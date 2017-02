Matchrapport: Burton-Wolves 2-1

Onödig förlust i slutminuterna

31 januari 2017

Burton-Wolverhampton Wanderers 2-1 (0-1)

0-1 Helder Costa (40) straff

1-1 Michael Kightly (60)

2-1 Cauley Woodrow (94)

Publik: 5.608

Bollinnehav: Burton 51% Wolves 49%

Skott på mål: Burton 6 Wolves 3

Skott utanför mål: Burton 10 Wolves 5

Hörnor: Burton 9 Wolves 3

Varningar: Murphy (Burton), Stearman, Dicko (Wolves).

Domare: Keith Stroud.



BURTON (4-4-2): McLaughlin, Flangan, Mousinho (c), Turner, McCrory (Naylor 23), Christensen (Palmer 88), Murphy, Irvine, Kightly (Akins 80), Woodrow, Sordell. Ej använda avbytare: Bywater, Williamson, Miller, Barker.

WOLVES (4-3-2-1, fr.h.): Carl Ikeme – Conor Coady, Richard Stearman, Kortney Hause, Matt Doherty – Lee Evans, Dave Edwards (c), George Saville (Bright Enobakhare 63) – Helder Costa (Jon Dadi Bödvarsson 80), Andreas Weimann (Ben Marshall 80) – Nouha Dicko. Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Danny Batth, Jack Price, Connor Ronan.

Wolves gjorde hela sju ändringar i laget som vann med 3-1 mot Barnsley senast. Bra eller dåligt? Det handlar ju om att rotera spelartruppen eftersom det är många matcher på dåligt underlag och i kallt väder. Den i veckan nyinköpte Ben Marshall fick sitta på bänken.

Burton är bara ett litet ställe och deras arena tar inte in mycket folk. 1600 Wolvesfans var på plats av totalt 5608 på läktaren.

FÖRSTA HALVLEK

I andra minuten slog Flanaghan ett inlägg som dansken Lasse Vigen Christensen skarvade tätt över Wolves ribba. Men annars hände inte så mycket. Det var en ganska avslagen match. Evans slog en frispark som nickades undan. Wolves fick också en hörna som var resultatlös.

Burton tvingades till ett byte redan i 22:e minuten när McCrory linkade ut och Naylor byttes in. Det hände annars inte mycket, Doherty skallade ihop med Naylor och de fick båda tillsyn av läkare.

Edwards spelade fram Dicko som vände och sköt från 20 meters håll, men målvakten gjorde en fin räddning. Fem minuter innan paus tog Wolves ledningen. Doherty slog ett inlägg från vänster, Edwards tog bollen förbi målvakten och även om han fick dålig vinkel så valde målvakten att sopa undan hans ben och det blev straff. COSTA slog straffen högt i mål och Wolves hade tagit ledningen precis innan paus.

På övertid fick sedan Woodrow ett bra nickläge för kvittering, men han träffade rakt på Ikeme i Wolvesmålet. Paus och 1-0 till Wolves.

ANDRA HALVLEK

Andra halvlek började med att Flanaghan sköt ett skott som gick en bit utanför stolpen. Lite senare var fd Wolvesfavoriten Michael Kightly framme och Ikeme fick göra en avancerad räddning. Kightly gjorde debut för Burton i denna match och det var typiskt att han fick möta just oss, ”Kites” är för övrigt fortfarande Wolvessupporter.

På en frispark från Kightly gjorde Ikeme en akrobatisk räddning, det var tydligt att han var mannen vi måste se upp för. Det visade sig också efter en timme då just KIGHTLY var framme på ett inlägg från Sordell och petade bollen i mål. Han firade inte målet, det var trevligt att se. Kightly var ju hos oss under fem år (2007-2012) och spelade över 100 matcher för oss.

Wolves bytte nu in Enobakhare istället för Saville och ändrade taktik till 4-2-3-1. Enobakhare var snart involverad och han vann ett par frisparkar åt oss som dock inte gav önskat resultat. Lagen gjorde flera byten och med tio minuter kvar bytte Wolves in Bödvarsson och nye Marshall.

Men Burtin var vassast på slutet och Ikeme fick göra en fin räddning på skott från Woodrow. Långt in på övertid avgjorde också Burton matchen. Det var lite snopet men inte helt överraskande eftersom de låg på ganska hårt.

Palmers hörna nickades bort av Edwards, men Flanaghan nickade tillbaka bollen in i högen. Där stod WOODROW rätt och han sköt in den i mål, då var vi på fjärde övertidsminuten. Matchen var därefter slut och vi hade förlorat 1-2. Samma hände ju när vi mötte Burton på Molineux, då kvitterade de på övertid....många poäng som gått till spillo mot dem.

Sammanfattningsvis så var det typiskt att just Kightly skulle göra debut mot oss. Nu har väldigt många fd Wolvespelare gjort mål på oss just denna säsong: Van La Parra, Ebanks-Blake, Le Fondre, Hammill och Kightly. Förlusten var onödig och nu börjar man titta nedåt mot nedflyttningsstrecket igen. Men det ska väl ändå inte vara något fara? Oroväckande att vi har så svårt att göra mål. Våra tre anfallare Dicko, Bödvarsson och Enobakhare är inga målsprutor direkt. Det behövs köpas in en riktig målskytt och inte bara wingers.

Dagens kommentar från läktaren: ” T hat was woeful. Aimless long ball rubbish that played straight into Burtons hands. Evans just kicked it into the air all day. Incredibly poor defending for both goals, positional errors by the whole of our defence. Created nothing second half, long balls to Dicko are going to achieve absolutely nothing, and strange decision to put the new lad on the left. Very poor - a ruthless summer is needed”.

Wolves head coach Paul Lambert säger: "In the first half I thought we did a lot with the ball. We got the lead and it gives you something to go with at half-time. But in the second half we were not the same and we allowed Burton to come back into the game. The first goal is poor from our point of view, because it's too easy for them to get through our defence. For the second, our marking was not good enough at the set play. We have set ourselves such a high standard so the disappointment is there for everybody today. Sometimes you need a reality check, and today we just weren't good enough."



Michael Kightly säger: “ I’d never celebrate against Wolves. I’d celebrate against any other team that I’ve played (against), to be honest, other than Wolves. They gave me my chance in football, and I owe everything to Wolves for that - and that will stay with me until I die. It’s always nice to score - and it was an important goal, it got us back in the game. Wolves was a big part of my life, so I apologise to them - but at the same time, I’m a Burton player and my job is to help Burton.”



SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ikeme, 5

Coady, 5

Stearman, 5

Hause, 5

Doherty, 5

Evans, 5

Edwards, 6

Saville, 5

Weimann, 7

Dicko, 5

Enobakhare, 5