdominansen jämnade spelet ut sig och hemmalaget började skapa chanser.



Flint hade en lobbnick i överkant på ribban och efter dryga halvtimman fick Patterson alldeles för mycket tid på sig att promonera framåt och placera in ledningsmålet.



En stund senare kom före detta Wolves-ungdomsstjärnan Mark Little igenom i straffområdet och när både han och Doherty ramlade pekade domaren på straffpunkten. Abraham satte straffen och lagen gick till pausvila med 2-0 på resultattavlan.





ANDRA HALVLEK



Wolves kom ut efter paus med mer energi och verkade beslutsamma att vända matchen eller i alla fall få med sig en poäng. Gibbs-White hittade Marshall som sköt i bra läge, men bollen smet just utanför bortre stolpen där Dicko var så när att hinna fram för att peta in bollen i det tomma målet. Doherty hade ett bra läge, men lyckades inte näta och Istället kontrade Bristol C. Efter en rad misstag av flera spelare där bland annat Evans tappade bollen till en motståndare och Batth agerade kylskåp, kunde Abrham styra in 3-0 bakom en felplacerad Lonergan.



Resten av matchen blev en transportsträcka till slutsignalen. Lonergan räddade Bristol C från att öka på ledningen och med drygt tio minuter kvar snyggade Wolves till siffrorna till 3-1. Evans sköt och bollen styrdes till Bödvarsson som gjorde sitt första mål sedan tidigt i höstas och det var verkligen välkommet och det enda positiva man kan ta med sig av matchen.





Sammanfattningsvis så skall man kanske inte klaga på den lama insatsen alltför mycket. Efter en rad segrar var det nu dags att få en del marginaler emot sig och Bristol C är stundtals ett lag som inte alls hör hemma i någon bottenstrid.



Wolves head coach Paul Lambert var arg efter matchen och tyckte att hans spelare gjort en långt ifrån godkänd insats och det har han självklart rätt i. Om han själv borde anat faran redan före matchen och matchat piggare och hungrigare spelare kan såklart diskuteras, men detta var "one of those days" och vi hade kanske förlorat oavsett laguttagning och taktik.



SPELARBETYG

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Lonergan, 5

Doherty, 4

Batth, 6

Hause, 6

Coady, 5

Evans, 5

Edwards, 5

Weimann, 5

Gibbs-White, 6

Marshall, 6

Dicko, 5

Cavaleiro, 6

Bödvarsson 7



Saiss spelade för kort tid för att betygsättas.

2017-04-10 14:47:24

